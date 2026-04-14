7 thực phẩm tuyệt đối không nên chế biến bằng giấy bạc

“Nếu bạn dùng giấy bạc để gói rau củ hoặc thịt để nướng, nhìn chung giấy bạc khá an toàn”, chuyên gia y tế người Mỹ Bridget Wood chia sẻ trên trang Real Simple. “Khi nấu ăn với giấy bạc ở nhiệt độ cao, đặc biệt là với thực phẩm có tính axit hoặc cay, bạn cần cẩn thận hơn, vì việc sử dụng giấy bạc bóng loáng trong bữa ăn có thể khiến lượng nhôm hấp thụ vào thức ăn tăng lên. Một số nghiên cứu cho thấy việc hấp thụ quá nhiều nhôm có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như bệnh thoái hóa thần kinh, nhưng các nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn đang được tiến hành”.

Trong khi nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn, Wood khuyên nên sử dụng giấy bạc nhôm có nhãn “an toàn thực phẩm” để đảm bảo an toàn cho nhà bếp (hầu hết các loại giấy bạc đều đạt tiêu chuẩn này). Không phải tất cả các loại giấy bạc đều giống nhau. “Tránh sử dụng giấy bạc quá mỏng hoặc không dùng cho thực phẩm”, bà gợi ý. Và điều này cũng áp dụng cho khay nhôm.

Bạn không chắc nên dùng giấy bạc để gói thức ăn hay không? Luôn có một giải pháp thay thế. “Nếu muốn an toàn hơn, hãy dùng giấy nến làm lớp chắn, hoặc chọn loại đĩa chịu nhiệt dùng được trong lò nướng”, Wood nói.

Dưới đây là một số loại thực phẩm tuyệt đối không nên nấu trong giấy bạc.

Bất cứ thứ gì bạn làm nóng bằng lò vi sóng

Giấy bạc và lò vi sóng tuyệt đối không được dùng chung với nhau. Giấy bạc tiếp xúc với tia vi sóng có thể gây ra tia lửa điện và thậm chí là cháy, dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn hoặc thậm chí tệ hơn cho lò vi sóng của bạn. Thức ăn thừa thường không nên được bảo quản trong giấy bạc vì nó không kín khí, vì vậy việc đựng thức ăn thừa trong hộp thủy tinh hoặc hộp an toàn cho lò vi sóng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian vì bạn có thể cho thẳng vào lò vi sóng để hâm nóng.

Cà chua, cam quýt và nước sốt chua

Thuộc nhóm thực phẩm có tính axit, cà chua, trái cây họ cam quýt và các loại nước sốt ướp có giấm không an toàn khi nấu trong giấy bạc. "Thực phẩm có tính axit có thể khiến nhiều nhôm ngấm vào thức ăn, làm tăng lượng nhôm hấp thụ, điều này có thể dẫn đến các vấn đề nếu tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian dài", Wood giải thích.

Món ăn mặn

Cũng giống như axit, muối có thể khiến nhôm ngấm vào thực phẩm. Bất kỳ món ăn nào có chứa lượng muối đáng kể (ví dụ như các loại bánh nướng mặn tự làm hoặc thịt hun khói, như giăm bông và xúc xích) đều không nên được nấu trong nồi nhôm để ngăn chặn natri clorua (tức là muối) phản ứng với các ion nhôm.

Các món nướng chậm

Bạn định bọc sườn bằng giấy bạc trước khi hầm chậm trong nhiều giờ? Có lẽ bạn nên suy nghĩ lại. “Bạn nên tránh dùng giấy bạc cho bất cứ món nào được nướng trong thời gian dài, chẳng hạn như thịt nướng chậm hoặc các món hầm”, Wood nói. “Điều này có thể khiến nhiều nhôm được giải phóng vào món ăn của bạn”. Nếu bạn quen với việc nướng chậm các món ăn trong giấy bạc, đây là thời điểm tuyệt vời để chuyển sang sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng gốm hoặc thủy tinh, hoặc nếu bắt buộc phải dùng, hãy dùng một lớp giấy nến giữa lớp giấy bạc để nó không tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng (Mỹ) đã chứng minh rằng cùng một món ăn được nấu trong dụng cụ nấu nướng chịu nhiệt so với nấu trong giấy bạc thì hàm lượng nhôm cao hơn nhiều sau khi nấu trong giấy bạc, chứng tỏ nguyên tố này đã ngấm vào thức ăn đã nấu chín.

Thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao

Tin tốt là nhôm thường không bắt đầu tan chảy cho đến khi nhiệt độ trên 538 độ C, nhưng bạn vẫn nên tránh nấu ăn với nhôm đối với bất kỳ món ăn nào được nướng ở nhiệt độ trên 200 độ C. Ở nhiệt độ cao hơn, kim loại có thể ngấm vào thức ăn. Thay vì nướng khoai tây bọc nhôm, hãy phủ một lớp dầu ăn trung tính mỏng lên trên hoặc bọc bằng giấy nến. Điều này cũng áp dụng cho việc nấu ăn trên lửa trại - không nên bọc thức ăn bằng giấy bạc và nấu trực tiếp trên lửa.

Hải sản

Gói thực phẩm hải sản là một cách phổ biến để nấu cá dễ dàng, nhưng nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy giấy bạc nhôm có thể thôi nhiễm sâu hơn vào cá so với các loại thịt từ động vật có vú hoặc chim, khiến cá có lẽ là loại protein tệ nhất để nấu bằng giấy bạc. Cá nấu trong giấy nến, hay còn gọi là phương pháp en papillote, là một cách phổ biến (và tương tự) để hấp phi lê cá.

Bánh quy

Bánh quy thường chín nhanh ở nhiệt độ tương đối thấp, vì vậy về mặt lý thuyết, bạn có thể nướng chúng trên giấy bạc một cách an toàn, nhưng kết quả sẽ không chắc chắn. Chất liệu này sẽ làm cho đáy bánh quy cứng và giòn, và bánh có thể bị dính vào giấy bạc, khiến chúng bị vỡ vụn khi lấy ra.