Thận tổn thương nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cam kiểu này

Theo trang tin QQ News (Trung Quốc), gần đây, Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Dư Hàng, Hàng Châu đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam bị tổn thương thận nghiêm trọng.

Bệnh nhân tên là Lý Cường (41 tuổi) có tiền sử suy thận mạn 6 năm, thường xuyên chạy thận nhân tạo, sức khoẻ ổn định. Cuối tuần trước, khi đi chợ cùng gia đình, anh Lý nhìn thấy một quầy hàng ven đường bày bán cam tươi, căng mọng nên đã mua về ăn thử. Khi về nhà, anh đã ăn liên tục 4-5 quả cam một lúc. Sau khi ăn, anh Lý bắt đầu xuất hiện tình trạng đau tức ngực và tim đập nhanh. Người nhà thấy anh có biểu hiện bất thường nên đã đưa đến bệnh viện Nhân dân số 2 quận Dư Hàng, Hàng Châu cấp cứu.

Kết quả khám bệnh cho thấy nồng độ kali trong máu của anh Lý cao tới 7,4 mmol/l (mức bình thường là 3,5 - 5,0 mmol/l). Bệnh nhân được chẩn đoán tăng kali máu trên nền bệnh thận mạn, khiến thận tổn thương nghiêm trọng và có nguy cơ ngừng tim cao. May mắn, bệnh nhân được lọc máu và điều trị hạ kali kịp thời nên tình trạng sức khỏe nhanh chóng ổn định.

Người đàn ông phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cam sai cách. (Ảnh minh hoạ)

Ăn cam không đúng cách có thể gây hại thận

Bác sĩ Trần Quốc Đới, Trưởng khoa Thận tại bệnh viện cho biết: "Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa kali trong máu. Với bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính, chức năng thận suy giảm chức năng này không còn hoạt động hiệu quả. Do đó, người bệnh cần phải chạy thận nhân tạo và dùng thuốc để đào thải kali dư thừa ra cơ thể”.

“Tuy nhiên, cam lại là loại trái cây có hàm lượng kali cao, việc bệnh nhân Lý - người vốn mắc suy thận mạn - ăn nhiều cam cùng 1 lúc có thể khiến kali tích tụ trong cơ thể, dẫn đến tình trạng tăng kali máu, làm tăng gánh nặng bài tiết cho thận và khiến cơ quan này tổn thương nghiêm trọng hơn có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả", bác sĩ Trần Quốc Đới giải thích.

Theo bác sĩ người mắc bệnh thận mạn cần đặc biệt lưu ý đến chế độ ăn uống, hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, trái cây chứa hàm lượng kali cao như cam, chuối, cải bó xôi,... để tránh gây hại cho thận.

Người mắc bệnh thận mạn nên tránh ăn quá nhiều các loại thực phẩm giàu kali. (Ảnh minh hoạ)

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Lý, bác sĩ Trần Quốc Đới cũng khuyên bệnh nhân mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn thực phẩm phù hợp, tránh khiến bệnh tiến triển nặng.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến cáo rằng, người mắc bệnh thận khi thấy có thể xuất hiện bất thường sau khi ăn chẳng hạn như đau tức ngực, mệt mỏi, yếu cơ, buồn nôn, đánh trống ngực,... mọi người nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.