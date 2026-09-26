Mỹ đánh giá loại quả này ít thuốc trừ sâu bậc nhất, “lọc” mỡ, bổ gan: Việt Nam có sản lượng 860.000 tấn/năm, xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia

Loại quả được Mỹ đánh giá cao này hóa ra lại rất dễ tìm ở các chợ hay siêu thị ở Việt Nam.

Rau củ quả chứa dư lượng thuốc trừ sâu vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều người. Đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vô tình tiêu thụ thực phẩm tồn dư thuốc trừ sâu khiến các hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể. Các chất này có thể tích tụ theo thời gian, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch hay rối loạn chức năng sinh sản,...

Nhận thức được điều này, mỗi năm Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đều công bố danh sách “Clean Fifteen” gồm các loại trái cây và rau củ có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp nhất, nhằm cung cấp thông tin tham khảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Đứng đầu bảng xếp hạng các loại rau củ quả chứa ít dư lượng thuốc trừ sâu năm 2026 là loại quả vô cùng quen thuộc với người Việt Nam - dứa.

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline, Mỹ, thử nghiệm trên 360 quả dứa cho thấy khoảng 90% không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Điều này một phần là nhờ dứa có lớp vỏ dày, tạo thành một hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Không chỉ chứa ít dư lượng thuốc trừ sâu bậc nhất, dứa còn là loại quả mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và giúp phòng ngừa bệnh lý về gan.

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ, WebMD, trong dứa chứa 1 loại enzyme là bromelain. Bromelain cũng có thể giúp giảm viêm, phân giải cục máu đông và các mảng bám cholesterol trong động mạch, giúp hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Very Well Health, chuyên gia dinh dưỡng Brittany Lubeck, Mỹ cho biết dứa có thể giúp giảm lượng chất béo dư thừa, đặc biệt là hàm lượng cholesterol “xấu” LDL trong máu. Điều này giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch như mỡ máu, hạn chế nguy cơ mắc xơ vữa động mạch, đau tim hoặc đột quỵ.

Ngoài mang đến những lợi ích cho sức khỏe tim mạch, ăn dứa thường xuyên cũng giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Trong một nghiên cứu trên động vật, việc tiêu thụ dứa trong tám tuần đã giúp giảm mức cholesterol “xấu” LDL và triglyceride trong gan và máu, giúp bảo vệ gan hiệu quả.

Việt Nam sở hữu nhiều vùng trồng dứa, xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ

Dứa là loại quả bình dân ở Việt Nam, có hương vị chua ngọt và hương thơm đặc trưng. Loại quả này cũng có giá thành khả rẻ, chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Dứa dễ chế biến và tiêu thụ, có thể ăn trực tiếp, ép nước uống, nấu canh, làm bánh…phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của đa số người.

Tại nước ta, dứa được trồng ở nhiều nơi, trong đó có thể kể đến một số vùng trồng trọng điểm như: Các tỉnh trọng điểm gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích trồng dứa trên cả nước ta hiện nay là khoảng 52.000 ha, trong đó 48.000 ha đã cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 184,1 tạ/ha, cho sản lượng hơn 860.000 tấn/năm.

Với sản lượng dồi dào, dứa Việt Nam đang dần trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng. Dứa Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thị trường nhập khẩu dứa Việt Nam có thể kể đến như Liên minh châu Âu (EU), Nga, Hoa Kỳ,...

Không chỉ là loại thực phẩm an toàn, ít dư lượng thuốc trừ sâu, chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, dứa còn cho thấy tiềm năng trở thành một mặt hàng xuất khẩu triển vọng trong tương lai.