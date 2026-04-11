Tạp chí khoa học Emerging Infectious Diseases (EID) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) số tháng 3 công bố báo cáo chi tiết về ca bệnh hy hữu này.

Cụ thể vào ngày 15/10/2025, sau một cú hắt hơi mạnh, nữ bệnh nhân phát hiện nhiều sinh vật giống giun văng ra từ mũi và lập tức đi khám. Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng gắp tổng cộng 10 ấu trùng ở nhiều giai đoạn phát triển và một nhộng đang ngọ nguậy trong hốc mũi bà.

Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận các sinh vật này là ấu trùng ruồi giòi mũi cừu (Oestrus ovis), loài ký sinh phổ biến ở những vùng khô nóng ven Địa Trung Hải và thường chỉ sống trong xoang của cừu, dê.

Sinh vật lạ văng ra khỏi mũi người phụ nữ Hy Lạp được xác định là ấu trùng của ruồi dòi mũi cừu (Oestrus ovis). Ảnh: Ilias P. Kioulos, Emmanouil Kokkas, and Evangelia-Theophano Piperak.

Thông tin ban đầu trên People , người phụ nữ đang làm việc trên một cánh đồng ở một hòn đảo của Hy Lạp gần nơi đàn cừu đang gặm cỏ thì bị ruồi bu đầy mặt vào tháng 9 năm ngoái. Loại ruồi này là Oestrus ovis, hay còn gọi là ruồi ký sinh trên cừu , khá phổ biến trong khu vực.

Về nhà những tuần tiếp theo, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau ngày càng tăng ở hàm trên, và sau đó, trong ba tuần tiếp theo, bắt đầu gặp khó khăn khi ho. Người phụ nữ 58 tuổi này cảm thấy mũi khó chịu nên hắt hơi và hoảng sợ khi thấy con bọ chui ra từ mũi.

Khi đến viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh giòi mũi do O. ovis kèm hiện tượng hóa nhộng và chỉ định dùng thuốc xịt mũi giảm nghẹt để điều trị. Hiện người bệnh đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

Về mặt lý thuyết, động vật có vú hoặc con người không thể dung dưỡng ấu trùng ruồi O. ovis phát triển hoàn thiện. Xoang mũi người không cung cấp đủ nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời dịch tiết cùng phản ứng miễn dịch tạo ra môi trường khắc nghiệt tiêu diệt ký sinh trùng. Thông thường, ấu trùng lọt vào xoang sẽ khô héo, hóa lỏng hoặc vôi hóa chứ không thể tiến đến giai đoạn biến thành nhộng.

Sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết người phụ nữ này có "vách ngăn mũi bị lệch nghiêm trọng", điều này khiến cô ấy "bị nhiễm một lượng lớn ấu trùng" - không giống như các đồng nghiệp của cô ấy, những người không báo cáo bất kỳ triệu chứng nào.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng vách ngăn mũi bị lệch của người phụ nữ đã tạo điều kiện cho nhộng hóa bên trong mũi cô ấy, nhưng họ đưa ra giả thuyết rằng trường hợp này "có thể là dấu hiệu ban đầu của sự thích nghi tiến hóa, cho phép ký sinh trùng O. ovis hoàn thành vòng đời của chúng trong cơ thể người ."