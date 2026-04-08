3 loại gia vị "dọn rác" cho mạch máu, loại thứ 2 ăn hàng ngày còn đẩy lùi nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Việc sử dụng gia vị không chỉ mang lại hương vị độc đáo, hấp dẫn cho món ăn mà còn là phương pháp bảo vệ tim mạch hiệu quả. Theo các chuyên gia tim mạch và dinh dưỡng, một số gia vị rất giàu chất chống oxy hóa và hoạt chất đặc biệt. Từ đó chúng có thể tác động tới mạch máu như những "công nhân" dọn dẹp gốc tự do và mảng bám xơ vữa, giúp giảm mức cholesterol và chống lại các gốc tự do gây hại tế bào.

Dưới đây là 3 loại gia vị "vàng" được các chuyên gia khuyến nghị ăn thường xuyên để "dọn rác" và bảo vệ mạch máu:

1. Nghệ

Theo bác sĩ tim mạch Lisa Clodas (Hoa Kỳ), hoạt chất Curcumin trong nghệ là một chất chống oxy hóa và kháng viêm cực mạnh, giải thích rằng tình trạng stress oxy hóa và viêm mãn tính là những nhân tố hàng đầu làm trầm trọng thêm chứng xơ vữa động mạch. Nghệ giúp bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, ngăn chặn sự hình thành các mảng bám tích tụ.

Nhờ vậy, việc bổ sung nghệ vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp "quét" sạch các gốc tự do mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi các tổn thương nhỏ trong lòng mạch. Khi mạch máu được bảo vệ khỏi tình trạng viêm, dòng lưu thông sẽ trở nên trơn tru hơn, giảm thiểu đáng kể nguy cơ hình thành các điểm tắc nghẽn nguy hiểm.

2. Dầu ô liu

Được mệnh danh là linh hồn của chế độ ăn Địa Trung Hải, dầu ô liu chứa hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cực cao. Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia của Tiến sĩ Sean Heffron thuộc Trường Y Đại học New York (Hoa Kỳ) đã chỉ ra rằng, tiêu thụ dầu ô liu ít nhất một lần mỗi tuần giúp giảm đáng kể nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc huyết khối.

Cấu trúc phân tử đặc biệt của dầu ô liu có khả năng ngăn ngừa sự kết tập tiểu cầu, từ đó đẩy lùi nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn mạch máu. Ngoài việc loại bỏ cholesterol xấu, dầu ô liu còn ổn định hơn các loại axit béo không bão hòa đa khác.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý chỉ nên dùng dầu này cho các món trộn hoặc nấu ở nhiệt độ thấp. Vì nhiệt độ cao của việc chiên rán sẽ phá hủy dưỡng chất và tạo ra các gốc tự do gây gánh nặng cho hệ tim mạch.

3. Tỏi

Chuyên gia dinh dưỡng Michelle Russenstein (Hoa Kỳ) cho biết, tỏi đã được chứng minh lâm sàng trong việc cải thiện độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả.

Với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, các hoạt chất trong tỏi giúp giảm nồng độ cholesterol và triglyceride, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trên thành động mạch. Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng tỏi tươi là nguồn cung cấp hoạt chất tốt nhất cho cơ thể.

Việc duy trì thói quen sử dụng tỏi trong chế biến món ăn hàng ngày giúp "dọn dẹp" các mảng cholesterol thừa, giữ cho hệ thống vận chuyển máu luôn dẻo dai và ngăn ngừa tình trạng cứng thành mạch do tuổi tác. Trong đó, tỏi sống được cho là tốt hơn khi chống bệnh tim mạch, ung thư.

Những việc nên làm để "làm sạch" và bảo vệ mạch máu

Ngoài bổ sung 3 loại gia vị trên, hãy thực hiện các việc sau để tăng cường "dọn rác" và bảo vệ mạch máu nhé:

- Vận động 30 phút mỗi ngày: Đi bộ nhanh hoặc bơi lội giúp tăng tốc độ dòng máu, tạo lực ma sát tự nhiên để "quét" sạch mảng bám mỡ và kích thích giãn mạch.

- Thay mỡ bằng dầu thực vật: Sử dụng dầu đậu nành, dầu hạt cải thay mỡ động vật giúp tăng cholesterol tốt để thu gom mỡ thừa trong lòng mạch về gan xử lý.

- Cắt giảm muối dưới 5g trong 1 ngày: Giảm natri giúp ổn định huyết áp, bảo vệ độ đàn hồi thành mạch và ngăn ngừa tình trạng tích nước gây áp lực lên tim.

- Tuyệt đối không hút thuốc, tránh xa khói thuốc: Điều này giúp chấm dứt viêm nội mạc và co thắt mạch máu, loại bỏ nguy cơ hình thành huyết khối gây đột quỵ.

- Ngủ đủ giấc và đúng giờ: Giấc ngủ sâu là thời gian cơ thể tự sửa chữa các tổn thương siêu nhỏ trên thành mạch và ổn định nhịp tim

- Kiểm soát cân nặng: Duy trì chỉ số BMI chuẩn giúp giảm gánh nặng cho hệ tuần hoàn, trực tiếp phòng ngừa nhồi máu cơ tim.

Nguồn và ảnh: UDN, Top 1 Health