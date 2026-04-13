Bác sĩ Việt Đức cảnh báo: Loại nước nhiều người trẻ uống mỗi ngày đang âm thầm làm hại xương khớp, 30 tuổi đã đau lưng, thoát vị đĩa đệm

Không ít người trẻ mới ngoài 30 tuổi đã phải đi khám vì đau lưng, thoái hóa cột sống hay thậm chí thoát vị đĩa đệm. Theo bác sĩ Hùng, một số thói quen phổ biến trong lối sống hiện đại có thể âm thầm làm suy yếu hệ xương khớp.

Người trẻ đến khám xương khớp ngày càng nhiều

Theo chia sẻ của BSCK1 Trần Ngọc Hùng (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giảng viên Trường Cao Đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức), hiện nay tỉ lệ bệnh nhân trẻ tuổi đến khám vì các vấn đề xương khớp đang có xu hướng gia tăng.

Trong đó, nhóm tuổi khoảng 30-35 tuổi không còn hiếm gặp các tình trạng như đau lưng cấp hoặc mạn tính, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống sớm.

Bác sĩ cho biết phần lớn các trường hợp này có liên quan tới lối sống ít vận động và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

"Nhiều người trẻ hiện nay làm việc văn phòng, ngồi lâu, ít vận động, lại thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt. Những thói quen này kéo dài có thể khiến cân nặng tăng nhanh, làm tăng áp lực lên cột sống và các khớp" , bác sĩ chia sẻ.

Bên cạnh đó, sinh hoạt thiếu điều độ như thức khuya, ăn uống thất thường, ngủ nghỉ không hợp lý cũng khiến cơ thể suy giảm sức khỏe tổng thể, trong đó có hệ xương khớp.

Thói quen uống nước ngọt có thể gây hại cho xương khớp

BSCK1 Trần Ngọc Hùng chia sẻ, việc lạm dụng nước ngọt ngày càng phổ biến ở người trẻ. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến chuyển hóa mà còn có thể tác động tiêu cực tới sức khỏe xương.

Một số cơ chế được nhắc tới gồm:

1. Gián tiếp gây tăng cân, béo phì

Theo bác sĩ, nước ngọt thường chứa nhiều đường, nếu sử dụng thường xuyên có thể làm tăng năng lượng dư thừa, dẫn đến tăng cân và béo phì. Khi trọng lượng cơ thể tăng lên, áp lực lên cột sống, khớp gối và khớp háng cũng tăng, từ đó thúc đẩy quá trình thoái hóa khớp diễn ra sớm hơn.

2. Làm giảm mật độ xương

Bs Ngọc Hùng cho biết, việc tiêu thụ nước ngọt quá nhiều có thể liên quan đến giảm mật độ xương, khiến xương yếu hơn theo thời gian.

3. Giảm khả năng hấp thu canxi

Một số thành phần trong nước ngọt có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi, khiến cơ thể khó duy trì lượng khoáng chất cần thiết cho xương.

4. Tăng thải canxi qua nước tiểu

Khi lượng canxi bị đào thải nhiều hơn qua nước tiểu, xương có thể mất dần khoáng chất, lâu dài làm tăng nguy cơ loãng xương.

Lối sống ít vận động khiến xương khớp "già" sớm

Ngoài việc uống nước ngọt, bác sĩ Hùng cho rằng vấn đề lớn hơn nằm ở lối sống ít vận động của người trẻ hiện nay.

Nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi làm việc, sau đó tiếp tục sử dụng điện thoại hoặc máy tính khi về nhà.

Việc lười vận động, ít chơi thể thao khiến cơ bắp yếu đi, hệ xương khớp thiếu kích thích cần thiết để duy trì sức mạnh và độ linh hoạt.

Theo thời gian, điều này có thể khiến cột sống và khớp dễ bị tổn thương hơn, dẫn tới đau nhức hoặc thoái hóa sớm.

Bác sĩ khuyên người trẻ nên làm gì để bảo vệ xương khớp?

Để giảm nguy cơ các bệnh lý xương khớp, bác sĩ khuyến cáo người trẻ nên điều chỉnh lại lối sống ngay từ sớm.

1. Tăng cường vận động

Một số môn thể thao tốt cho hệ xương khớp gồm: Đi bộ, bơi lội, chạy bộ, yoga...

Những hoạt động này giúp tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ linh hoạt của khớp và giảm áp lực lên cột sống.

2. Duy trì cân nặng hợp lý

Việc kiểm soát cân nặng giúp giảm tải cho hệ xương khớp, đặc biệt là cột sống và khớp gối.

3. Điều chỉnh chế độ ăn

Chế độ ăn nên:

Tăng cường rau xanh

Bổ sung cá và thực phẩm giàu dinh dưỡng

Hạn chế đồ ăn nhanh và nước ngọt

Đồng thời cần duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ nghỉ hợp lý để giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Theo BSCK1 Trần Ngọc Hùng, việc thay đổi những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp bảo vệ hệ xương khớp lâu dài, tránh tình trạng mới ngoài 30 tuổi đã phải đối mặt với đau lưng hay thoái hóa cột sống.