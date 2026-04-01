47 tuổi mà nhìn như 27? Trần Kiều Ân khiến dân mạng sốc với bí quyết "đóng băng tuổi tác", giảm cân cấp tốc chỉ trong 5 ngày

Nữ diễn viên Đài Loan Trần Kiều Ân vừa bước sang tuổi 47 nhưng trạng thái cơ thể lại như "hack tuổi", trẻ trung chẳng khác gì 27. Gần đây, cô chia sẻ loạt ảnh sinh nhật ngập tràn hoa, cùng chiếc bánh kem hình gà trắng siêu dễ thương, khiến khí chất "thiếu nữ" bùng nổ.

Không chỉ gương mặt rạng rỡ, vóc dáng của cô cũng thon gọn thấy rõ. Điều đáng nói là cô không dùng phương pháp ăn kiêng cực đoan, mà áp dụng một lối sống kết hợp giữa chăm sóc cơ thể và chế độ ăn uống "ngắn hạn có hiệu quả - dài hạn vẫn duy trì được", khiến dân mạng không khỏi thắc mắc: "Đây thật sự là 47 tuổi sao?"

Bí quyết 1: Nhịn ăn 20:4 trong 5 ngày - giảm nhanh thấy rõ

Trước đây, Trần Kiều Ân từng chia sẻ phương pháp giảm cân cấp tốc trong 5 ngày, giúp vòng bụng nhỏ lại rõ rệt. Cách này tương tự phiên bản nâng cao của nhịn ăn gián đoạn 20:4 - tức là chỉ ăn trong 4 tiếng mỗi ngày, còn lại 20 tiếng để cơ thể ở trạng thái nhịn ăn.

Cô thường bắt đầu ăn vào khoảng 4 giờ chiều, trước đó sẽ vận động nhẹ để thúc đẩy đốt mỡ. So với chế độ 16:8 phổ biến, 20:4 có cường độ cao hơn, nhưng hiệu quả ngắn hạn rõ rệt hơn, giúp kiểm soát lượng calo và ổn định đường huyết, đồng thời giảm tích nước trong cơ thể.

Bí quyết 2: Ăn nhiều đạm - ít tinh bột, càng ăn càng khó béo

Thực đơn của cô khá "sạch", bao gồm ức gà, natto, đậu phụ trứng bắc thảo, trứng chiên hành, thanh cua, trứng cá đỏ Nhật và sữa dê.

Chế độ giàu protein - ít tinh bột giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn quá mức, đồng thời duy trì khối cơ, tránh giảm trao đổi chất. Điểm quan trọng không phải là ăn ít, mà là ăn đúng - khi cơ thể đốt mỡ ổn định, việc giữ dáng cũng dễ dàng hơn.

Bí quyết 3: Uống sữa đậu nành mỗi ngày để giữ da đẹp

Cô duy trì thói quen uống sữa đậu nành (không đường hoặc ít đường). Protein thực vật cùng isoflavone từ đậu nành giúp hỗ trợ nội tiết, cải thiện độ đàn hồi và độ sáng của da.

Đặc biệt khi giảm cân, bổ sung protein chất lượng cao giúp tránh tình trạng da xấu đi, giữ được khí sắc tươi tắn.

Bí quyết 4: Tắm nước nóng + massage để giảm phù nề

Cô rất chú trọng việc tắm nước nóng và massage, nhất là khi cơ thể bị tích nước hoặc căng thẳng.

Việc này giúp tăng tuần hoàn máu, thư giãn cơ, giảm phù nề và giúp đường nét cơ thể trở nên gọn gàng hơn. Đây là cách "giảm cân chậm mà chắc", hiệu quả lâu dài và ổn định.

Bí quyết 5: Uống đủ 2 lít nước/ngày + giữ tinh thần vui vẻ

Ngoài chế độ ăn uống, Trần Kiều Ân nhấn mạnh việc uống đủ khoảng 2000ml nước mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất và thải độc.

Điều bất ngờ nhất là "triết lý sống vui vẻ" của cô: Không để tuổi tác giới hạn bản thân, giữ tinh thần thoải mái. Khi áp lực giảm, nội tiết ổn định, cơ thể tự nhiên sẽ trẻ trung hơn. Cô từng nói: "Bạn nghĩ mình bao nhiêu tuổi, bạn sẽ là bấy nhiêu tuổi".