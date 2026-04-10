Theo Báo Thủ Đô của Trung Quốc, một phụ nữ mang thai 35 tuổi ở nước này đã nhiễm khuẩn Listeria gây tử vong sau khi ăn thức ăn thừa từ tủ lạnh. Cô được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng vẫn không qua khỏi 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 35 của mình. Đứa con chưa chào đời của cô cũng không giữ được.

Được biết, người phụ nữ sống ở TP. Trịnh Châu này có thói quen tiết kiệm, ít khi vứt bỏ thức ăn thừa nên thường cất trữ trong tủ lạnh ăn dần. Vào ngày xảy ra vụ việc, cô lấy một số món ăn nguội từ tủ lạnh đã để qua đêm ra và ăn mà không hâm nóng kỹ.

Ban đầu, cô chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ, sau đó xuất hiện các triệu chứng như sốt và tiêu chảy, gia đình cô ban đầu cho rằng chỉ là trường hợp viêm dạ dày ruột thông thường. Tuy nhiên, tình trạng của cô nhanh chóng xấu đi, và sau khi được đưa đến bệnh viện, cô được chẩn đoán nhiễm khuẩn Listeria. Mặc dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng cô đã không qua khỏi những biến chứng nghiêm trọng do vi khuẩn gây ra, qua đời 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 35 của mình.

Listeria monocytogenes là một loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến trong môi trường tự nhiên và thường được tìm thấy trong đất, nguồn nước, trái cây và rau quả tươi, cũng như thịt chưa chín kỹ.

Đặc điểm nổi bật nhất của nó là khả năng "chịu được nhiệt độ thấp" - không giống như hầu hết các loại vi khuẩn khác ngừng phát triển ở 4 độ C, vi khuẩn Listeria vẫn có thể sinh sôi chậm ở nhiệt độ bảo quản lạnh và thậm chí sống sót trong môi trường đông lạnh. Đó là lý do tại sao tủ lạnh thông thường trong gia đình không thể ức chế sự phát triển của nó một cách hiệu quả.

Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), thời gian ủ bệnh listeriosis có thể kéo dài từ 3 đến 90 ngày, với các triệu chứng thường xuất hiện từ 1 đến 2 tuần sau khi nhiễm bệnh. Bệnh nhân thường bị sốt và đau đầu, và một số người có thể bị khó chịu đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm thịt nấu chín để lạnh, các món ăn nguội ăn liền, các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng và thức ăn thừa bảo quản không đúng cách.

Các bác sĩ chỉ ra rằng hệ miễn dịch của phụ nữ mang thai trải qua những thay đổi trong suốt thai kỳ, làm giảm đáng kể khả năng kháng khuẩn Listeria và tăng nguy cơ nhiễm trùng lên hơn 10 lần so với dân số nói chung. Nguy hiểm hơn nữa, vi khuẩn này có thể vượt qua hàng rào nhau thai và trực tiếp lây nhiễm vào thai nhi, gây nhiễm trùng trong tử cung, sinh non, sảy thai hoặc thai chết lưu.

Các nghiên cứu cho thấy ngay cả khi phụ nữ mang thai chỉ có các triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm vi khuẩn Listeria, nguy cơ lây nhiễm cho thai nhi vẫn cực kỳ cao. Dữ liệu chỉ ra rằng tỷ lệ sống sót của thai nhi bị nhiễm bệnh trong ba tháng đầu và ba tháng giữa thai kỳ lần lượt là 0% và 29%, trong khi đó tỷ lệ này xấp xỉ 95% ở ba tháng cuối thai kỳ. Ngay cả khi trẻ sơ sinh được sinh ra an toàn, chúng vẫn có thể mắc phải các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong tủ lạnh, các bác sĩ đưa ra những lời nhắc nhở quan trọng sau:

- Đun nóng kỹ: Vi khuẩn Listeria rất nhạy cảm với nhiệt độ cao; đun nóng ở 70 độ C trở lên trong 5-10 phút sẽ tiêu diệt được nó. Thức ăn thừa lấy ra từ tủ lạnh phải được giữ ở nhiệt độ lõi từ 70 độ C trở lên và đun nóng trong ít nhất 10 phút.

- Tách riêng thực phẩm sống và chín: Dao và thớt ở nhà nên được sử dụng riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo.

- Các loại thực phẩm có nguy cơ cao cần tránh: Phụ nữ mang thai nên tránh ăn salad chế biến sẵn, sushi, các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng (như phô mai mềm) và thịt đông lạnh.

- Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên: Nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, lau chùi các bức tường bên trong bằng chất tẩy rửa trung tính để giảm sự phát triển của vi khuẩn.

- Hãy cố gắng nấu và ăn ngay khi còn nóng: thức ăn thừa không nên bảo quản trong tủ lạnh quá 2 ngày và phải được hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Các triệu chứng ban đầu của nhiễm trùng Listeria, như sốt, đau cơ và mệt mỏi, có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Nếu phụ nữ mang thai bị sốt không rõ nguyên nhân hoặc thai nhi cử động bất thường sau khi ăn thực phẩm để lạnh, không nên tự ý dùng bất kỳ loại thuốc không kê đơn nào. Thay vào đó, nên đến bệnh viện ngay lập tức để được thăm khám và thông báo cho bác sĩ về chế độ ăn uống gần đây của mình để có cơ hội điều trị kịp thời.