Cụ bà 104 tuổi trí tuệ vẫn minh mẫn, "răng chắc như kim cương", sống thọ nhờ đam mê nấu ăn

Một cụ bà 104 tuổi ở Trung Quốc vẫn vô cùng năng động và hoạt bát dù tuổi đã cao. Không chỉ minh mẫn và sở hữu trí nhớ tuyệt vời, bà còn tự tay nấu những món ăn hải sản yêu thích của mình. Gia đình bà tiết lộ rằng, ngoài tinh thần thanh thản và chế độ ăn uống cân bằng, bà còn duy trì một thói quen đơn giản giúp giữ cho não bộ luôn hoạt động hiệu quả, nhờ đó trí nhớ của bà còn tốt hơn cả người trẻ.

Theo trang Langchao News, cụ bà 104 tuổi tên là Zheng Ding sống trong một khu dưỡng lão ở tỉnh Chiết Giang. Mặc dù tuổi cao và thậm chí bị suy giảm thính lực, bà vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn, sống một cuộc sống vui vẻ và thư thả. Bà Zheng Ding và gia đình đã chia sẻ bí quyết sống thọ của bà:

Bà Zheng có 8 người con, 6 trai và 2 gái. Là "đầu bếp chính" của gia đình, bà tự tay chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày cho gia đình hơn 10 người. Nhiều năm trước, bến cảng chất đầy tôm tít, cua bơi, cá chim nhỏ và cá lù đù vàng với giá cả phải chăng, bà Zheng luôn biết cách biến những loại hải sản này thành những món ăn ngon. Tôm tít hấp, tôm tít rang muối tiêu, cua bơi xào hành gừng và cá biển nhỏ kho đều dễ dàng đối với bà, đảm bảo bữa ăn đa dạng mỗi ngày và không khiến các con bà cảm thấy ngán. Ngay cả bây giờ, bà thỉnh thoảng vẫn nấu một vài món hải sản yêu thích của gia đình.

Khi bà 75 tuổi, chồng bà qua đời, và bà tự nguyện chuyển đến sống trong một viện dưỡng lão. Những năm gần đây, con cháu bà thay phiên nhau chăm sóc bà, mang đồ ăn cho bà, trò chuyện với bà và giúp đỡ việc nhà mỗi ngày.

Gia đình bà nói rằng bà Zheng có một lối sống rất đều đặn. Bà thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng mỗi ngày, và việc đầu tiên bà làm là chải tóc. Sau khi chuẩn bị xong, bà tự làm bữa sáng: đôi khi là một bát mì nóng, đôi khi là một bát cháo bát bảo. Bữa trưa của bà do những người thân trẻ tuổi mang đến, chủ yếu là hải sản tươi sống và rau theo mùa.

Sau bữa trưa, bà thích ngồi trong nhà xem tivi, đặc biệt là phim cổ trang. Mặc dù không nghe rõ, bà vẫn nhớ rõ các nhân vật, cốt truyện và thường kể lại cho con cháu nghe. Khi mệt mỏi, bà nhắm mắt nghỉ ngơi từ 1-2 tiếng. Con dâu của bà, nói rằng cô đến gội đầu cho bà mỗi tuần một lần. Trong ký ức của cô, mẹ chồng cô rất sạch sẽ; quần áo luôn được bà sắp xếp gọn gàng, và nhà cửa thì sạch sẽ tinh tươm.

Điều mà các con của bà Zheng ngưỡng mộ nhất chính là trí nhớ của bà. Ngay cả ở tuổi 104, đầu óc bà vẫn minh mẫn, trí nhớ thậm chí còn vượt trội so với nhiều người trẻ. Con rể của bà tiết lộ rằng mẹ vợ anh nhớ rất rõ khi nào tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ được chuyển vào tài khoản, số tiền được gửi vào và số tiền bà đã tiết kiệm được. Bà cũng ghi chép tỉ mỉ chi phí cho những khoản mua sắm hàng ngày như thuốc men và thực phẩm, ghi rõ giá cả và số tiền đã chi. Nếu thế hệ trẻ thỉnh thoảng quên các khoản chi tiêu, bà luôn có thể nhớ lại một cách chính xác.

Ngoài ra, bà Zheng còn có hàm răng rất đẹp. Bà hàng xóm 90 tuổi của bà, nói: "Bà ấy là người lớn tuổi nhất trong tòa nhà, nhưng răng của bà ấy đẹp đến mức thật đáng ghen tị!". Nhờ hàm răng tốt, bà Zheng cũng thích ăn các loại đồ ăn vặt dai giòn yêu thích như hạt hướng dương, quả óc chó và hạnh nhân, thường ăn chúng trong khi xem tivi.

Bà Zheng cả đời không rời khỏi quê, cuộc sống của bà luôn xoay quanh các con. Thời trẻ, gia đình hơn 10 người của bà chen chúc trong một căn nhà một tầng, tuy đơn giản nhưng bà luôn giữ gìn ấm cúng. Ngày qua ngày, năm qua năm, bà cần mẫn quán xuyến việc nhà, chỉ thực sự tìm thấy sự bình yên và giải thoát khỏi gánh nặng cả đời sau khi tất cả các con đã lập gia đình và sinh con riêng.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mẹ, con trai bà cho biết mẹ anh rất coi trọng sức khỏe, tin rằng hầu hết các bệnh tật "bắt nguồn từ miệng", vì vậy bà rất chú trọng đến chế độ ăn uống. "Chính nhờ thói quen tốt này mà bà chưa bao giờ bị bệnh nặng; ngay cả khi thỉnh thoảng bị cảm lạnh, bà cũng nhanh chóng khỏi bệnh sau khi uống thuốc".

Bên cạnh việc chú trọng sức khỏe, tâm hồn thanh thản cũng là chìa khóa cho tuổi thọ của bà. Con trai bà nhớ lại: "Mẹ tôi không bao giờ quá coi trọng mọi chuyện, không bao giờ lo lắng vô cớ và không bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi hay cãi nhau với bọn trẻ nhà hàng xóm, nhưng mẹ không hề can thiệp. Mẹ chỉ bảo chúng tôi hãy tự nhìn nhận bản thân và đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Phẩm chất này của mẹ tôi là báu vật quý giá nhất của cả gia đình".

Con rể của bà cũng nhận xét: "Đức tính lớn nhất của mẹ chồng tôi trong cuộc đời là lòng tốt và tính khí ôn hòa. Bà chưa bao giờ cãi nhau với ai. Với rất nhiều con cái, con dâu và cháu trong gia đình, chưa bao giờ có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tất cả là nhờ cách bà nuôi dạy họ tốt".