Thực hiện ghép tuỷ cứu 3 bệnh nhi bị Thalassemia và u nguyên bào thần kinh

Sáng 9/4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho 3 ca ghép tủy (1 ca ghép tuỷ đồng loại cho bệnh nhi Thalassemia với nguồn tủy lấy từ anh trai ruột và 02 ca ghép tuỷ tự thân) để điều trị bệnh lý u nguyên bào thần kinh.

Bệnh nhi đầu tiên là cháu Nguyễn Trần Phúc V. (11 tuổi, quê Vĩnh Long), được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3 – 4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 4 tuổi.

Sau khi biết thông tin về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đưa cháu đến Huế để được thăm khám và đánh giá ghép tủy. Sau khi kiểm tra HLA, bệnh nhi có phù hợp HLA 12/12 với anh trai ruột. Bệnh viện họp hội chẩn toàn viện và xây dựng kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Các bệnh nhi trong ngày được ra viện. (Ảnh: BVCC)

Hai bệnh nhi còn lại được ghép tế bào gốc tự thân để điều trị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Trong đó, cháu Nguyễn Minh H. (4 tuổi, trú TP.HCM), được phát hiện bệnh vào năm 2025 sau khi nhập viện vì sốt kèm đau chân, không đi lại được.

Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau điều trị hóa chất, cháu có chỉ định ghép tế bào gốc tự thân, tuy nhiên việc thu thập tế bào gốc chưa đạt yêu cầu và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, bệnh viện họp hội chẩn toàn diện, điều chỉnh phương án thu thập tế bào gốc, thu đủ số lượng cần thiết và tiến hành ghép thành công.

Bệnh nhi thứ 3 là cháu Đinh Hoàng Bảo A. (3 tuổi, quê Lâm Đồng), nhập viện với khối u lớn vùng bụng và được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau thời gian điều trị qua nhiều tuyến, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép tế bào gốc tự thân.

GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Thalassemia là bệnh huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 2.000 – 2.500 trẻ được chẩn đoán mắc thể nặng. Người bệnh phải điều trị lâu dài bằng truyền máu và thải sắt, đối mặt với nhiều biến chứng ảnh hưởng đến tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển toàn diện. Việc được tiếp cận ghép tế bào gốc tạo máu mở ra cơ hội thoát khỏi phụ thuộc truyền máu, hướng tới cuộc sống bình thường cho người bệnh.

Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh nhi Thalassemia thể phụ thuộc truyền máu, đồng thời góp phần kéo dài sự sống cho trẻ mắc các bệnh lý u đặc như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.