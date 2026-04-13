Cảnh báo khẩn tới người trên 30 tuổi

Một bác sĩ vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp nhằm giúp ngăn ngừa một nguyên nhân tử vong phổ biến. Theo chuyên gia này, “tất cả mọi người sau tuổi 30” đều cần chú ý đến vấn đề này.

Phát biểu trong một video đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bác sĩ Sermed Mezher, bác sĩ từng đoạt giải thưởng và là tác giả có nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản tại Anh, giải thích tầm quan trọng của việc tập luyện sức mạnh. Nếu không thực hiện, bạn có thể bị suy giảm đáng kể khối lượng cơ khi về già. Và đây chính là điều nguy hiểm.

Bác sĩ Mezher thực hiện video của mình để phản hồi một nhân viên cấp cứu, người đã nói: “Tôi nghĩ nhiều người không biết hầu hết mọi người chết như thế nào. Tôi đã làm nhân viên cấp cứu trong 17 năm và phần lớn các ca tử vong mà tôi xử lý là những người già chết trong nhà vệ sinh, hầu như không còn mô cơ.”

Bác sĩ Mezher cho biết khối lượng cơ không chỉ là một chỉ số dự đoán tuổi thọ mà còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Ông giải thích: “Đây là điều mà tất cả mọi người sau tuổi 30 cần phải chú ý. Nhưng tại sao, hãy nhìn vào các thông số.”

“Chúng ta biết rằng khối lượng cơ là một yếu tố dự đoán độc lập về tuổi thọ và có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng bệnh. Tuy nhiên, sau tuổi 30, nếu không có hành động can thiệp, chúng ta sẽ mất khoảng 3–5% tổng khối lượng cơ thể mỗi thập kỷ.”

Bác sĩ Mezher giải thích thêm về tầm quan trọng của cơ bắp. Ông nói: “Chúng ta sẽ nói đến cách cải thiện sau, nhưng có một vài lý do khiến khối lượng cơ rất quan trọng, bao gồm việc nó hoạt động như một ‘bể chứa’ giúp xử lý glucose ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi, từ đó cải thiện sức khỏe chuyển hóa.”

“Nó cũng đóng vai trò như một nguồn dự trữ protein để hỗ trợ phục hồi khi cơ thể bị bệnh, đồng thời giúp ngăn ngừa té ngã, gãy xương và tình trạng suy yếu.”

Lời khuyên của ông được củng cố bởi nhiều nghiên cứu khoa học. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Physical Medicine and Rehabilitation năm 2018 cho thấy lực bóp tay và sức mạnh đầu gối cao hơn có liên quan đến tuổi thọ dài hơn.

Các tác giả nghiên cứu viết: “Mức độ sức mạnh cơ bắp ở cả phần thân trên và thân dưới cao hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn ở người trưởng thành, bất kể độ tuổi và thời gian theo dõi. Các bài kiểm tra sức mạnh cơ có thể dễ dàng thực hiện để xác định những người có sức mạnh cơ thấp hơn và do đó có nguy cơ tử vong cao hơn.”

Một nghiên cứu khác, công bố trên Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle năm 2024, cho thấy sức mạnh cơ bắp có mối liên hệ tỷ lệ nghịch với nguy cơ tử vong ở người cao tuổi.

Các tác giả kết luận: “Thay vì một ngưỡng cụ thể, sức mạnh cơ bắp có mối liên hệ giảm dần và tỷ lệ nghịch với nguy cơ tử vong ở nhóm người rất cao tuổi.”

“Vì sức mạnh cơ ở mọi lứa tuổi đều có thể cải thiện đáng kể nhờ tập luyện kháng lực, những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh cơ ở cả nam và nữ, kể cả ở người cao tuổi nhất.”

Cách ngăn ngừa mất cơ

Bác sĩ Mezher cho biết: “Nếu chúng ta muốn chống lại tình trạng mất cơ liên quan đến tuổi tác (gọi là sarcopenia), thì cần kết hợp tập luyện kháng lực ít nhất ba lần mỗi tuần để duy trì sức mạnh, bởi một chút nỗ lực hôm nay có thể giúp cuộc sống sau này nhẹ nhàng hơn.”

Tập luyện kháng lực là bất kỳ bài tập nào sử dụng tạ, dây kháng lực hoặc trọng lượng cơ thể, khiến cơ bắp co lại để chống lại lực bên ngoài. Các bài tập này nhằm xây dựng sức mạnh và độ bền, ví dụ như squat, chống đẩy, plank và tập tạ tự do.

Squat là một trong những bài tập kháng lực. (Ảnh minh họa)

Trang web của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng khuyến nghị mọi người ở mọi lứa tuổi nên duy trì hoạt động thể chất thường xuyên. Cụ thể, người từ 65 tuổi trở lên nên:

- Vận động thể chất mỗi ngày, ngay cả khi chỉ là hoạt động nhẹ

- Thực hiện các hoạt động cải thiện sức mạnh, thăng bằng và độ linh hoạt ít nhất hai ngày mỗi tuần

- Tập ít nhất 150 phút hoạt động cường độ trung bình mỗi tuần hoặc 75 phút hoạt động cường độ cao nếu bạn đã quen vận động, hoặc kết hợp cả hai

- Giảm thời gian ngồi hoặc nằm và chia nhỏ các khoảng thời gian không vận động bằng cách xen kẽ hoạt động

Cơ quan này cho biết: “Nếu bạn đã từng bị ngã hoặc lo lắng về việc bị ngã, việc tập các bài giúp cải thiện sức mạnh, thăng bằng và độ linh hoạt sẽ giúp bạn khỏe hơn và tự tin hơn khi di chuyển.”