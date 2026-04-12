Vị bác sĩ đưa phẫu thuật robot lên tầm mới: Bóc tách khối u trong 1h, bệnh nhân phục hồi sau 24h

Ở lĩnh vực ngoại khoa ung bướu, nơi từng đường cắt quyết định trực tiếp đến sự sống còn và chất lượng sống của bệnh nhân, sự xuất hiện của công nghệ robot đã tạo ra bước ngoặt mang tính cách mạng.

Và trong hành trình làm chủ công nghệ ấy tại Việt Nam, PGS.TS Phạm Văn Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City; Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Ung bướu là một trong những gương mặt tiên phong, góp phần đưa phẫu thuật robot trở thành chuẩn mực mới trong điều trị.

Trước khi trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật robot, PGS.TS Phạm Văn Bình từng là học sinh chuyên Toán tại Quảng Ninh, với định hướng theo đuổi các ngành kỹ thuật. Thế nhưng, một biến cố gia đình đã khiến ông thay đổi toàn bộ lộ trình.

Khi mẹ ông mắc bệnh kéo dài mà không được chẩn đoán kịp thời, sự bất lực của y học thời điểm đó đã để lại trong ông nỗi trăn trở sâu sắc. Câu hỏi "Vì sao bệnh không được phát hiện sớm hơn?" trở thành động lực thôi thúc ông bước vào con đường y khoa.

PGS.TS Phạm Văn Bình trong phòng mổ.

Trong thực hành ngoại khoa, sự khác biệt giữa phẫu thuật truyền thống và phẫu thuật robot không chỉ nằm ở công cụ, mà ở độ chính xác và khả năng kiểm soát.

Theo PGS.TS Bình, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ: "Robot giúp chúng tôi tiếp cận khối u tinh tế hơn, nhưng bản chất của một ca mổ thành công vẫn nằm ở năng lực và kinh nghiệm của người bác sĩ".

Không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, phẫu thuật robot còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực: giảm sang chấn, hạn chế mất máu, ít đau sau mổ, đảm bảo tính thẩm mỹ và rút ngắn thời gian hồi phục. Việc bệnh nhân có thể ngồi dậy chỉ sau 24 giờ là minh chứng cho những tiến bộ vượt bậc mà công nghệ mang lại.

Đằng sau những thành công trong phòng mổ là một hành trình dài của học tập và cập nhật tri thức. PGS.TS Phạm Văn Bình từng tu nghiệp nội trú tại Pháp và tiếp tục đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật robot tại Australia. Với ông, việc tiếp cận công nghệ mới không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng điều trị.

Dù làm chủ những công nghệ hiện đại, điều khiến ông trăn trở lại nằm ở nhận thức của cộng đồng. Thực tế cho thấy, không ít bệnh nhân đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do tin vào các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Theo PGS.TS Phạm Văn Bình, "giai đoạn vàng" trong điều trị ung thư có ý nghĩa quyết định. Việc phát hiện sớm thông qua sàng lọc định kỳ, cùng lối sống lành mạnh và kiểm soát các yếu tố nguy cơ, có thể cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh.

Không chỉ là người làm chủ công nghệ, PGS.TS Phạm Văn Bình còn đại diện cho hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam trong thời đại mới: hội tụ tri thức, kỹ năng và tinh thần nhân văn.

Ông không đơn thuần thực hiện các ca phẫu thuật để loại bỏ khối u, mà còn góp phần mở ra cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Đồng thời, những nỗ lực của ông trong đào tạo và nghiên cứu đang từng bước đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngoại khoa ung bướu Việt Nam.