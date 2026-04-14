Cặp vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan: Bác sĩ "vạch mặt" thủ phạm trong món sườn heo quen thuộc

Rời quê nhà Tứ Xuyên để đến Thượng Hải (Trung Quốc) lập nghiệp, cặp vợ chồng trẻ họ Từ (đã được thay đổi họ tên) luôn tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi để xây dựng tương lai. Thế nhưng, khi quả ngọt chưa kịp hái, cả hai đã phải nhận "án tử": Cùng mắc bệnh ung thư gan giai đoạn tiến triển. Sự thật đằng sau bi kịch này không nằm ở áp lực công việc hay di truyền, mà ẩn giấu ngay trong món sườn heo bổ dưỡng họ vẫn ăn hàng ngày.

Bi kịch từ thói quen "tẩm bổ" sai cách bằng món sườn heo

Thời gian gần đây, cả hai vợ chồng này liên tục cảm thấy mệt mỏi, uể oải dù đã ngủ đủ giấc. Lúc đầu, họ cố gắng tẩm bổ qua ăn uống và chưa đi khám ngay vì sợ tốn kém. Thế nhưng, vài tháng trôi qua tình trạng ngày càng tệ. Sắc mặt họ chuyển sang vàng vọt, kèm theo những cơn đau bụng, tiêu chảy và buồn nôn kéo dài. Cuối cùng, cả hai đưa nhau đi khám tại một bệnh viện công lớn ngay khu phố bên cạnh.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ alpha-fetoprotein trong máu cao bất thường. Bác sĩ cho biết, đây là một dấu hiệu chỉ điểm điển hình của khối u ác tính. Làm thêm các xét nghiệm khác, kết luận người chồng bị ung thư gan giữa giai đoạn 3 còn người vợ thì ung thư gan cuối giai đoạn 2.

Họ rất ngỡ ngàng, ôm nhau khóc nức nở rồi gọi điện hết lượt cho họ hàng hỏi có ai từng bị căn bệnh quái ác này hay không. Bởi vì họ luôn cho rằng mình sống khá lành mạnh, lại mới ở độ tuổi 20 và 30, không thể nào lại mắc bệnh nặng như vậy mà không có nguyên nhân đặc biệt gì. Sau đó, bác sĩ và y tá phải mất khá nhiều thời gian để trấn tĩnh và giải thích bệnh tình, các quy trình điều trị cho họ hiểu.

Khi điều tra bệnh sử và thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ: Vì làm việc vất vả, người vợ thường xuyên nấu các món với sườn heo như sườn heo hầm, sườn heo chua ngọt để bồi bổ cho chồng. Điểm khác biệt là sườn heo cũng như nhiều món ăn khác của gia đình này luôn cho rất nhiều hạt tiêu. Phần vì ngon miệng, cho rằng tiêu rất tốt cho sức khỏe, phần vì họ muốn vơi đi nỗi nhớ quê nhà với hương vị tiêu Tứ Xuyên (Trung Quốc) đặc trưng. Loại gia vị này chính là "thủ phạm" gây ung thư gan.

"Sát thủ" aflatoxin: Rửa sạch hay nấu chín đều vô tác dụng

Bác sĩ nói: "Lỗi không phải tại hạt tiêu, là tại cách bảo quản và cách dùng". Cặp đôi này ít về quê, mỗi lần về đều mua rất nhiều nông sản tích trữ, nhất là hạt tiêu. Số hạt tiêu mà cặp đôi mang từ quê lên trong nhiều năm thường không được bảo quản kỹ, cộng thêm thời tiết ẩm ướt tại Thượng Hải nên dễ nấm mốc. Nhưng đối với cặp đôi này, đây là gia vị gắn liền với quê hương mà không mua ở nơi nào khác thay thế được. Họ cũng cho rằng tiêu cay nên nấm mốc sẽ không vào được tận trong, nấu chín lên là hết, cẩn thận hơn thì rửa đi rồi mới nấu.

Theo bác sĩ điều trị, đây là một quan niệm sai lầm chết người nhưng nhiều người mắc phải khi tận dụng mọi loại thực phẩm mốc. Không riêng gì hạt tiêu.

Hạt tiêu hay các thực phẩm khác khi bị mốc là môi trường lý tưởng để độc tố aflatoxin sinh sôi. Đây là loại độc tố gây ung thư gan mạnh nhất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo. Đáng sợ ở chỗ, aflatoxin có khả năng chịu nhiệt cực cao, lên tới hơn 280 độ C, nên việc nấu chín, thậm chí hầm canh suờn heo lâu cũng hoàn toàn không thể tiêu diệt được chúng.

Việc tiêu thụ thực phẩm chứa độc tố này trong thời gian dài khiến tế bào gan bị thoái hóa, biến đổi cấu trúc và cuối cùng hình thành các khối u ác tính. Ngoài ung thư gan, aflatoxin còn có thể thúc đẩy nhiều bệnh ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, sau này khi thấy thực phẩm - nhất là các loại hạt và gia vị, rau củ mốc hãy vứt bỏ ngay. Đừng cố rửa hay cắt bỏ phần mốc rồi tự "rước bệnh vào thân".

8 dấu hiệu cảnh báo gan đang "kêu cứu" bạn cần biết

Gan vốn là cơ quan "câm lặng", không có dây thần kinh cảm giác đau nên khi bệnh nhân cảm thấy đau rõ rệt thì thường đã ở giai đoạn muộn. Bác sĩ khuyến cáo bạn nên khám sức khỏe định kỳ và đi kiểm tra ngay nếu cơ thể xuất hiện các bất thường sau:

- Vàng da và vàng mắt: Đây là triệu chứng điển hình nhất khi nồng độ bilirubin tăng cao, báo hiệu chức năng thải độc của gan đang gặp đại nạn.

- Ngứa da dai dẳng: Cảm giác ngứa ngáy khó chịu dưới da do muối mật bị ứ đọng, thường không thuyên giảm khi dùng thuốc bôi ngoài da thông thường.

- Nước tiểu vàng đậm: Nước tiểu chuyển sang màu như trà đặc hoặc màu bia, kèm theo mùi hôi nồng nặc hơn bình thường.

- Chán ăn và sợ dầu mỡ: Gan yếu làm giảm tiết dịch mật, gây ra tình trạng sợ mùi thức ăn, buồn nôn và đầy bụng kéo dài.

- Mệt mỏi rã rời khó hiểu: Dù nghỉ ngơi nhiều nhưng cơ thể vẫn thiếu năng lượng, suy nhược do gan không còn khả năng lưu trữ và chuyển hóa dưỡng chất.

- Rối loạn giấc ngủ: Thường xuyên mất ngủ, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc hay nghiến răng, nói mớ khi ngủ.

- Bất thường ở móng và tóc: Móng tay giòn, có vân dọc; tóc nhanh bết dầu và rụng nhiều bất thường.

- Hơi thở có mùi hôi bất thường: Độc tố tích tụ khiến hơi thở có mùi hôi đặc trưng, khó hết ngay cả khi đã vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng.

Nguồn và ảnh: EBC, China Times, Aboluowang