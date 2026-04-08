Ăn hải sản kiểu "lạ đời", người đàn ông suýt chết vì điều này

Thông tin ban đầu anh Trần đã cùng bạn bè đi ăn món sò sống. Ngay sau đó, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi toàn thân, uể oải, chán ăn, kèm theo buồn nôn và tiêu chảy. Về nhà anh nghĩ cho rằng bản thân chỉ bị cảm lạnh thông thường nên tự uống thuốc và nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, các biểu hiện không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Chỉ đến khi cơ thể kiệt sức, mắt chuyển vàng rõ rệt, nước tiểu sẫm màu như trà đặc anh mới đến viện khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vận tải sông Dương Tử, theo J imu News.

Sức khỏe người bệnh đã ổn định và dự kiến sẽ sớm xuất viện. Ảnh: Jimu News.

Tại viện, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số chức năng gan của bệnh nhân tăng cao bất thường, men gan vượt ngưỡng bình thường hàng chục lần, bilirubin tăng, xét nghiệm nước tiểu có bilirubin dương tính.

Đáng chú ý, xét nghiệm chuyên sâu xác định cả hai loại kháng thể IgG và IgM của virus viêm gan E đều dương tính. Siêu âm ổ bụng cũng ghi nhận những bất thường ở nhu mô gan.

Qua khai thác tiền sử bệnh dựa trên tiền sử ăn hải sản sống và biểu hiện lâm sàng điển hình và kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc viêm gan E cấp tính. Nguyên nhân được xác định là ăn phải hải sản sống hoặc chưa được nấu chín kỹ, nhiễm virus viêm gan E qua đường tiêu hóa.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã xuất hiện tổn thương gan khá nặng kèm tình trạng ứ mật. Nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ tiến triển thành suy gan cấp hoặc bán cấp là rất cao, không thể chờ tự hồi phục. Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đã xây dựng phác đồ cá thể hóa, bao gồm hạ men gan, giảm vàng da và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời yêu cầu bệnh nhân tuyệt đối nghỉ ngơi, tránh rượu bia và các thuốc có thể gây hại cho gan.

Sau khoảng nửa tháng điều trị tích cực, các triệu chứng như sốt, mệt mỏi của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng gan dần trở lại bình thường và dự kiến sớm được xuất viện.

Theo bác sĩ Lôi Quân, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vận tải sông Dương Tử, viêm gan E chủ yếu lây qua đường tiêu hóa theo cơ chế "phân - miệng".

Việc ăn hải sản, thịt chưa được nấu chín hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh, cũng như tình trạng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Những người làm việc trong ngành chăn nuôi, dịch vụ ăn uống, người sống trong môi trường tập thể hoặc từng đến vùng có dịch là nhóm có nguy cơ cao.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh ăn uống, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm sống, tái hoặc chưa nấu chín kỹ. Thực phẩm sống và chín cần được chế biến riêng biệt để tránh nhiễm chéo.

Nếu xuất hiện xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, nước tiểu sẫm màu hoặc vàng da, vàng mắt, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không nên tự ý dùng thuốc làm chậm trễ việc điều trị.

Khi ăn hải sản ai cũng cần biết tránh điều này để "mang họa vào thân"

Không ăn hải sản chưa được nấu chín kỹ: Hải sản sống là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loại ký sinh trùng, vi khuẩn nguy hiểm như Vibrio parahaemolyticus hay các loại sán lá gan. Nếu không được xử lý bằng nhiệt độ cao, những tác nhân này sẽ xâm nhập vào cơ thể gây tiêu chảy, nôn mửa, thậm chí nhiễm trùng máu. Để an toàn, hãy luôn tuân thủ nguyên tắc "ăn chín uống sôi", đặc biệt là với các loại động vật có vỏ như sò, ngao, hàu.

Không uống trà ngay sau khi ăn hải sản: Trong lá trà có chứa hàm lượng Tannin lớn, khi kết hợp với canxi và protein dồi dào trong hải sản sẽ tạo thành một hợp chất khó tan gọi là canxi không hòa tan. Quá trình này không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể mà còn gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu và về lâu dài có thể hình thành sỏi thận. Tốt nhất, bạn nên uống trà cách bữa ăn hải sản ít nhất 2 tiếng đồng hồ.

Không ăn hải sản đã chết: Đối với hải sản, độ tươi sống là yếu tố quyết định sự an toàn. Khi hải sản (đặc biệt là cua, tôm, sò) chết, các vi khuẩn bên trong sẽ phát triển rất nhanh, phân hủy protein và tạo ra chất độc mang tên Histamine. Chất này có thể gây ra các triệu chứng dị ứng nghiêm trọng như nổi mề đay, ngứa ngáy, đỏ mặt, nhức đầu, thậm chí gây sốc phản vệ. Đặc biệt với các loại cá biển, nếu không được bảo quản lạnh ngay sau khi chết, lượng Histamine sẽ tăng vọt, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dùng.