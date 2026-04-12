Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mùa xuân là thời điểm cơ thể chuyển trạng thái trao đổi chất, nhu cầu vi chất tăng lên. Nếu chế độ ăn không cân đối, dễ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, táo bón, suy giảm miễn dịch. Và có một thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, lại đang vào mùa ngon nhất, có thể giúp cải thiện nhiều vấn đề cùng lúc, đó là nấm mỡ.

Điểm đáng chú ý là hàm lượng kali trong nấm mỡ khá cao. Trung bình 100g nấm tươi chứa khoảng 1.500mg kali, cao gấp 4-5 lần so với chuối. Với một số loại nấm khô cô đặc, hàm lượng này thậm chí còn cao hơn nhiều lần. Kali là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động cơ bắp, ổn định nhịp tim và giảm cảm giác mệt mỏi -lý do vì sao nhiều người vào xuân hay thấy “chân tay rã rời” khi thiếu chất này.

Không chỉ bổ sung kali, nấm mỡ còn giúp cải thiện tiêu hóa. Trong loại nấm này có nhiều chất xơ và polysaccharide từ nấm, những thành phần hoạt động như “chổi quét” trong đường ruột, hỗ trợ đẩy chất thải ra ngoài. Với những người hay bị táo bón vào mùa xuân, việc bổ sung nấm mỡ vài lần mỗi tuần có thể giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn, giảm đầy bụng, khó chịu.

Một lợi ích khác ít được chú ý là khả năng hỗ trợ gan. Theo y học cổ truyền, mùa xuân là thời điểm “gan hoạt động mạnh nhất” nhưng cũng dễ bị tổn thương. Nấm mỡ chứa selen – một vi chất có vai trò chống oxy hóa, giúp gan giảm gánh nặng chuyển hóa độc tố. Bên cạnh đó, các axit amin trong nấm cũng là nguyên liệu cần thiết để tái tạo tế bào gan, góp phần bảo vệ cơ quan này.

Không dừng lại ở đó, nấm mỡ còn giúp tăng cường miễn dịch. Các polysaccharide trong nấm được xem là chất điều hòa miễn dịch tự nhiên, có khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Trong bối cảnh thời tiết giao mùa, dễ bùng phát cúm và bệnh hô hấp, việc bổ sung thực phẩm này có thể giúp cơ thể tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, một điểm cần làm rõ là thông tin “kali gấp 42 lần chuối” thường gây hiểu nhầm. Trên thực tế, con số này chỉ áp dụng với một số loại nấm khô đặc biệt, còn nấm tươi phổ biến vẫn ở mức cao hơn chuối vài lần. Dù vậy, đây vẫn là nguồn bổ sung kali rất đáng giá trong bữa ăn hàng ngày.

Về cách chế biến, nấm mỡ không cần cầu kỳ. Hai cách đơn giản nhưng giữ trọn dinh dưỡng là hấp và nấu canh. Khi hấp, chỉ cần rửa sạch, thêm chút muối, tỏi băm và vài giọt dầu mè, hấp khoảng 7-8 phút là có món ăn thanh nhẹ, giữ được vị ngọt tự nhiên. Nếu nấu canh, chỉ cần đun sôi nước, cho nấm cắt lát vào nấu 2-3 phút, nêm nhẹ là đủ. Điều quan trọng là không nên nấu quá lâu hoặc dùng quá nhiều dầu mỡ, vì sẽ làm mất đi vị ngon và giảm giá trị dinh dưỡng.

Ngoài ra, nấm mỡ cũng có thể kết hợp linh hoạt với trứng, đậu phụ hoặc mì để tạo thành các món ăn nhanh, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Có thể thấy, dù không phải “siêu thực phẩm đắt đỏ”, nấm mỡ lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe trong mùa xuân. Từ hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan, giảm mệt mỏi đến tăng miễn dịch, tất cả đều gói gọn trong một nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm và phù hợp với túi tiền của đa số gia đình.