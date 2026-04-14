Trong bối cảnh tỷ lệ bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ ngày càng gia tăng, việc lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ hấp thu trở thành yếu tố then chốt. Lươn nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ hàm lượng protein chất lượng cao, cùng nhiều vi chất mà cơ thể hiện đại dễ thiếu hụt.

Trước hết, lươn là nguồn protein dồi dào và dễ hấp thu. Trong 100 gram lươn có khoảng 18,1 gram protein, tương đương nhiều loại thịt nhưng lại mềm, dễ ăn hơn. Điều này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, những người gặp khó khăn khi nhai nuốt. Protein không chỉ giúp duy trì khối cơ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tình trạng sarcopenia, tức hội chứng mất cơ thường gặp ở người cao tuổi. Với người trẻ, đặc biệt là những người tập luyện thể thao, cá chình cũng là lựa chọn thay thế lý tưởng cho ức gà hay whey protein trong quá trình tăng cơ.

Điểm nổi bật thứ hai nằm ở hàm lượng Omega-3 cao. Lươn chứa nhiều axit béo không bão hòa, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là hai thành phần quan trọng thường được nhắc đến trong các sản phẩm dầu cá. EPA có tác dụng giảm triglyceride, tức mỡ máu, đồng thời hỗ trợ làm sạch thành mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. Trong khi đó, DHA lại đóng vai trò thiết yếu đối với não bộ, giúp duy trì trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi. Theo chia sẻ của chuyên gia, lượng Omega-3 trong một miếng cá chình nhỏ có thể tương đương hai viên dầu cá, cho thấy hiệu quả bổ sung dinh dưỡng rất đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở đó, lươn còn là nguồn cung cấp vitamin A tự nhiên với khả năng hấp thu cao. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của mắt và các tế bào niêm mạc. Với những người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử, tình trạng khô mắt, mỏi mắt ngày càng phổ biến. Việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin A như cá chình có thể giúp cải thiện tình trạng này, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ quáng gà.

Một điểm cộng khác của lươn là hàm lượng vitamin D dồi dào. Đây là dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, từ đó duy trì mật độ xương và phòng ngừa loãng xương. Không chỉ vậy, vitamin D còn liên quan đến hệ miễn dịch, giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch như tế bào T, từ đó tăng khả năng chống lại vi khuẩn và virus. Trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường, việc tăng cường miễn dịch thông qua chế độ ăn uống là điều không thể xem nhẹ.

Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia cũng lưu ý rằng nên ăn lươn với lượng hợp lý, kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng. Cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng. Các món nướng, hấp hoặc nấu canh sẽ giữ được nhiều dưỡng chất hơn so với chiên rán nhiều dầu mỡ.

Thực tế cho thấy, không phải cứ thực phẩm đắt tiền hay “nổi tiếng” mới là tốt nhất. Những loại cá quen thuộc, nếu biết cách lựa chọn và sử dụng hợp lý, hoàn toàn có thể mang lại giá trị dinh dưỡng vượt trội. Lươn là một ví dụ điển hình, vừa giàu dưỡng chất, vừa dễ chế biến, phù hợp với nhiều đối tượng.

Trong nhịp sống hiện đại, khi các bệnh mạn tính ngày càng trẻ hóa, việc chủ động chăm sóc sức khỏe từ bữa ăn hàng ngày là điều cần thiết. Một miếng cá nhỏ có thể không tạo ra khác biệt ngay lập tức, nhưng nếu duy trì đều đặn, đó có thể là “khoản đầu tư” lâu dài cho tim mạch, trí não và chất lượng sống.

Nguồn và ảnh: SETN