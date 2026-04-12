Ăn 1 quả trứng mỗi ngày, phòng ngừa được 2 loại tai biến đáng sợ nhất

Từng có thời gian trứng bị nhìn bằng ánh mắt dè dặt vì hàm lượng cholesterol. Nhưng một nghiên cứu do Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) phối hợp với Đại học Oxford (Anh) thực hiện lại đưa ra một góc nhìn đáng chú ý: ăn trứng ở mức vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc hai biến cố tim mạch đáng sợ nhất là đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Kết quả này được rút ra sau khi các nhà khoa học phân tích mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng với đột quỵ và bệnh tim mạch ở hơn 400.000 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 30-79 tại Trung Quốc.

Thêm 1 quả trứng vào chế độ ăn cân bằng mỗi ngày được cho là làm giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu, 13,1% người tham gia cho biết họ ăn 1 quả trứng mỗi ngày, trong khi 9,1% nói rằng họ hiếm khi hoặc không bao giờ ăn trứng. Sau khoảng 9 năm theo dõi, nhóm nghiên cứu ghi nhận 83.977 trường hợp mắc bệnh tim mạch, 9.985 ca tử vong và 5.103 biến cố mạch vành nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim.

Phân tích cho thấy những người ăn 1 quả trứng mỗi ngày có mối liên hệ với nguy cơ mắc bệnh tim mạch nói chung thấp hơn so với nhóm hiếm khi ăn. Đáng chú ý hơn, nhóm này có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 26%, nguy cơ tử vong do đột quỵ thấp hơn 28% và nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 18%.

Không chỉ vậy, những người ăn trung bình khoảng 5 quả trứng mỗi tuần cũng được ghi nhận có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 12%.

Giáo sư Liming Li từ Đại học Bắc Kinh nhận định: “Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa mức tiêu thụ trứng vừa phải và tỷ lệ biến cố tim mạch thấp hơn”. Ông cũng cho biết: “Các phát hiện của chúng tôi bổ sung bằng chứng khoa học cho các khuyến nghị dinh dưỡng liên quan đến việc tiêu thụ trứng ở người trưởng thành khỏe mạnh”.

Theo nghiên cứu trên, trứng là thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất và các axit béo thiết yếu, đồng thời có hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Đây là một chi tiết quan trọng, bởi trong nhiều năm, chính hàm lượng cholesterol trong trứng từng khiến thực phẩm này được cho là có hại cho tim mạch.

Tuy nhiên, ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy chất béo bão hòa mới là yếu tố chính góp phần làm tăng cholesterol theo hướng bất lợi, chứ không thể đơn giản quy mọi lo ngại cho quả trứng.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng không vì thế mà khuyến khích nhìn trứng như một “thần dược”. Giáo sư Tim Chico, chuyên gia tim mạch của Đại học Sheffield (Anh), cho rằng kết quả nghiên cứu có thể giúp nhiều người bớt lo lắng hơn khi ăn trứng. Ông nói: “Những người ăn trứng có thể yên tâm rằng chúng dường như không gây nguy cơ cho tim”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ăn uống lành mạnh và sống khoa học thật sự có ích cho tim mạch. Tuy nhiên, không nên hiểu đơn giản rằng cứ ăn thêm nhiều trứng là sức khỏe tim sẽ cải thiện rõ rệt. Nói cách khác, trứng chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể chế độ ăn và lối sống, chứ không phải “bí quyết” duy nhất tạo ra khác biệt lớn.

Một điểm cần nhấn mạnh là đây là nghiên cứu quan sát, tức chỉ ghi nhận mối liên hệ chứ không chứng minh quan hệ nhân quả trực tiếp. Điều mà nghiên cứu gợi mở đó là ở người trưởng thành khỏe mạnh, việc ăn trứng ở mức vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng, thay vì bị loại bỏ vì những lo ngại quá mức như trước đây.

Thông điệp quan trọng nhất từ nghiên cứu này không nằm ở việc “ăn càng nhiều trứng càng tốt”, mà ở cách nhìn công bằng hơn với một thực phẩm quen thuộc. Trong bối cảnh bệnh tim mạch và đột quỵ vẫn là những nguy cơ sức khỏe hàng đầu, mỗi lựa chọn ăn uống hằng ngày đều đáng được cân nhắc trên nền tảng khoa học, thay vì chỉ dựa vào những định kiến cũ.