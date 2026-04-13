Theo trang CTwant, bác sĩ Chen Chih-chin, một chuyên gia cấp cứu nổi tiếng (Đài Loan, Trung Quốc), mới đây đã chia sẻ một trường hợp bệnh án từ 20 năm trước trên trang cá nhân của mình như một bài học y khoa đắt giá. Vụ việc liên quan đến một phụ nữ khoảng 30 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và chảy máu nhiều. Cả gia đình và đội ngũ y tế đều nghi ngờ cô đã bị bạn trai, người mà cô sống chung, hành hung dã man.

Bác sĩ nhớ lại rằng bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng sốc, huyết áp thấp, và điều đáng sợ nhất là toàn thân và tay chân đầy những vết bầm tím lớn. Máu cũng chảy ra từ mắt, mũi và bộ phận sinh dục.

Không khí trong phòng cấp cứu rất căng thẳng. Chị gái của bệnh nhân đã công khai đối chất với bạn trai của em gái, tin chắc rằng người đàn ông thất nghiệp mà em mình chu cấp chính là thủ phạm gây ra những thương tích nghiêm trọng này. Người đàn ông mặt tái mét chỉ biết phủ nhận, nói rằng: "Tôi không làm", nhưng không ai tin anh ta.

Mặc dù ban đầu đội ngũ y tế nghi ngờ bệnh nhân bị hành hung, nhưng chụp CT cho thấy không có xuất huyết ở não, ngực hay bụng, cũng như không có gãy xương hay tổn thương nội tạng. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã tiết lộ sự thật đáng báo động rằng hệ thống đông máu của bệnh nhân đã hoàn toàn bị suy yếu, và các chỉ số viêm nhiễm rất cao, cho thấy đây không phải là chấn thương do lực tác động mạnh mà là đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) do nhiễm trùng máu nghiêm trọng.

Đội ngũ y tế đã cố gắng giải thích với người nhà rằng những vết bầm tím và chảy máu trên cơ thể có thể là do bệnh tật chứ không phải do bị hành hung. Tuy nhiên, gia đình đang rất tức giận và quan tâm đến việc tìm ra "kẻ chịu trách nhiệm" hơn là hiểu rõ các vấn đề y tế. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, bao gồm cả việc sử dụng thuốc co mạch liều cao, dùng kháng sinh mạnh và truyền máu, bệnh nhân vẫn tử vong chỉ sau 11 giờ điều trị.

Ba ngày sau khi bệnh nhân qua đời, kết quả cấy máu xác nhận nguyên nhân tử vong là do vi khuẩn Neisseria meningitidis. Bác sĩ Chin Chih-jin giải thích rằng loại vi khuẩn này thường tấn công trực tiếp vào máu, gây nhiễm trùng huyết nặng (nhiễm trùng huyết do não mô cầu). Điều này dẫn đến xuất hiện các chấm xuất huyết lớn dưới da và chảy máu từ nhiều lỗ tự nhiên, tạo nên vẻ ngoài như bị tra tấn dã man.

Viêm màng não do não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis, có thể gây bệnh nặng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời. Vi khuẩn lây lan qua ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Các đợt bùng phát thường xảy ra ở những nơi đông người như trường học, ký túc xá hoặc doanh trại quân đội.

Triệu chứng và sự tiến triển nhanh chóng của bệnh:

- Giai đoạn đầu: Các triệu chứng tương tự như cúm, chẳng hạn như sốt cao, đau đầu và đau nhức cơ bắp.

- Giai đoạn nguy kịch (trong vòng 24 giờ): Nếu bị viêm màng não, các triệu chứng bao gồm đau đầu dữ dội, nôn mửa, cứng cổ, mệt mỏi và bất tỉnh.

- Nhiễm trùng huyết: Tình trạng này biểu hiện bằng các nốt xuất huyết nhỏ (phát ban đỏ) trên cơ thể, sốc và suy tạng.

Hiện nay, viêm màng não do não mô cầu có thể được phòng ngừa thông qua vệ sinh cá nhân tốt, tránh những nơi đông người và tiêm phòng, với hai loại chính:

- Vắc xin MenB (biến thể B): Có thể tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên.

- Vắc xin phòng các chủng A, C, W và Y có thể được tiêm cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Các nhóm có nguy cơ cao nên cân nhắc tiêm phòng bao gồm những người bị suy giảm chức năng lá lách, thiếu hụt bổ thể, thanh thiếu niên du học và sống trong ký túc xá, và những người đi du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về loại vắc-xin phù hợp trước khi điều trị.