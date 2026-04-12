Đột quỵ rất "sợ" 5 loại thực phẩm này: Thường xuyên ăn thì xin chúc mừng

Tại Hội nghị Can thiệp mạch thần kinh toàn quốc lần thứ 2, tổ chức sáng 11/4 tại TP Huế, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật. Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 12,2 triệu ca đột quỵ mới, trong đó ở Việt Nam có hơn 200.000 ca.

Theo Healthline, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cholesterol và natri được xem là có liên quan tới nguy cơ đột quỵ cao hơn. Ngược lại, việc bổ sung đa dạng thực phẩm lành mạnh có thể giúp làm giảm nguy cơ này.

5 thực phẩm giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Healthline thông tin, có 5 nhóm thực phẩm nổi bật thường được nhắc tới khi nói về phòng ngừa đột quỵ. Đó là:

1. Rau lá xanh

Tiêu thụ rau lá xanh thường xuyên giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn chứa nhiều nitrat từ thực vật cùng các chất dinh dưỡng có thể giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Khi ăn rau lá xanh, cơ thể sẽ chuyển nitrat thành oxit nitric. Đây là một phân tử giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa lưu lượng máu và huyết áp.

Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy, việc tiêu thụ ít nhất 60mg nitrat thực vật mỗi ngày, tương đương khoảng 1 cốc rau lá xanh, có liên quan tới việc giảm 17% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

2. Hạt óc chó

Óc chó là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic, hay ALA, một dạng axit béo omega-3 đã được chứng minh có thể giúp giảm viêm, cải thiện lưu lượng máu và hạ huyết áp. Đây đều là những yếu tố có thể góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, óc chó còn giàu chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác, giúp bảo vệ cơ thể trước stress oxy hóa cũng như các yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Một nghiên cứu năm 2021 theo dõi hơn 93.000 người trong tối đa 20 năm cho thấy những người ăn nhiều óc chó có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn, đặc biệt là tử vong do bệnh tim, đồng thời có xu hướng sống lâu hơn so với nhóm không ăn.

3. Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin C, folate và kali. Nhóm quả này cũng chứa flavonoid, hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể góp phần bảo vệ cơ thể trước nguy cơ đột quỵ.

Một nghiên cứu năm 2012 trên 69.622 phụ nữ cho thấy việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt có liên quan tới nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

4. Cá béo và cá nạc

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu chứa nhiều axit béo omega-3, có thể giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm viêm, từ đó hỗ trợ làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Trong khi đó, các loại cá nạc như cá hồng và cá tuyết có hàm lượng omega-3 thấp hơn, nhưng lại cung cấp những chất dinh dưỡng khác có ích cho việc phòng ngừa đột quỵ. Ví dụ, cá nạc chứa nhiều protein, i-ốt và selen hơn, đồng thời có lượng calo thấp hơn, nên vẫn mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Một nghiên cứu dân số tại Hà Lan năm 2018 cho thấy chỉ cần ăn từ một khẩu phần cá béo hoặc cá nạc mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

5. Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng với sức khỏe tim mạch, trong đó có canxi, kali và lợi khuẩn.

Một nghiên cứu đa quốc gia quy mô lớn năm 2018 cho thấy việc tiêu thụ nhiều sữa chua và sữa có liên quan tới nguy cơ tử vong cũng như các biến cố tim mạch lớn thấp hơn, bao gồm đột quỵ và nhồi máu cơ tim.