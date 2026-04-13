Loại rau rẻ bèo ngoài chợ, bổ dưỡng ngang thịt bò nhưng nhiều người Việt vẫn “bỏ quên”

Nấm là thực phẩm lựa chọn thay thế cho thịt đỏ của nhiều người. Tùy thuộc vào quá trình nấu, nấm có thể có kết cấu đậm đà, thường được mô tả là có vị thịt. Vì lý do này, nhiều người đang tìm kiếm sản phẩm thay thế thịt thường chuyển sang nấm để cung cấp chất dinh dưỡng và sự phong phú cho món ăn.

Không chỉ vậy nấm là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo, ít natri và không chứa cholesterol. Nấm cung cấp riboflavin và niacin, hai loại vitamin B quan trọng, lựa chọn lý tưởng cho những người ăn chay.

Thêm vào đó, chất thay thế thịt phổ biến này cung cấp một số khoáng chất quan trọng như đồng (giúp tạo ra tế bào hồng cầu); selen (một chất chống oxy hoá) và kali (một chất điện phân hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ.

Nấm rất giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Chống lão hoá: Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong nấm có chứa hai chất chống oxy hóa là ergothioneine và glutathione với nồng độ cao. Khi hai chất chống oxy hóa này cùng có mặt, chúng sẽ hoạt động mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể khỏi những áp lực về mặt thể chất gây ra những biểu hiện của lão hóa (chẳng hạn như nếp nhăn trên da).

Tốt cho xương: Canxi là chất quan trọng trong quá trình hình thành và củng cố độ bền chắc của xương, và nấm là nguồn cung cấp dồi dào canxi lẫn vitamin D. Vitamin D là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi, nhất là đối với những người ăn chay. Ăn nấm thường xuyên, bạn sẽ được bổ sung canxi và giảm khả năng bị loãng xương, đau xương khớp và thoái hóa xương, theo Dove Med.

Giảm nguy cơ ung thư: Tiêu thụ nấm có liên quan đến nguy cơ ung thư tổng thể thấp hơn. Bởi vì các loại ung thư khác nhau có nguyên nhân khác nhau, hiện nay cũng chưa rõ tại sao nấm lại có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau thấp hơn. Nó có thể là do tác dụng chống viêm và đặc tính chống oxy hóa của chúng.

Tăng tuổi thọ: Nấm còn có khả năng bảo vệ não bộ khi ta về già. Hai chất chống oxy hóa nói trên giúp ngăn ngừa bệnh Parkinson và Alzheimer. Các nhà nghiên cứu ở bang Pennsylvania – Hoa Kỳ khuyên rằng hãy ăn nấm thường xuyên để giảm nguy cơ mắc các vấn đề về não bộ, thần kinh trong tương lai.

Gợi ý món ngon từ nấm

Nấm đùi gà là một loại rau giàu chất dinh dưỡng và được dùng để chế biến rất nhiều món ăn ngon.

Những món ăn được chế biến từ loại rau này đều có hương vị hấp dẫn và khó cưỡng. Nấm đùi gà khi ăn rất ngọt, vị giòn dai nên có nhiều cách chế biến, được dùng thích hợp cho cả món chay và món mặn.

Dưới đây là cách làm món nấm đùi gà trộn hành tây rau răm. Món này ăn như một món gỏi, vị giòn dai của nấm kết hợp với hành tây rau răm, mặn mặn cay cay ăn hoài không ngán:

Nguyên liệu:

- 400gr nấm đùi gà tươi

- 1/2 củ hành tây

- Rau răm

- Gia vị đi kèm: muối, bột ngọt, tiêu, ớt bột, ớt tươi

Cách làm:

- Nấm đùi gà tươi mua về ngâm nước muối loãng 10 phút, rửa sạch, luộc chín hoặc hấp chín

- Thái nấm thành lát, không mỏng quá cũng không quá dày

- Thêm gia vị gồm 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê ớt bột, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, hành tây thái lát mỏng, trộn để để ngấm gia vị

- Thêm rau răm và ớt trái cắt lát là xong, món này làm đơn giản và cực kỳ nhanh, dễ ăn mà rất ngon miệng, rất thích hợp làm món ăn chống ngán hoặc nấu những bữa cơm chay vào những ngày rằm cho gia đình.