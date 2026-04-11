Người đàn ông 50 tuổi tử vong đột ngột do tập thể dục theo cách "lạ đời" học được trên mạng

Một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.



Người đàn ông 50 tuổi xấu số này sống ở trấn Trừng Khê, huyện Điếm Giang, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã tử vong do liên quan đến phương pháp tập luyện "tạ gáy" hay còn gọi là "treo cổ" tự học qua mạng. Sự ra đi của nạn nhân gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính nguy hiểm của phương pháp tập luyện này, nhất là khi thực hiện một mình mà không được hướng dẫn đúng cách.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông khoảng 50 tuổi đang tập "tạ gáy" - phương pháp treo cổ bằng dây để kéo giãn cột sống, tại công viên trấn Trừng Khê. Để thực hiện động tác này, ông tự chế dụng cụ kéo giãn đốt sống cổ, sau đó làm theo cách học được trên mạng, treo cổ mình lên, lắc cơ thể theo chiều dọc rồi theo chiều kim đồng hồ.

Tự tập môn "tạ gáy" treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc tử vong thương tâm. Ảnh minh họa.

Điều đáng nói do không nắm vững kỹ thuật và thực hiện một mình, không có sự giám sát của người khác, ông đã gặp tai nạn đau lòng, phải trả giá bằng cả mạng sống. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân đã không tuân thủ các nguyên tắc an toàn và điều kiện tập luyện của phương pháp "tạ gáy".

Theo truyền thông địa phương "tạ gáy" bắt nguồn từ kỹ thuật chỉnh hình y khoa với nguyên lý kéo giãn, giảm áp lực cột sống cổ, cần được chuẩn bị và hướng dẫn để thực hiện đúng cách. Việc tự ý treo cổ theo phương pháp này rất dễ gây nguy hiểm, thậm chí là tử vong như đã xảy ra với nạn nhân nói trên.

Những năm gần đây "tạ gáy" lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều người tuyên truyền là phương pháp tập luyện tại gia an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên tự tập phương pháp này vì có thể gây trầy xước, thậm chí gãy cổ, gây liệt nửa người nếu làm không đúng cách.

Tai nạn đau lòng kể trên nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia khi tập luyện những môn đặc biệt. Mạng xã hội đã trở thành một kênh cực kỳ phổ biến để chia sẻ những phương pháp rèn luyện sức khỏe tự học nhưng mọi người cần cảnh giác với những nguy cơ không lường trước từ nó.

Bí quyết tập thể dục đúng cách ngăn ngừa chấn thương

Tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả hơn mỗi ngày.

Tiến sĩ Paneendra S., bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Ấn Độ chia sẻ cách tập thể dục tránh chấn thương:

- Biết cách khởi động và làm nguội: Một chương trình tập luyện hiệu quả luôn bắt đầu bằng các động tác khởi động để kích hoạt cơ bắp, tăng tuần hoàn và chuẩn bị hệ vận động. Ví dụ như vung chân, xoay tay hay bài tập cardio nhẹ. Kết thúc buổi tập, việc "làm nguội" gồm giãn cơ, hít thở sâu và chuyển động chậm, sẽ giúp giảm đau nhức, hạn chế nguy cơ rách cơ và hỗ trợ cơ thể phục hồi. "Bỏ qua các bước khởi động và giãn cơ sẽ khiến cơ thể dễ bị tổn thương tích tụ, đặc biệt là các chấn thương mô mềm như gân và dây chằng", Tiến sĩ Paneendra cảnh báo.

- Hãy rèn luyện sức mạnh và thăng bằng: Các bài tập luyện sức mạnh như squat, lunge hay các bài tập dây kháng lực không chỉ giúp tăng cơ mà còn củng cố dây chằng và gân, từ đó giảm áp lực lên khớp. Những bài tập này còn giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, yếu tố đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, nhằm ngăn ngừa té ngã và gãy xương.

Ngoài ra, tăng cường nhóm cơ trung tâm (cơ lõi) cũng rất cần thiết để bảo vệ cột sống, giảm căng thẳng không cần thiết lên các cơ và khớp xung quanh. Cơ lõi khỏe mạnh hoạt động như một "bộ giảm xóc" tự nhiên, đảm bảo mọi chuyển động đều ổn định và an toàn hơn.

Vận động nhẹ nhàng hàng ngày: Các bài kéo giãn và vận động nhẹ nhàng nên được duy trì hàng ngày. "Bằng việc duy trì thói quen vận động và chú ý đến những hạn chế trong khả năng di chuyển, chúng ta có thể giảm thiểu các rối loạn chức năng và phòng ngừa chấn thương nghiêm trọng hơn", Tiến sĩ Paneendra khuyến nghị.

Nhìn chung, tập thể dục mang lại lợi ích rõ rệt khi được thực hiện đều đặn, vừa phải và phù hợp. Kết hợp vận động với lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ thể duy trì sức khỏe và tăng khả năng chống lại bệnh tật.