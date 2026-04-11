Đứng trước một người bất tỉnh, bạn sẽ làm gì: Bế lên đưa đi cấp cứu ngay hay để nằm yên tại chỗ chờ xe cấp cứu?

Trong nhiều trường hợp, hành động theo phản xạ chưa chắc đã đúng. Việc có nên di chuyển hay không phụ thuộc vào đánh giá nhanh nguy cơ, đặc biệt vấn đề chấn thương cột sống.

Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo:

3 giây quan trọng - Hãy nhớ ABC

Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy kiểm tra nhanh:

A – Đường thở: Có bị tắc không?

B – Hô hấp: Có thở không?

C – Tuần hoàn: Có mạch không?

Nếu người gặp nạn không thở hoặc tắc nghẽn đường thở phải khai thông ngay, kể cả khi cần di chuyển.

Có thể di chuyển ngay khi:

Không có dấu hiệu chấn thương

Nghi do bệnh lý: tụt đường huyết, đột quỵ, ngộ độc…

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo:

- Luôn giữ trục đầu – cổ – thân thẳng hàng

- Theo dõi đường thở liên tục

Tuyệt đối không được bế lên khi người gặp nạn:

- Tai nạn giao thông

- Té ngã

- Dấu hiệu thần kinh khu trú: đau cổ, đau lưng

- Nghi chấn thương cột sống

"Một động tác sai có thể khiến tổn thương từ nhẹ thành liệt suốt đời", các bác sĩ cảnh báo.

Vậy phải làm gì?

- Giữ nguyên tư thế, cố định đầu – cổ

- Nếu cần di chuyển thì dùng kỹ thuật log-roll (lăn đồng trục – giữ đầu, cổ, vai thẳng hàng như một khối).

- Có cáng cứng càng tốt.

Nhưng có một trường hợp phải xoay ngay

Đặt tư thế nằm nghiêng an toàn cho người gặp nạn nếu:

- Nôn ói

- Ngạt thở

- Không tự bảo vệ được đường thở

Bác sĩ Bạch Mai nhấn mạnh: ''Trong cấp cứu, đôi khi không làm gì vội vàng lại là cách cứu người đúng nhất". Hãy ghi nhớ kỹ: Gặp người ngất xỉu, đừng bế ngay mà hãy kiểm tra trước khi hành động.