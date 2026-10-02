Kỳ tích: Ghi nhận ca sinh ba khác ngày đầu tiên tại Việt Nam

Đây là ca sinh ba đặc biệt mới ghi nhận tại bệnh viện Đại học Phenikaa: một bé sinh non ở tuần 27, hai bé được giữ lại thêm 36 giờ. Sản phụ đã trải qua hành trình điều trị đầy gian truân từ nguy cơ dọa sẩy thai đến các bệnh lý thai kỳ, trở thành ca sinh ba trì hoãn sinh khác ngày đầu tiên tại Việt Nam.

9h50 ngày 11/6/2026, tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, một bé trai chào đời ở tuổi thai 27 tuần 6 ngày, cân nặng 900 gram. Nhưng cuộc sinh tam thai hôm ấy đã không diễn ra theo cách thông thường: Trong khi em bé đầu tiên được các bác sĩ Sơ sinh tiếp nhận, hai người em vẫn được giữ lại trong bụng mẹ.

Sau hội chẩn, ê-kíp đưa ra một quyết định đặc biệt. Bắt đầu từ đó là 36 giờ nghẹt thở, vừa tìm cách giành thêm thời gian cho hai trẻ cực non, vừa liên tục cân nhắc ranh giới mong manh giữa cơ hội cần nắm giữ và thời điểm phải dừng lại để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con. 36 giờ sau, hai em bé còn lại, 950 gram và 1.000 gram, chào đời.

Sáng ngày 02/10/2026, Minh Đức - Minh Vũ - Minh Khôi đã trở lại PhenikaaMec, gặp lại những bác sĩ và nhân viên y tế đã đồng hành cùng các con từ khi còn trong bụng mẹ. (Ảnh: Như Hoàn)

Phía sau cuộc sinh ấy là hành trình hơn 200 ngày: từ những dấu hiệu nguy cơ đầu tiên, những lựa chọn khó khăn của gia đình, chẩn đoán trước sinh, quản lý thai kỳ nguy cơ cao, sinh trì hoãn đến những tháng ngày chăm sóc ba trẻ cực non, với sự phối hợp của Di truyền, Chẩn đoán hình ảnh, Y học bào thai, Sản khoa, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Dược.

Sau hơn 3 tháng chăm sóc, cả ba em bé đã vượt mốc 3,5 kg và về với gia đình. Đây được coi là kỳ tích y khoa, lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận ca sinh ba khác ngày. Sáng ngày 02/10/2026, Minh Đức - Minh Vũ - Minh Khôi đã trở lại PhenikaaMec, gặp lại những bác sĩ và nhân viên y tế đã đồng hành cùng các con từ khi còn trong bụng mẹ.

"Đối với tôi, đó là những ngày tháng không thể nào quên, không biết nói gì hơn lời biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ", chị Phạm Hồng Nhung (sinh năm 1997, quê Hải Phòng), người mẹ của 3 con trai, chia sẻ.

Chia sẻ về ca bệnh, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi (Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa,) cho biết đây là một thai kỳ tam thai có nhiều diễn biến phức tạp. Quyết định trì hoãn cuộc sinh được đưa ra dựa trên theo dõi liên tục tình trạng của mẹ và hai thai, với nguyên tắc chỉ tiếp tục giữ thai khi còn đảm bảo an toàn. Với ba em bé cực non, 36 giờ thêm trong bụng mẹ trở thành khoảng thời gian quý giá trước hành trình hồi sức kéo dài nhiều tháng.