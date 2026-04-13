Chiều 29/3, vụ tai nạn xe khách trên đường lên Tam Đảo khiến nhiều người bị thương nặng, được chuyển đến các bệnh viện tại Hà Nội cấp cứu. Trong số đó, một bé trai 5 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, bệnh nhi bị chấn thương sọ não với máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, điểm Glasgow chỉ còn 8. Trẻ đồng thời bị đụng dập phổi hai bên và tổn thương mạch mạc treo trong ổ bụng.

Ngay khi tiếp nhận, êkíp bác sĩ khẩn trương hoàn tất các xét nghiệm cần thiết, chỉ định mổ cấp cứu thăm dò ổ bụng để kiểm soát chảy máu mạc treo. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực 2, tiếp tục thở máy và theo dõi sát.

Trong những ngày đầu, trẻ được áp dụng chế độ thở máy bảo vệ phổi phù hợp lứa tuổi, đồng thời kiểm soát áp lực nội sọ và điều trị toàn diện các tổn thương. Diễn biến sau đó tiến triển tích cực. Sau 5 ngày, bệnh nhi được rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 9, trẻ tỉnh táo, có thể giao tiếp, tự thở và ăn uống trở lại.

Bé trai hôn mê sau vụ tai nạn tại Tam Đảo hồi sinh kỳ diệu sau 9 ngày.

Hiện sức khỏe bệnh nhi tiếp tục cải thiện, được hỗ trợ phục hồi chức năng, dinh dưỡng và can thiệp tâm lý để sớm ổn định và trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, trẻ em không phải là phiên bản thu nhỏ của người lớn, nên việc điều trị cần cá thể hóa, từ thiết bị, phác đồ đến chăm sóc, phù hợp đặc điểm sinh lý và tâm lý riêng.

Chuyên gia cũng lưu ý các chuyến du lịch tập thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu chuẩn bị. Đơn vị tổ chức cần lựa chọn phương tiện đảm bảo chất lượng, xây dựng kế hoạch y tế, nắm tình trạng sức khỏe thành viên và xác định sẵn cơ sở y tế gần nhất trên hành trình. Một chuyến đi an toàn phụ thuộc chủ yếu vào khâu tổ chức chặt chẽ và phương án ứng phó sự cố.