2 loại quả "ít ngậm thuốc trừ sâu", loại số 1 ở quê mọc đầy, chín rụng quanh gốc

Đi chợ mỗi ngày, đừng bỏ qua 2 loại quả dân dã này bởi chúng vừa ngon, vừa rẻ lại có nhiều ưu điểm khiến nhiều người yêu thích.

Quả khế: Loại quả chua dân dã nhưng có "giá trị vàng", ăn đúng cách nhận loạt lợi ích sức khỏe

Quả khế là loại trái cây quen thuộc trong đời sống người Việt, thường xuất hiện trong các món ăn dân dã như khế chua chấm muối, nấu canh, làm gỏi, ăn kèm món cuốn hoặc chế biến thành nước giải khát. Không chỉ tạo vị chua thanh đặc trưng cho món ăn, khế còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Từ lâu, trong y học cổ truyền, quả khế, lá khế và các bộ phận khác của cây khế đều được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, loại quả này được ví như "kho báu" tự nhiên trong vườn nhà.

Ảnh minh họa

Quả khế chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể

Khế cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, protein, vitamin A, C, E, K, các vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali, magie, đồng. Bên cạnh đó, quả khế còn chứa các hợp chất thực vật có lợi như axit gallic, quercetin và epicatechin.

Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do, bảo vệ tế bào, tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe tổng thể.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong quả khế có thể hỗ trợ quá trình sản sinh collagen, giúp bảo vệ làn da, mạch máu và hệ xương khớp.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch, làm đẹp da

Khế là nguồn cung cấp vitamin C và một số vitamin nhóm B dồi dào. Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Các hợp chất chống oxy hóa trong khế còn giúp bảo vệ da trước những tác động tiêu cực từ môi trường, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và giữ cho làn da tươi sáng hơn.

Loại quả ít calo, phù hợp với người quan tâm cân nặng

Nếu đang xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, khế là một lựa chọn đáng cân nhắc. Loại quả này chứa lượng calo thấp, hàm lượng đường không cao và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Nhờ đặc điểm này, khế có thể được bổ sung vào thực đơn hằng ngày của những người muốn kiểm soát lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể.

Mứt khế thơm ngon. Ảnh minh họa: Internet.

Tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và khoáng chất

Trong quả khế có chứa kali và một số chất điện giải cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch và góp phần ổn định huyết áp. Bổ sung các loại trái cây giàu khoáng chất như khế trong chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện quá trình trao đổi chất

Nhờ chứa chất xơ cùng các vitamin nhóm B như riboflavin và axit folic, quả khế có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Chất xơ trong khế cũng góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hạn chế tình trạng táo bón khi được sử dụng phù hợp.

Có thể hỗ trợ giấc ngủ và giảm tình trạng viêm

Khế chứa magie - khoáng chất có liên quan đến quá trình thư giãn thần kinh và chất lượng giấc ngủ. Việc bổ sung thực phẩm giàu magie trong chế độ ăn uống có thể giúp cơ thể dễ dàng thư giãn hơn. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong khế còn có đặc tính chống viêm, góp phần bảo vệ cơ thể trước những phản ứng viêm do tác động của môi trường và lối sống.

Hỗ trợ thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng

Theo y học cổ truyền, khế có vị chua, tính bình, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ tiêu đờm và giảm cảm giác nóng trong cơ thể. Các món nước từ khế kết hợp với mật ong hoặc đường phèn cũng là thức uống được nhiều người yêu thích, vừa giải khát vừa bổ sung thêm dưỡng chất.

Lá khế cũng có nhiều công dụng trong dân gian

Không chỉ quả khế, lá khế cũng được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc dân gian. Loại lá này được dùng để nấu nước tắm hoặc làm nguyên liệu trong một số phương pháp hỗ trợ chăm sóc da. Theo kinh nghiệm dân gian, lá khế sao vàng có thể dùng để chườm ngoài da khi bị ngứa hoặc khó chịu.

Ngoài ra, một số bài thuốc cổ truyền còn sử dụng lá khế kết hợp với các nguyên liệu khác để hỗ trợ giảm ho, đau họng, cảm nắng hoặc các vấn đề ngoài da.

Tuy nhiên, các phương pháp sử dụng khế và lá khế trong điều trị bệnh chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế cho việc thăm khám và điều trị y khoa khi có vấn đề sức khỏe.

Với hương vị đặc trưng cùng nguồn dưỡng chất phong phú, quả khế xứng đáng là một loại trái cây dân dã nhưng mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và phù hợp.

Quả mướp: Loại quả dân dã ít "ngậm" thuốc trừ sâu, vừa rẻ ngoài chợ vừa có loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ

Mướp là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình, đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày hè nhờ vị thanh mát, dễ chế biến và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Không chỉ là nguyên liệu của nhiều món ăn ngon, mướp còn được đánh giá là loại quả ít bị sâu bệnh tấn công. Đặc biệt, do thường được trồng trên giàn cao nên việc phun thuốc bảo vệ thực vật cũng khó khăn hơn so với nhiều loại rau, củ khác.

Ảnh minh họa

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình, quả mướp còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất có lợi cho cơ thể. Bổ sung mướp vào thực đơn hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ bảo vệ mắt, tốt cho tim mạch, tăng cường sức khỏe làn da và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ bảo vệ đôi mắt

Mướp là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào - dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe thị lực. Vitamin A giúp duy trì hoạt động của võng mạc, hỗ trợ khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và góp phần bảo vệ mắt trước các vấn đề liên quan đến suy giảm thị lực do tuổi tác.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A như mướp trong chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp cơ thể nhận được nguồn dưỡng chất cần thiết để duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

Góp phần kiểm soát đường huyết

Trong quả mướp có chứa mangan - một khoáng chất tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể, bao gồm hoạt động của các enzyme liên quan đến chuyển hóa đường.

Một chế độ ăn cân bằng, kết hợp nhiều loại rau củ giàu khoáng chất như mướp, có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và góp phần duy trì sức khỏe chuyển hóa.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mướp là một lựa chọn tốt để bổ sung vào chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch. Các dưỡng chất trong mướp, đặc biệt là vitamin A cùng các hợp chất thực vật, có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ tế bào, duy trì hoạt động ổn định của hệ tuần hoàn và hạn chế những tác động tiêu cực từ quá trình oxy hóa.

Hỗ trợ giảm chuột rút, đau mỏi cơ

Mướp chứa kali - khoáng chất cần thiết giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể và hỗ trợ hoạt động bình thường của cơ bắp. Bổ sung đủ kali thông qua thực phẩm tự nhiên có thể giúp cơ thể hạn chế tình trạng mệt mỏi, co thắt hoặc chuột rút do mất cân bằng điện giải.

Hỗ trợ giảm tình trạng viêm khớp

Hàm lượng đồng trong mướp đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành các mô liên kết và hoạt động của hệ xương khớp. Khoáng chất này cũng tham gia vào quá trình chống oxy hóa của cơ thể, góp phần hỗ trợ giảm những tác động liên quan đến tình trạng viêm và cứng khớp.

Bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu

Mướp chứa vitamin B6 - dưỡng chất tham gia vào quá trình sản xuất hemoglobin, thành phần quan trọng giúp vận chuyển oxy trong máu. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B6 như mướp trong chế độ ăn uống có thể góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu và duy trì sức khỏe cơ thể.

Giúp làn da khỏe mạnh, tươi trẻ

Vitamin C trong mướp là dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe làn da. Vitamin này tham gia vào quá trình sản xuất collagen - loại protein giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc của da. Bổ sung đủ vitamin C có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giảm tình trạng da khô và giúp da duy trì vẻ khỏe mạnh tự nhiên.

Hỗ trợ giảm đau đầu, đau nửa đầu

Mướp cũng chứa magie - khoáng chất có vai trò trong hoạt động của hệ thần kinh và quá trình thư giãn cơ thể. Việc bổ sung đủ magie thông qua chế độ ăn uống có thể giúp duy trì sự cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó hỗ trợ giảm cảm giác căng thẳng và khó chịu do đau đầu.

Với hương vị thanh mát, dễ chế biến cùng nguồn dưỡng chất phong phú, mướp là loại quả bình dân nhưng mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe. Thêm mướp vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để đa dạng hóa bữa ăn và bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Khi mua mướp, nhiều người có xu hướng chọn những quả thẳng, đẹp mắt. Tuy nhiên, những quả mướp hơi cong nhẹ thường lại có hương vị thơm ngon hơn. Mướp là cây dây leo phát triển tự nhiên, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, nguồn dinh dưỡng và quá trình sinh trưởng. Vì vậy, một chút cong nhẹ trên thân quả là dấu hiệu bình thường, cho thấy quả phát triển tự nhiên.