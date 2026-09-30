Tưởng thoát vị đĩa đệm, người phụ nữ bất ngờ liệt tứ chi, phải thay huyết tương

Điều trị thoát vị đĩa đệm không cải thiện, người phụ nữ 62 tuổi nhanh chóng liệt tứ chi, nuốt khó và được xác định mắc hội chứng Guillain-Barré.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi xuất hiện triệu chứng tê bì, yếu tay chân, đi khám tại cơ sở y tế tuyến dưới và được điều trị theo hướng thoát vị đĩa đệm.

Tuy nhiên, tình trạng yếu tứ chi tiếp tục tiến triển nhanh, kèm đi lại khó khăn và nuốt khó, trong khi điều trị không mang lại cải thiện. Nhận thấy các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng và không phù hợp với diễn biến thông thường của bệnh lý cột sống, người bệnh được chuyển đến Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để được thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Ngày 2/7, người bệnh nhập Khoa Thần kinh trong tình trạng liệt tứ chi , tê bì và mất phản xạ gân xương. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý thần kinh ngoại biên, ngay lập tức chỉ định khảo sát điện sinh lý thần kinh và xét nghiệm dịch não tủy.

Kết quả cho phép chẩn đoán xác định hội chứng Guillain - Barré, bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính, có thể tiến triển nhanh, gây yếu, liệt vận động, rối loạn cảm giác, rối loạn nuốt và ảnh hưởng đến cơ hô hấp, thậm chí có thể phải thở máy.

Sau khi được chẩn đoán, người bệnh được điều trị kịp thời bằng thay huyết tương (PEX) tại Đơn vị Cấp cứu Thần kinh, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Sau 5 lần thay huyết tương, sức cơ của người bệnh cải thiện rõ rệt, cơ lực từ 2/5 lên 4+/5. Khả năng vận động và cảm giác phục hồi nhanh chóng, giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải thở máy.

Người bệnh điều trị tại Khoa Thần kinh. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, ở người trung niên và cao tuổi, thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm là những bệnh lý thường gặp. Tuy nhiên, những bất thường được phát hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ cột sống không phải lúc nào cũng là nguyên nhân gây yếu tứ chi hoặc rối loạn cảm giác.

Vì vậy, việc chẩn đoán cần dựa trên sự kết hợp giữa tiền sử, bệnh sử, thăm khám thần kinh và các phương pháp cận lâm sàng phù hợp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh học.

Đặc biệt, khi tình trạng yếu cơ tiến triển nhanh, tăng dần, lan từ chi dưới lên chi trên, kèm rối loạn cảm giác, nuốt khó, nói khó hoặc khó thở, người bệnh cần được nghĩ đến các bệnh lý thần kinh khác ngoài tổn thương cột sống. Những triệu chứng này có thể liên quan đến tổn thương tủy sống, rễ thần kinh, dây thần kinh ngoại biên hoặc rối loạn dẫn truyền thần kinh - cơ.

Khi xuất hiện rối loạn cảm giác, yếu tứ chi tiến triển, đặc biệt kèm theo nuốt khó hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa Thần kinh sớm. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp định hướng các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, qua đó nâng cao khả năng hồi phục và hạn chế di chứng thần kinh.