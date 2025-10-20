Nhảy dây, chạy bộ hay bật nhảy tại chỗ “đốt mỡ” nhanh nhất? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ!

Các chuyên gia thể thao cho biết, mỗi bài tập đều có “bí mật” riêng, và kết quả thực nghiệm có thể khiến bạn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về hiệu quả của chúng.

So kè hiệu quả đốt mỡ: Ai là quán quân?

- Nhảy dây: Chỉ một phút nhảy dây, cơ thể đã tiêu hao 13- 15 kcal , gấp đôi so với chạy nhanh. Duy trì 10 phút nhảy dây liên tục tương đương với 30 phút chạy bộ chậm . Tuy nhiên, người có cân nặng lớn nên điều chỉnh tốc độ và tránh nhảy quá mạnh để giảm áp lực lên đầu gối.

- Chạy bộ: Một giờ chạy chậm giúp đốt khoảng 400- 600 kcal , còn chạy biến tốc sẽ hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, chạy bộ còn kích hoạt “hiệu ứng đốt mỡ sau tập”, cơ thể tiếp tục tiêu hao năng lượng trong 24 giờ sau khi dừng chạy . Tốt nhất nên chọn đường cao su hoặc thảm cỏ để giảm chấn động khớp gối và cổ chân.

- Bật nhảy: Bài tập tưởng đơn giản này lại khiến 85% nhóm cơ trên cơ thể phải hoạt động cùng lúc. Mỗi giờ có thể tiêu hao 500- 700 kcal , nhưng để đạt hiệu quả cao, nên thực hiện theo nhóm: 30 giây tập, 15 giây nghỉ , lặp lại nhiều vòng.

Nguyên tắc vàng khi chọn bài tập giảm cân

- Chọn bài tập phù hợp thể trạng: Người có BMI trên 28 (thừa cân) nên tránh nhảy dây và chạy bộ vì hai bài này tạo áp lực lớn cho khớp. Thay vào đó, bơi lội hoặc máy chạy elip là lựa chọn an toàn. Với người cân nặng bình thường, có thể tập bất kỳ môn nào, nhưng cần tăng dần cường độ theo thời gian.

- Cường độ không bằng hiệu suất thời gian: Một buổi 15 phút tập cường độ cao (HIIT) có thể hiệu quả hơn 1 giờ tập đều tốc độ . Cách tập phổ biến là 30 giây tập hết sức, 30 giây nghỉ , lặp lại từ 10 đến 15 vòng.

- Ưu tiên bài tập nhiều nhóm cơ: Những động tác vận động nhiều khớp như nhảy squat, burpee đốt mỡ hiệu quả hơn 40% so với các bài đơn lẻ như gập bụng. Vì càng nhiều nhóm cơ tham gia, lượng năng lượng tiêu hao càng lớn.

Lưu ý khi tập thể thao mùa thu

- Giữ ấm đúng cách: Nhiệt độ sáng,– tối chênh lệch lớn, dễ cảm lạnh. Hãy mặc theo kiểu “ nhiều lớp, dễ cởi ” để tiện điều chỉnh khi vận động.

- Uống đủ nước dù không khát: Thời tiết khô khiến cơ thể dễ mất nước mà không nhận ra. Nên uống 500ml nước ấm trước khi tập 2 tiếng , và bổ sung 100ml mỗi 15 phút trong quá trình vận động.

- Đừng quên giãn cơ sau tập: Khi trời lạnh, cơ dễ căng cứng và co rút. Sau buổi tập, hãy dành ít nhất 5 phút giãn cơ , tập trung vào đùi trước, bắp chân và vai.

Nguồn và ảnh: Sohu