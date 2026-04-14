Bé 14 tuổi ho khan kéo dài, gia đình sốc khi bác sĩ lấy ra dị vật bên trong cơ thể

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân có dị vật trong đường thở suốt 13 tháng mà không được phát hiện.

Thông tin ban đầu, tháng 2/2025, V.H (14 tuổi, Hà Nội) bị hóc hạt hồng xiêm khi đang ăn. H. xuất hiện cơn ho sặc sụa, tức ngực nhưng chỉ sau vài phút thì hết. Nghĩ rằng dị vật đã trôi xuống đường tiêu hóa của con, gia đình không đưa trẻ đi khám.

Trong suốt 13 tháng sau đó, H. ho khan kéo dài nhưng không sốt, không khó thở rõ rệt. Gia đình nhiều lần tự mua thuốc điều trị cho con không cải thiện nhưng cũng không nghĩ đến khả năng còn dị vật trong đường thở.

Tình trạng H. ho nặng hơn mới được đưa đi khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính tại bệnh viện địa phương phát hiện dị vật ở phế quản phải của bệnh nhân, sau đó trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hạt hồng xiêm được lấy ra khỏi đường thở bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Tại Trung tâm Hô hấp, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật. Quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do dị vật đã tồn tại lâu ngày, bị bao bọc bởi tổ chức viêm và mô hạt. Các bác sĩ phải phối hợp nội soi ống cứng với laser để cắt bỏ tổ chức xung quanh và lấy ra dị vật là hạt hồng xiêm kích thước khoảng 1×3cm.

Tương tự một trường hợp khác là bé gái 3 tuổi (Sơn La) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do hóc hạt dẻ cười. Trước đó, trẻ vừa ăn vừa khóc, hít mạnh khiến dị vật lọt vào đường thở. Sau khi sơ cứu tại chỗ, dị vật rơi ra một phần nên gia đình tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, bệnh nhi ho nhiều, khó thở tăng dần và xuất hiện dấu hiệu tím tái. Gia đình đưa trẻ đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng tình trạng nhanh chóng trở nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

ThS.BS Bùi Vũ Anh (Khoa Cấp cứu và Chống độc) cho biết, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ lập tức cho trẻ thở oxy, kiểm soát đường thở, thực hiện xét nghiệm cần thiết và hội chẩn khẩn với Trung tâm Hô hấp để nội soi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ, dị vật đã được lấy ra thành công.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở ở trẻ có thể diễn tiến theo hai hướng. Trường hợp cấp tính có thể gây tắc nghẽn, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nhanh chóng. Trong khi đó, nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho dai dẳng, dễ nhầm với các bệnh hô hấp thông thường.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp sau cơn sặc ban đầu, trẻ có thể không có các biểu hiện tổn thương rõ ràng, dù dị vật vẫn còn trong đường thở, điều này khiến gia đình chủ quan.