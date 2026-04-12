“Công thức trường thọ”: Chỉ cần làm 3 việc mỗi ngày, tuổi thọ có thể tăng thêm gần 10 năm

Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 60.000 người trưởng thành, với thời gian theo dõi trung bình 8 năm. Kết quả chỉ ra rằng khi ba yếu tố “ngủ – vận động – ăn uống” được duy trì ở mức tối ưu, lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ là rất rõ rệt.

Công thức đơn giản nhưng hiệu quả

Theo các nhà khoa học, “công thức trường thọ” không hề phức tạp. Cụ thể, một lối sống lý tưởng bao gồm: ngủ đủ từ 7–8 giờ mỗi ngày, vận động ít nhất 42 phút với cường độ trung bình trở lên, đồng thời duy trì chế độ ăn lành mạnh với điểm số dinh dưỡng dao động từ 57,5–72,5.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không đặt ra yêu cầu quá khắt khe hay khó thực hiện. Ngược lại, nghiên cứu nhấn mạnh rằng ngay cả những thay đổi rất nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể. Chỉ cần mỗi ngày ngủ thêm 5 phút, vận động thêm khoảng 1,9 phút và bổ sung thêm nửa khẩu phần rau, tuổi thọ kỳ vọng đã có thể tăng thêm khoảng 1 năm.

Điều này mở ra một hướng tiếp cận thực tế hơn trong chăm sóc sức khỏe: thay vì cố gắng thay đổi toàn diện trong thời gian ngắn, mỗi người có thể bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ nhưng duy trì lâu dài.

Tác động rõ rệt đến sức khỏe tim mạch

Không chỉ dừng lại ở tuổi thọ, lối sống này còn mang lại lợi ích rõ rệt đối với hệ tim mạch. Một nghiên cứu khác đăng trên European Journal of Preventive Cardiology cho thấy, khi áp dụng các thói quen tương tự “công thức trường thọ”, nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ có thể giảm tới 57%.

Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò then chốt của lối sống trong phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm – nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu hiện nay.

Ăn uống khoa học: Nền tảng của sức khỏe

Trong ba yếu tố, chế độ ăn được xem là nền tảng quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn đến khoảng 70–80% cảm giác no để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Đồng thời, cần tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây và các loại đậu, với lượng khuyến nghị khoảng 25–30g mỗi ngày.

Bên cạnh đó, việc bổ sung đầy đủ protein từ các nguồn như trứng, cá, thịt nạc và đậu là cần thiết để duy trì khối cơ và tăng cường hệ miễn dịch. Một chế độ ăn đa dạng – khoảng 12 loại thực phẩm mỗi ngày và 25 loại mỗi tuần – sẽ giúp cơ thể nhận đủ vi chất cần thiết.

Ngoài ra, thói quen ăn chậm, nhai kỹ cũng đóng vai trò quan trọng, giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Giấc ngủ: “liều thuốc” miễn phí nhưng dễ bị bỏ quên

Giấc ngủ là yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi ngủ trước 23 giờ để tránh làm rối loạn đồng hồ sinh học.

Giấc ngủ trưa kéo dài khoảng 20–30 phút được xem là hợp lý, giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà không gây mệt mỏi sau khi thức dậy. Môi trường ngủ cũng cần được đảm bảo yên tĩnh, tối và mát mẻ, lý tưởng khoảng 20 độ C.

Đặc biệt, việc hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ là rất cần thiết. Thay vào đó, các hoạt động thư giãn như đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, vận động vào ban ngày cũng góp phần giúp ngủ sâu hơn vào ban đêm, tuy nhiên nên tránh tập luyện cường độ cao sát giờ ngủ.

Vận động: Không cần quá sức, chỉ cần đều đặn

Về hoạt động thể chất, các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày.

Các hình thức vận động có thể linh hoạt, từ đi bộ, chạy bộ đến đạp xe hoặc bơi lội. Bên cạnh đó, nên kết hợp thêm các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp từ 2–3 lần mỗi tuần để nâng cao thể lực toàn diện.

Đối với người mới bắt đầu, việc tăng dần cường độ là cần thiết để tránh chấn thương. Trước khi tập nên khởi động kỹ và sau khi tập cần giãn cơ. Mức vận động phù hợp là khi cơ thể ra mồ hôi nhẹ, cảm thấy thoải mái, không nên tập quá sức.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chìa khóa để sống khỏe, sống lâu không nằm ở những thay đổi đột ngột hay cực đoan, mà ở sự điều chỉnh hợp lý, bền vững trong lối sống hằng ngày.

Chỉ cần bắt đầu từ những việc đơn giản như ngủ sớm hơn một chút, đi bộ thêm vài phút hay ăn thêm rau xanh, mỗi người đã có thể từng bước cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của chính mình.