Bác sĩ chuyên khoa thận cảnh báo: Thận cực nhạy với 7 "kẻ thù" này, toàn món nhiều người Việt thích ăn

7 thực phẩm là những “sát thủ” âm thầm với sức khỏe thận

Thận là cơ quan âm thầm nhưng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể. Mỗi ngày, thận thực hiện chức năng lọc máu, đào thải chất cặn bã, cân bằng nước, điện giải và góp phần điều hòa huyết áp. Chính vì thế, cơ quan này cực kỳ nhạy cảm với chế độ ăn uống. Tuy nhiên, chính những thói quen ăn uống tưởng như vô hại lại có thể khiến cơ quan này phải làm việc quá tải trong thời gian dài. Đáng lo ngại là nhiều món ăn quen thuộc xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình, đồ ăn nhanh hay thực phẩm tiện lợi lại nằm trong nhóm không có lợi cho sức khỏe thận.

Trên thực tế, tổn thương thận thường diễn ra âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu. Vì vậy, việc kiểm soát chế độ ăn uống từ sớm là một trong những cách đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ thận.

Theo chuyên gia thận học Masahiro Kohzuki, giáo sư danh dự tại Đại học Tohoku, Nhật Bản nêu loại thực phẩm dễ gây tổn thương thận nếu lạm dụng, trong đó có nhiều loại thực phẩm phổ biến, được nhiều người ưa thích. Không khẳng định, bản thân cũng không sử dụng các loại thực phẩm này.

Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm được nhiều mà chuyên gia khuyến cáo nên Masahiro Kohzuki hạn chế nếu không muốn thận phải “gồng mình” làm việc mỗi ngày.

1. Đồ ăn quá mặn

Muối là gia vị quen thuộc nhưng cũng là một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên thận nếu tiêu thụ quá nhiều. Khi cơ thể nạp lượng natri cao, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải phần dư thừa, đồng thời việc ăn mặn kéo dài còn có thể làm tăng huyết áp — một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Những món như canh nêm đậm, đồ kho mặn, thức ăn chấm quá nhiều nước mắm, muối hoặc gia vị công nghiệp đều có thể khiến lượng muối nạp vào vượt mức cần thiết. Với người có bệnh thận, tăng huyết áp hoặc giữ nước, thói quen ăn mặn càng cần được kiểm soát chặt chẽ.

2. Thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn liền

Nhịp sống bận rộn khiến nhiều người lựa chọn mì ăn liền, xúc xích, đồ hộp, thực phẩm đông lạnh hoặc các món chế biến sẵn vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm thường chứa lượng natri rất cao để bảo quản và tạo vị đậm đà.

Không chỉ nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn còn có thể chứa chất bảo quản, phụ gia và hàm lượng dinh dưỡng không cân đối. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng không chỉ gây bất lợi cho tim mạch mà còn làm gia tăng gánh nặng cho thận, nhất là ở những người có chức năng thận suy giảm.

3. Thực phẩm muối chua

Dưa muối, cà muối, kim chi, hành muối hay các món ngâm chua là thực phẩm rất phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Dù có thể giúp bữa cơm thêm ngon miệng, nhóm thực phẩm này thường chứa lượng muối khá cao do được chế biến bằng phương pháp ướp, ngâm hoặc lên men với muối.

Nếu ăn thường xuyên, thực phẩm muối chua có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều natri, từ đó làm tăng áp lực cho thận trong quá trình điều hòa dịch và điện giải. Với người đã có bệnh thận hoặc huyết áp cao, việc tiêu thụ quá nhiều dưa cà muối chua là điều nên hạn chế. Ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên xem đây là món ăn dùng mỗi ngày với số lượng lớn.

4. Thịt chế. xúc xích chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, thịt nguội hay các loại thịt sấy, thịt ướp là những thực phẩm hấp dẫn nhưng lại không phải lựa chọn tốt cho thận. Lý do là chúng thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và đôi khi có cả phụ gia chứa phốt pho.

Việc tiêu thụ quá nhiều thịt chế biến sẵn không chỉ làm tăng gánh nặng lọc thải cho thận mà còn có thể gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Với những người đã có nguy cơ bệnh thận, đây là nhóm thực phẩm càng nên đưa vào danh sách hạn chế.

5. Nước ngọt có gas và đồ uống nhiều đường

Không ít người có thói quen dùng nước ngọt có gas thay nước lọc hoặc uống thường xuyên trong các bữa ăn. Tuy nhiên, loại đồ uống này thường chứa lượng đường cao, năng lượng rỗng và một số phụ gia không có lợi cho cơ thể nếu sử dụng lâu dài.

Tiêu thụ nhiều nước ngọt có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn đường huyết và tiểu đường. Trong khi đó, tiểu đường lại là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh thận mạn. Nói cách khác, tác hại của nước ngọt với thận có thể không đến ngay lập tức, nhưng lại âm thầm tích lũy theo thời gian.

6. Thực phẩm quá giàu đạm động vật

Protein là dưỡng chất thiết yếu, nhưng ăn quá nhiều đạm động vật trong thời gian dài cũng có thể khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để xử lý các sản phẩm chuyển hóa. Những người có thói quen ăn lượng lớn thịt đỏ, nội tạng, đồ nướng hoặc duy trì chế độ ăn quá nhiều đạm có thể vô tình làm tăng áp lực lên thận.

Điều này đặc biệt cần lưu ý với người đã có chức năng thận suy giảm. Khi đó, khả năng lọc và đào thải của thận không còn tốt như bình thường, việc nạp quá nhiều đạm có thể khiến cơ quan này phải làm việc nặng nề hơn.

7. Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ và bánh kẹo ngọt

Thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh, bánh ngọt, trà sữa hay các món nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa tuy hấp dẫn nhưng không phải lựa chọn thân thiện với sức khỏe lâu dài. Nhóm thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, mỡ máu cao, rối loạn chuyển hóa và tăng đường huyết.

Đây đều là những yếu tố có liên quan mật thiết đến nguy cơ tổn thương mạch máu và suy giảm chức năng thận. Vì vậy, dù không trực tiếp “đánh” vào thận như đồ ăn quá mặn, chúng vẫn được xem là tác nhân âm thầm góp phần làm sức khỏe thận đi xuống theo thời gian.

Bảo vệ thận bắt đầu từ bữa ăn hằng ngày

Thận không “lên tiếng” sớm khi bị tổn thương, nên nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, thay vì chờ đến lúc cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, mỗi người nên chủ động điều chỉnh chế độ ăn ngay từ bây giờ.

Giảm ăn mặn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, bớt đồ muối chua, giảm nước ngọt và kiểm soát lượng đạm, chất béo, đường trong khẩu phần là những bước đơn giản nhưng rất cần thiết để bảo vệ thận. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ giúp thận “nhẹ gánh” hơn mà còn mang lại lợi ích cho tim mạch, huyết áp và sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Kohzuki nhấn mạnh, cộng đồng cần đặc biệt coi trọng ảnh hưởng của chế độ ăn đối với sức khỏe thận. Với những người có chức năng thận kém, việc kiểm soát nghiêm ngặt các thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà còn là cách để bảo vệ sự sống.

