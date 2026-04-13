Theo trang QQ, mới đây một người đàn ông ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bị nghẹt mũi, thường xuyên dùng tay bịt kín hai lỗ mũi rồi xì mũi mạnh. Ông nghĩ rằng cách này sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng một tuần sau, ông đột nhiên bị đau đầu dữ dội và nôn mửa dữ dội, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả khám nghiệm khiến mọi người kinh ngạc khi bệnh nhân bị áp xe não gây tổn thương não vĩnh viễn.

Các bác sĩ đã hút mủ từ ổ áp xe não của người đàn ông, và các xét nghiệm cho thấy đó là nhiễm trùng liên cầu khuẩn. Loại vi khuẩn này thường được tìm thấy trong khoang mũi của hầu hết mọi người.

Vấn đề nằm ở cách xì mũi của bệnh nhân khi anh ta dùng tay bịt chặt hai lỗ mũi rồi dùng lực đẩy, một áp suất rất lớn lập tức được tạo ra bên trong khoang mũi.

Khoang mũi và khoang sọ (không gian chứa não) của chúng ta không hoàn toàn tách biệt. Chúng chỉ được ngăn cách bởi một tấm xương rất mỏng gọi là tấm sàng. Nó có nhiều lỗ nhỏ cho phép các dây thần kinh khứu giác đi qua.

Khi bạn xì mũi mạnh, đặc biệt là khi cả hai lỗ mũi đều bị bịt kín cùng lúc, chất nhầy có thể xuyên qua lớp "bảo vệ" yếu ớt này dưới áp lực cao và trào ngược vào não qua các lỗ nhỏ hoặc các đường dẫn khác, gây nhiễm trùng. Trong y học, hiện tượng này được gọi là "nhiễm trùng nội sọ ngược dòng".

Một khi vi khuẩn xâm nhập vào não, chúng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng hoặc thậm chí gây tử vong như viêm màng não và áp xe não.

Để tránh những tai nạn như vậy, các bác sĩ đã đưa ra ba nguyên tắc để xì mũi một cách khoa học:

- Không được bịt kín: Không dùng khăn giấy hoặc ngón tay để bịt chặt cả hai lỗ mũi cùng một lúc.

- Tránh xì mũi mạnh hoặc đột ngột.

- Không nên xì mạnh cả hai lỗ mũi cùng một lúc.

Cách xì mũi đúng cách

- Ấn vào một bên: Đầu tiên, dùng ngón tay ấn vào một bên lỗ mũi.

- Nhẹ nhàng xì mũi: Nghiêng đầu về phía trước một chút và dùng lực nhẹ nhàng, đều đặn để xì mũi qua lỗ mũi đang mở ở bên còn lại.

- Luân phiên hai mặt: Sau khi lau sạch, lặp lại thao tác tương tự ở mặt còn lại.

Nếu bạn gặp khó khăn khi xì mũi do dịch mũi khô, cứng hoặc nghẹt mũi nặng, bạn có thể:

- Trước tiên, làm mềm các lớp vảy: Sử dụng thuốc xịt mũi nước muối sinh lý để làm ẩm khoang mũi và làm mềm các lớp vảy cứng trong mũi.

- Hít hơi nước: Sử dụng hơi nước nóng để hít vào khoang mũi (cẩn thận giữ khoảng cách an toàn để tránh bị bỏng) cũng có thể giúp tống xuất dịch tiết.

- Vệ sinh lần cuối: Sau khi chất nhầy đã loãng, nhẹ nhàng làm sạch bằng phương pháp đúng như đã mô tả ở trên.

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng sau đây sau khi xì mũi, bạn cần hết sức cảnh giác với khả năng nhiễm trùng nội sọ và đến gặp bác sĩ ngay lập tức:

- Đau đầu dữ dội, dai dẳng và khó thuyên giảm.

- Nôn mửa dữ dội.

- Sốt, ớn lạnh.

- Cứng cổ và đau cổ.

- Thay đổi trạng thái tinh thần, chẳng hạn như buồn ngủ, lú lẫn và cáu kỉnh.

- Nhạy cảm với ánh sáng.