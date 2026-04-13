1 nữ diễn viên 27 tuổi bị viêm thận nặng, phải nhập viện cấp cứu vì thói quen nhiều người mắc hàng ngày

Mới đây, theo trang Health 2.0, nữ diễn viên 27 tuổi Ally Chiu (Đài Loan, Trung Quốc), người được đề cử giải Kim Chung cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Sát nhân bắt chước" (Copycat Killer), đã bị viêm thận nặng, lượng viêm tăng gấp 20 lần bình thường sau khi không uống nước trong một hoặc hai tuần, dẫn đến sốt cao gần 40 độ C và phải nhập viện cấp cứu. Chuyên gia dinh dưỡng Zeng Jianming chỉ ra rằng mất nước không chỉ gây ra các triệu chứng ngắn hạn như mệt mỏi và đau đầu, mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận về lâu dài. Ông đã chia sẻ ba nguyên tắc để bổ sung nước đúng cách, giúp mọi người hình thành thói quen uống nước lành mạnh.

Theo đó, Ally Chiu tiết lộ rằng sức khỏe của cô suy giảm sau khi quay phim "Sát nhân bắt chước", đặc biệt là thường xuyên bị sốt vào khoảng thời gian hành kinh. Cô đã đến khám ở nhiều phòng khám và được chẩn đoán mắc các bệnh như viêm vùng chậu và viêm đại tràng. Sau nhiều ngày, cuối cùng cô được chẩn đoán bị viêm thận, với các chỉ số viêm cao gấp 20 lần bình thường. Ally Chiu cho biết các chỉ số viêm của cô không ổn định, và cô đã làm xét nghiệm máu, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra. Sau đó, cô phát hiện ra rằng nguyên nhân có liên quan đến việc cô không uống đủ nước.

Nữ diễn viên không thích uống nước lọc hay các loại đồ uống khác; cô ấy chỉ thích ăn súp, đặc biệt là súp cô đặc, súp ăn liền. Tuy nhiên, sau một thời gian bị viêm thận mà không tìm ra nguyên nhân, cô ấy mới nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của sức khỏe. Giờ đây, cô ấy uống "nhiều hơn một chút", ít nhất là một chai nước khoáng mỗi ngày, và cũng uống nhiều nước hơn khi dùng thực phẩm chức năng.

Tác hại của việc uống không đủ nước

Chuyên gia dinh dưỡng Zeng Jianming (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, uống quá ít nước thực sự có thể dẫn đến bệnh tật. Mất nước không chỉ gây khát mà còn có thể dẫn đến mệt mỏi, khó tập trung, đau đầu và táo bón trong ngắn hạn. Việc uống không đủ nước trong thời gian dài dẫn đến giảm thể tích nước tiểu và tăng nồng độ nước tiểu, làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (như viêm niệu đạo và viêm bàng quang) và sỏi đường tiết niệu (sỏi thận). Hơn nữa, tình trạng mất nước trong máu có thể làm đặc máu, gây nguy cơ sức khỏe tiềm tàng cho những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một số người lo lắng về tình trạng ngộ độc nước do uống quá nhiều, hoặc không biết cách uống nước đúng cách. Chuyên gia Zeng Jianming giải thích rằng cái gọi là "ngộ độc nước" (hạ natri máu) thường xảy ra khi uống một lượng lớn nước trong "một khoảng thời gian ngắn", chẳng hạn như uống 3 hoặc 4 lít trong 1 hoặc 2 giờ. Điều này khiến nồng độ ion natri trong máu bị pha loãng quá nhanh, dẫn đến chóng mặt, buồn nôn, hoặc thậm chí hôn mê. Một người bình thường khó có thể đạt đến mức độ này khi uống nước bình thường.

Do đó, ông đưa ra 3 nguyên tắc uống nước đúng cách:

- Uống từng lượng nhỏ thường xuyên: Phân bổ lượng nước uống hàng ngày đều đặn, và nên uống từ 200 đến 300ml mỗi 1 đến 2 giờ để cơ thể hấp thụ và sử dụng tốt nhất. Đừng đợi đến khi cực kỳ khát mới uống một lượng lớn nước cùng một lúc.

- Hãy quan sát màu sắc nước tiểu của bạn: Đây là dấu hiệu đơn giản nhất. Nước tiểu bình thường nên có màu "trong và vàng nhạt". Nếu nước tiểu của bạn sẫm màu như trà ôolong, điều đó có nghĩa là bạn đang bị mất nước nghiêm trọng và cần bổ sung chất lỏng ngay lập tức; nếu nước tiểu của bạn hoàn toàn trong và không màu, điều đó có nghĩa là bạn đang uống quá nhanh hoặc quá nhiều, và bạn nên uống chậm lại.

- Uống một cốc nước ngay khi thức dậy: Cơ thể mất nước trong khi ngủ, và uống một cốc nước ấm vào buổi sáng không chỉ giúp bổ sung nước mà còn đánh thức ruột và dạ dày.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ thể con người cần đủ nước để thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp thận lọc các chất thải như nitơ urê và axit uric từ máu và bài tiết chúng qua nước tiểu. Thiếu nước rất có hại cho cơ thể. Khuyến cáo người lớn nên uống từ 30 đến 40ml nước mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nếu không thích nước lọc, bạn có thể uống các loại đồ uống không đường hoặc thêm lát chanh vào nước để tăng hương vị.