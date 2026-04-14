Cảnh báo đến những người dùng lò vi sóng không muốn mắc ung thư

Nhiều nhân viên văn phòng bận rộn thường dựa vào thức ăn hâm nóng bằng lò vi sóng, nhưng những lo ngại về sức khỏe liên quan đến lò vi sóng chưa bao giờ biến mất. Theo trang HK01, thầy thuốc Đông y người Đài Loan (Trung Quốc) Luo Peilin đã làm rõ những quan niệm sai lầm phổ biến về lò vi sóng, chỉ ra rằng việc làm nóng bằng vi sóng tự nó không gây hại; nguy cơ sức khỏe thực sự đến từ chính thực phẩm và vật chứa đựng nó.

Việc tiêu thụ thực phẩm hâm nóng bằng lò vi sóng trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến gan. Một nghiên cứu được thực hiện cách đây hai năm, trên chuột được cho ăn thức ăn hâm nóng bằng lò vi sóng trong vòng một đến ba tháng, đã phát hiện ra nồng độ albumin và bilirubin trong huyết thanh tăng cao, nồng độ protein tổng giảm, và sự suy giảm tương ứng của các enzyme chống oxy hóa trong gan. Phát hiện này cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm hâm nóng bằng lò vi sóng trong thời gian dài có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, do đó làm giảm khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Liên quan đến những lo ngại về việc lò vi sóng gây ung thư, Tiến sĩ Luo Peilin khẳng định rằng đây là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Sóng vi ba là một loại "bức xạ không ion hóa", hoàn toàn khác với bức xạ hạt nhân hoặc tia X có thể làm tổn thương DNA. Do đó, tuyên bố rằng "làm nóng bằng lò vi sóng làm cho thực phẩm bị nhiễm phóng xạ" là vô căn cứ. Một thí nghiệm trên chuột kéo dài 13 tuần được tiến hành từ năm 2004 cho thấy rằng việc làm nóng bằng lò vi sóng và các phương pháp làm nóng truyền thống không có sự khác biệt đáng kể về tác động lên chuột, và kết luận thí nghiệm chỉ rõ rằng việc làm nóng bằng lò vi sóng không đưa chất độc vào thực phẩm.

Tuy nhiên, quá trình làm nóng bằng lò vi sóng sẽ phá hủy một số chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt. Vitamin C, B và K, flavonoid và enzyme dễ bị mất đi trong quá trình làm nóng; đây là đặc điểm không thể tránh khỏi của việc làm nóng bằng lò vi sóng.

Mối lo ngại thực sự đối với các loại thực phẩm có thể dùng trong lò vi sóng bán sẵn trên thị trường nằm ở chính bản thân thực phẩm và chất liệu của hộp đựng.

Cơm chiên đông lạnh, mì ống và các loại thực phẩm thông thường khác có thể hâm nóng bằng lò vi sóng thường là "thực phẩm siêu chế biến", thường có hàm lượng natri và chất béo cao, đồng thời ít chất xơ. Việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch. Các chất bảo quản và phụ gia có trong chúng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột và quá trình trao đổi chất.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là việc sử dụng bao bì kém chất lượng. Việc hâm nóng trong các hộp nhựa không an toàn cho lò vi sóng có thể giải phóng các chất độc hại như vi nhựa và bisphenol A (BPA).

Ngay cả những hộp nhựa được dán nhãn "an toàn khi dùng trong lò vi sóng" cũng có thể giải phóng các chất hóa học ảnh hưởng đến hệ nội tiết, hệ sinh sản và hệ miễn dịch nếu bị làm nóng quá mức, gây ra mối đe dọa tiềm ẩn cho sức khỏe. Để cân bằng giữa sự tiện lợi và sức khỏe, Tiến sĩ Luo Peilin đưa ra ba gợi ý thiết thực.

- Hãy sử dụng phương pháp làm nóng nhanh và giảm thiểu lượng nước sử dụng. Thời gian làm nóng càng ngắn, nhiệt độ càng thấp và lượng nước càng ít thì các vitamin tan trong nước trong thực phẩm càng được bảo quản tốt hơn.

- Những người thường xuyên ăn ngoài hoặc ăn thức ăn hâm nóng bằng lò vi sóng nên bổ sung trái cây tươi vào chế độ ăn uống của mình để bù đắp các chất dinh dưỡng bị mất đi trong quá trình hâm nóng bằng lò vi sóng.

- Quan trọng nhất, hãy chuyển thực phẩm sang hộp đựng bằng thủy tinh trước khi hâm nóng. Mặc dù việc này làm tăng thêm một bước rửa, nhưng nó hoàn toàn tránh được nguy cơ giải phóng hóa chất từ hộp đựng bằng nhựa, giúp thực phẩm của bạn an toàn hơn.