Việt Nam có 3 loại quả giúp xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da nhưng nhiều người chưa biết tận dụng

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C - một vi chất thiết yếu tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp collagen. Collagen là protein cấu trúc giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, do đó việc bổ sung đầy đủ vitamin C có thể góp phần làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Ngoài ra, ớt chuông đỏ chứa nhiều carotenoid như beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Các hợp chất này hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào và thúc đẩy lão hóa sớm. Một số nghiên cứu còn cho thấy carotenoid có thể giúp da chống lại tác hại của tia cực tím (UV), từ đó giảm nguy cơ cháy nắng và tổn thương da do ánh nắng.

Không chỉ tốt cho da, ớt chuông đỏ còn hỗ trợ hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C cao, góp phần giảm viêm và tăng khả năng chống lại nhiễm trùng. Chất xơ trong loại quả này cũng giúp cải thiện tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Bạn có thể sử dụng ớt chuông đỏ trong các món salad hoặc chế biến trong các món xào để giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây giàu vitamin A, C, E và K, cùng nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da, trong khi vitamin C và E giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa và tăng cường độ đàn hồi. Điểm đặc biệt của đu đủ là chứa enzyme papain - một loại enzyme tiêu hóa protein có tác dụng kháng viêm và hỗ trợ loại bỏ tế bào chết.

Ngoài ra, đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene - hợp chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư, chống lại các dấu hiệu lão hoá rõ rệt.

Từ góc độ sức khỏe tổng thể, đu đủ còn có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và giảm các triệu chứng khó tiêu. Hàm lượng chất xơ cao trong đu đủ cũng góp phần ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Việc bổ sung đu đủ thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại quá trình viêm và lão hóa từ bên trong. Bạn có thể ăn đu đủ tươi vào buổi sáng, ăn tráng miệng, hoặc sử dụng như một loại mặt nạ tự nhiên giúp làm sạch và dưỡng da.

Bơ

Bơ là nguồn cung cấp dồi dào axit béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi cho tim mạch và giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của da. Những chất béo này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da mềm mại và hạn chế tình trạng khô, bong tróc.

Bên cạnh đó, bơ chứa nhiều vitamin A, C, E và K. Vitamin E đặc biệt nổi bật với khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do gốc tự do và tia UV. Vitamin C hỗ trợ sản sinh collagen, trong khi vitamin A giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào cũng như cải thiện độ đàn hồi của da.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy việc tiêu thụ bơ có thể giúp cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hàm lượng kali cao trong bơ còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ giúp kiểm soát cân nặng và tăng cảm giác no.

Ngoài việc ăn trực tiếp hoặc thêm vào sinh tố, salad, bơ còn được sử dụng như một loại mặt nạ dưỡng ẩm tự nhiên. Nhờ chứa nhiều lipid và vitamin, bơ có thể giúp làm dịu da, giảm viêm và cải thiện độ đàn hồi.

Kết hợp dinh dưỡng khoa học để làm chậm lão hóa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể “đảo ngược” hoàn toàn quá trình lão hóa. Tuy nhiên, chế độ ăn giàu trái cây và rau củ, đặc biệt là những thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như ớt chuông đỏ, đu đủ và bơ có thể giúp làm chậm quá trình này một cách đáng kể.

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng chính là “liệu pháp chống lão hóa” bền vững và an toàn nhất. Việc kết hợp các thực phẩm này với lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, tránh tiếp xúc quá mức với ánh nắng và duy trì vận động thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả toàn diện hơn cho làn da và sức khỏe.

Theo Healthline