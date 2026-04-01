Theo Trương Duy Y trong video, chế độ ăn uống cốt lõi là cà phê đen và trứng luộc cho bữa sáng, hai chiếc bánh kẹp thịt cho bữa trưa (một nửa nước sốt và thêm rau), và hai chiếc bánh bao hấp cho bữa tối. Tất cả lượng thức ăn cần được kiểm soát trong vòng 8 tiếng suốt cả ngày, và cần uống nhiều nước ấm.

Phương pháp giảm cân không chính thống này nhanh chóng lan truyền trên mạng, với những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc ngày càng trái chiều. Một số cư dân mạng thẳng thắn tuyên bố rằng đây là "giới hạn của việc giảm cân hạnh phúc", tin rằng việc có thể giảm cân bằng "những món ăn hạnh phúc" như bánh mì kẹp thịt và bánh bao hấp tự nó đã là một hình thức hưởng thụ. Những người hoài nghi lập luận rằng, "đây hoàn toàn không phải là phương pháp giảm cân; về bản chất, nó là một hình thức ăn kiêng khắc nghiệt trá hình, chỉ dựa vào bánh bao và cà phê để duy trì sự tỉnh táo suốt cả ngày". Nhiều người khác đặt câu hỏi về tính bền vững và sự cân bằng dinh dưỡng của phương pháp này.

Bác sĩ nhận định thế nào?

Tiến sĩ Liu Shaozhuang, Trưởng khoa Phẫu thuật và Chuyển hóa tại Bệnh viện Qilu (Trung Quốc), cho biết: "Đây chắc chắn là chế độ ăn ít calo và nó có hiệu quả! Nhưng nó có thể gây táo bón, vì vậy tốt nhất nên bổ sung thêm khoảng nửa kg rau củ để chế độ ăn uống cân bằng hơn".

Trong khi đó, các bác sĩ cảnh báo rằng phương pháp giảm cân này chỉ phù hợp cho việc giảm cân ngắn hạn, chứ không phải giảm mỡ lành mạnh. Tác dụng lâu dài có thể dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng cân trở lại sau khi quay lại chế độ ăn uống bình thường. Chỉ ăn bánh mì trắng cũng có thể gây ra những biến động đáng kể về lượng đường trong máu. Giảm mỡ lành mạnh cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng, lượng calo tiêu thụ thấp hơn mức hợp lý và tập thể dục.

Làm thế nào để giảm cân một cách khoa học và hợp lý hơn?

Tiến sĩ Jin Jianhong, Trưởng khoa Nội tiết tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), đưa ra hai gợi ý quan trọng.

1. Chế độ ăn uống cân bằng, giàu protein chất lượng cao

Đầu tiên, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, mỗi bữa ăn bao gồm rau, protein và thực phẩm chính, với tỷ lệ xấp xỉ 2:1:1, bổ sung thêm khoảng một phần trái cây bằng nắm tay mỗi ngày.

Thứ hai, chọn các nguồn protein chất lượng cao như thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu, thịt lợn...), thịt trắng (gia cầm, cá, tôm, cua...), đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành (sữa đậu nành, đậu phụ, đậu phụ khô...) và sữa cùng các sản phẩm từ sữa (sữa, phô mai...).

2. Tập trung vào các bài tập kháng lực phù hợp.

Theo "Hướng dẫn về hoạt động thể chất và hành vi ít vận động" của WHO, tất cả người lớn nên tham gia ít nhất 150-300 phút hoạt động aerobic cường độ trung bình mỗi tuần. Sẽ có thêm lợi ích sức khỏe nếu dành ít nhất hai ngày mỗi tuần cho các bài tập rèn luyện sức mạnh cường độ trung bình hoặc cao, chẳng hạn như squat, pull-up, push-up và đẩy tạ.

Y học cổ truyền phương Đông tin rằng béo phì là do sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể và rối loạn chức năng của các cơ quan nội tạng. Do đó, phương pháp giảm cân theo Y học cổ truyền nhấn mạnh vào việc điều chỉnh toàn diện, sử dụng các phương pháp như cân bằng âm dương, thông kinh mạch và thúc đẩy tuần hoàn máu để khôi phục chức năng bình thường của cơ thể và giảm cân.

Các bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng đối với người bình thường, việc giảm cân một cách khoa học vẫn là điều quan trọng nhất, đó là kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục. Giảm cân không bao giờ là quá trình diễn ra một lần; bạn càng giảm cân nhanh, nguy cơ tăng cân trở lại càng cao. Nói chung, giảm 1-1.5kg mỗi tuần, hoặc 2.5-3.5kg mỗi tháng, là mức giảm tương đối an toàn và hợp lý. Ngược lại, nếu bạn chỉ ăn bánh bao trong phần lớn thời gian của tháng, bạn chỉ giảm được lượng nước trong cơ thể chứ không phải chất béo, và việc tăng cân trở lại là điều không thể tránh khỏi sau khi quay lại chế độ ăn uống bình thường.