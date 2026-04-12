Người phụ nữ 18 tuổi tử vong khi tắm, bác sĩ cảnh báo thói quen “chết người” nhiều người vẫn chủ quan

Ngạt khí gas (đặc biệt là khí CO - Carbon Monoxide) là nguyên nhân gây tử vong nghiêm trọng, thường xảy ra trong không gian kín, hầm sâu, hoặc khi sử dụng thiết bị đốt không an toàn. Điển hình một trường hợp ở Trung Quốc gần đây được chia sẻ lại gióng hồi chuông cảnh báo sức khỏe.



Người phụ nữ họ Zhan 18 tuổi bất ngờ ngất xỉu khi đang tắm, dù đội cấp cứu đã tới nhưng cô gái không qua khỏi. Được biết trước khi qua đời cô Zhan sử dụng bình nước nóng xả trực tiếp (bình nước nóng dùng ga) để tắm trong một căn nhà thuê ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Tuy nhiên, cô gái đã tắm rất lâu mà không thấy ra nên gia đình cảm thấy lạ đã đi vào kiểm tra. Lúc này, người thân mới phát hiện con gái đã ngã xuống đất bất tỉnh trong khi bình nước nóng vẫn chạy. Gia đình lập tức gọi xe cấp cứu nhưng khi các bác sĩ tới nơi, người phụ nữ đã không qua khỏi.

Người phụ nữ 18 tuổi tử vong khi đang tắm. Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra máy nước nóng dùng gas là loại bình nước nóng thời kỳ đầu, khí thải sau khi đốt sẽ thải trực tiếp trong nhà. Nếu khí đốt không được thải ra hoàn toàn có thể chứa một lượng carbon monoxide và các thành phần khác, rất nguy hiểm.

Theo các chuyên gia Carbon monoxide là một khí không màu, không mùi và không vị. Quá nhiều khí CO trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến tổn thương cơ thể nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.

Thời gian qua có không ít những thứ xung quanh chúng ta có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc khí mà không phải ai cũng để ý tới.

- Thói quen đốt than trong nhà để sưởi ấm: Nhiều gia đình vì thời tiết lạnh nên đốt than ngay trong nhà để sưởi ấm. Điều này không chỉ sinh ra khí CO2 mà quá trình cháy không hoàn toàn còn sinh ra khí CO. Khí CO có mức độ độc hại cao hơn rất nhiều so với khí CO2.

Nạn nhân khi hít phải khí này, nặng thì tử vong, nhẹ thì để lại di chứng thần kinh, tâm thần.

- Bật điều hòa không khí trong xe: Thông thường lượng khí điều hòa làm lạnh mang vào cabin chứa hàm lượng CO cao, khiến oxy giảm, gây mệt mỏi thậm chí tử vong. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, từng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì ngủ trong xe, kéo kín cửa kính và bật điều hòa. Xung quanh nguyên nhân dẫn đến tử vong, phần lớn là do người trong xe bị ngạt khí, hàm lượng oxy giảm dần.

- Bình nước nóng khí gas: Có không ít gia đình để có thể tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho gia đình, nhiều hộ đã lựa chọn bình nước nóng đun bằng gas. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này ngày nay ít người dùng và nó không đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng, nhất là với những gia đình có không gian hẹp, khí gas bị rò rỉ, khiến cho người tắm bị ngạt.

Ngoài ra, khi hoạt động, quá trình cháy gas sẽ hút hết khi oxy và thải ra khí độc, nếu nhà tắm đóng kín cửa và không thông thoáng sẽ khiến nạn nhân dễ bị ngạt

- Rò rỉ khí gas: Khi bị rò rỉ bếp gas khí CO xâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô hấp sẽ chiếm chỗ của oxy trong máu, gây chóng mặt, đau đầu, ù tai, khó thở và buồn nôn. Nếu nặng hơn thì sẽ xảy ra hiện tượng toát mồ hôi, tinh thần hoảng loạn, da dẻ tái nhợt, đi không vững, suy giảm thị lực, thậm chí là rơi vào trạng thái hôn mê, chân tay co giật, da tím ngắt.

Cách phòng ngừa ngộ độc khí

- Không ngủ trong phòng có máy phát điện đang hoạt động : Trong sinh hoạt hàng ngày, các chuyên gia khuyến cáo nên đảm bảo các thiết bị đốt gas như bếp gas, bình gas được lắp đặt đúng quy cách và thông gió tốt. Không đốt than, củi trong nhà, việc đốt than, củi trong nhà kín sẽ sinh ra rất nhiều khí CO, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Chỉ sử dụng lò nướng than, lò sưởi ở ngoài trời; chỉ sử dụng máy phát điện bên ngoài và đảm bảo máy phát điện không ở gần cửa sổ hoặc cửa ra vào, đặt chúng ra xa nhà. Không ngủ trong phòng có máy phát điện đang hoạt động.

- Hãy để phòng thông thoáng: Mở cửa sổ mỗi ngày để thay đổi không khí ít nhất hai lần hoặc cài đặt quạt thông gió. Cài đặt ống khói cho bếp than để sưởi ấm, và giữ cho cấu trúc ống khói chặt chẽ, đảm bảo thông gió tốt.

- Tắt các vật dụng dễ gây ngộ độc khí: Sau khi sử dụng bếp gas hay bình nước nóng đun bằng gas cần phải khóa lại để tránh tai nạn.

- Hãy kiểm tra trước khi đi ngủ: Hãy chắc chắn kiểm tra xem bếp có được khóa kín hay bị rò rỉ trước khi đi ngủ hay không. Nếu đốt than trong phòng nên đợi than cháy hết hoàn toàn mới đi ngủ.

Minh Hoa (t/h)