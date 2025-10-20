Nữ huấn luyện viên pickleball tuổi U50: Từ nỗi sợ tiền mãn kinh đến "bông hồng rực rỡ" trên sân tập khiến nhiều người xuýt xoa

Xuất hiện trong cơn mưa ở quán cà phê sáng thứ 7, chị Vũ Thị Kim Oanh (sinh năm 1977, huấn luyện viên Pickleball làm việc tại Hà Nội) xuất hiện với vẻ ngoài khiến ai cũng phải ngước nhìn: Làn da căng mịn, dáng người gọn gàng và nụ cười rạng rỡ với trang phục thể thao năng động, hiện đại. Ít ai tin chị đã ở tuổi ngũ tuần.

Ở độ tuổi nhiều phụ nữ loay hoay với những biến chuyển tiền mãn kinh, chị Oanh lại đang hăng say cầm vợt trên sân Pickleball - bộ môn thể thao đối kháng đang "gây sốt" tại Việt Nam và khắp thế giới.

Đặc biệt hơn, chị còn là một huấn luyện viên truyền cảm hứng cho hàng trăm phụ nữ trung niên vượt qua khủng hoảng tuổi hormone.

Từ nỗi sợ tiền mãn kinh đến hành trình tìm lại chính mình nhờ pickleball

Cách đây vài năm, cuộc sống của chị Oanh rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tiền mãn kinh.

"Ăn ít vẫn tăng cân, ngủ kém, tâm lý thất thường, lúc nào cũng lo sợ - sợ già, sợ cơ thể xuống dốc, sợ bản thân không còn là mình nữa…", chị nhớ lại. Ở tuổi 45, câu nói "mình sắp đến tiền mãn kinh rồi" cứ lặp lại trong đầu khiến chị thêm căng thẳng.

Chị từng tập tennis với hy vọng vận động sẽ giúp mình khá hơn, nhưng môn thể thao ấy lại không thật sự phù hợp ở tuổi tiễn mãn kinh nữa. Sân ngoài trời nắng gắt, người chơi phần lớn là nam, chị cảm thấy lạc lõng giữa những cú đánh mạnh và tiếng bóng nặng nề. "Thỉnh thoảng ra sân mà buồn", chị cười.

Pickleball "chơi cho vui" nhưng lại "thay đổi cuộc đời tôi"

Cơ duyên đến với Pickleball lại đến rất tình cờ. "Ban đầu tôi chỉ định đánh cho vui thôi, ai ngờ lại bị cuốn luôn từ buổi đầu tiên", chị kể.

Pickleball, một bộ môn lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, hóa ra lại là "liều thuốc" kỳ diệu cho cơ thể lẫn tâm trí chị Oanh.

Sau vài tuần ra sân, chị nhận thấy cơ thể mình săn chắc hơn, tinh thần vui vẻ, giấc ngủ sâu hơn và làn da cũng sáng hẳn ra. Chồng chị bất ngờ thốt lên: "Dạo này gầy đi nhiều đấy". Câu nói tưởng nhẹ tênh ấy lại khiến chị thấy mình thực sự "sống lại".

"Càng chơi tôi càng thấy năng lượng tích cực trong người lan tỏa. Tôi không còn sợ tuổi tác nữa, thậm chí mong được ra sân mỗi ngày", chị cười rạng rỡ.

3 tháng đổi thay - 2 năm gắn bó và một cộng đồng phụ nữ tiền mãn kinh cùng trẻ lại

Sau 3 tháng tập đều, các dấu hiệu tiền mãn kinh của chị Oanh gần như biến mất. Chị giảm cân, ngủ ngon, hết cáu gắt, da sáng, dáng thon. Cảm giác mệt mỏi và bực dọc "trôi đi đâu mất". Không chỉ riêng chị, nhiều học viên cùng độ tuổi cũng chia sẻ: "Em thấy yêu bản thân hơn, không hiểu sao!".

Trên sân Pickleball, người phụ nữ 48 tuổi ngày ấy không chỉ rèn thể lực mà còn tìm thấy một cộng đồng phụ nữ cùng nhau vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên. "Sau giờ đánh bóng, tụi tôi lại ngồi tám chuyện: Hôm nay ăn gì, làm gì để da đẹp, để nhẹ nhõm hơn...", chị kể.

Từ những buổi tập vui, chị Oanh bắt đầu nghĩ xa hơn: "Sao mình không trở thành huấn luyện viên nhỉ? Nếu làm huấn luyện viên, mình có thể giúp nhiều chị em giống mình vừa khỏe, vừa đẹp, vừa vui hơn mỗi ngày".

Trở thành huấn luyện viên Pickleball để đồng hành cùng nhiều phụ nữ tiền mãn kinh

Giờ đây, mỗi ngày của chị Oanh tràn ngập năng lượng. Chị dạy Pickleball 5-6 tiếng/ngày, luôn rạng rỡ trên sân. Với chị, đây không chỉ là công việc mà là sứ mệnh nhỏ: Giúp phụ nữ trung niên lấy lại sự tự tin, cân bằng nội tiết và niềm vui sống.

Phần lớn học viên của chị là phụ nữ tuổi 40–50. "Họ đến lớp lúc vui, lúc khó chịu do hormone thay đổi mà. Tôi luôn động viên: 'Không có gì phải sợ. Ở tuổi này, thể thao chính là liều thuốc nội tiết tố tự nhiên nhất. Không loại vitamin nào hiệu quả bằng tập thể thao".

Chính sự nhẹ nhàng, vui tính và đồng cảm khiến học viên yêu quý chị. Nhiều người kể: "Tập xong về chồng em lại khen: Dạo này em mặc váy đẹp hơn hẳn!"..., những câu chuyện nhỏ nhưng khiến chị thấy hạnh phúc.

"Nếu không chơi, tôi thấy như có lỗi với bản thân"

Sau 2 năm gắn bó, với chị Oanh, Pickleball không còn là một môn thể thao đơn thuần.

"Pickleball là môn thể thao quốc dân. Ai cũng chơi được, từ trẻ con, người lớn đến trung niên hay người già. Nó dễ chơi, dễ tiếp cận, vui vẻ và cực kỳ tốt cho tinh thần. Tôi cảm thấy nếu không chơi là có lỗi với chính mình", chị nói với nụ cười tươi rói.

Giờ đây, khi nhìn lại giai đoạn từng sợ hãi tuổi tiền mãn kinh, chị Oanh chỉ mỉm cười:

"Bây giờ nếu bước vào tuổi mãn kinh thật, tôi cũng vui vẻ đón nhận. Vì tôi đã sẵn sàng, đã có Pickleball, người bạn giúp tôi luôn khỏe, trẻ và yêu đời".

"Phụ nữ ở tuổi nào cũng có thể rạng rỡ như hoa"

Với chị Oanh, hạnh phúc giản dị giờ đây chỉ là mỗi buổi sáng được ra sân, được dạy, được cười cùng học viên.

"Pickleball giúp chúng ta quên đi tuổi tác, quên đi áp lực. Đừng ngại tuổi trung niên! Đó chỉ là một chương mới của đời mình thôi. Và thể thao như pickleball chính là cây bút giúp ta viết chương đó bằng sắc màu tươi sáng nhất".

Chị tin rằng trong tương lai, Pickleball sẽ lan rộng hơn ở Việt Nam, không chỉ cho phụ nữ mà còn cho cả gia đình, trẻ em, người cao tuổi. "Chơi thể thao là cách yêu bản thân thông minh nhất. Với tôi, Pickleball là minh chứng rằng phụ nữ ở tuổi nào cũng có thể rạng rỡ như hoa".

(Ảnh: NVCC)