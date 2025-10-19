Kiểm tra mũi ngay! Có 4 dấu hiệu này là ung thư đã "tìm đến cửa"

Đừng chủ quan với cái mũi của mình! Nhiều người, nhất là người trẻ tuổi thường bỏ qua các khó chịu dai dẳng ở mũi vì nghĩ đó chỉ là viêm xoang hay dị ứng thông thường. Tuy nhiên, các bất thường nhỏ tại khoang mũi lại chính là tín hiệu "đèn đỏ" cảnh báo những loại ung thư cực kỳ nguy hiểm vùng đầu cổ, đã "tìm đến cửa" cơ thể bạn.

Nếu bạn thấy 4 dấu hiệu dưới đây xảy ra ở mũi, hãy kiểm tra sức khỏe chuyên sâu ngay lập tức:

1. Nghẹt mũi một bên kéo dài

Nếu bạn bị nghẹt mũi, nhưng chỉ xảy ra ở một bên và tình trạng này kéo dài liên tục (thường trên 2 tuần) dù đã dùng đủ loại thuốc, đó là bất thường lớn nhất tại mũi. Khác với viêm nhiễm lành tính (thường nghẹt cả hai bên), nghẹt mũi đơn độc, dai dẳng cảnh báo có một vật thể lạ đang chiếm chỗ trong khoang mũi.

Đây là dấu hiệu cổ điển của ung thư vòm họng (khối u bít cửa mũi sau) hoặc ung thư xoang mũi (khối u phát triển ngay trong xoang và chèn ép). Mức độ nguy hiểm là sự bít tắc này sẽ tăng lên theo thời gian khi khối u lớn dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơi thở, chất lượng cuộc sống hàng ngày.

2. Dịch mũi bất thường, có máu hoặc mùi khó chịu

Bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào về dịch tiết mũi đều là cảnh báo đỏ, đặc biệt là sự xuất hiện của máu và mùi hôi thối lạ thường. Nếu bạn xì mũi hay khịt mũi thấy máu tươi, màu hồng nhạt như nước rửa thịt xuất hiện lặp đi lặp lại mà không do chấn thương hay khô hanh, đó là dấu hiệu các mạch máu trên bề mặt khối u đã bị tổn thương. Rất thường gặp trong ung thư vòm họng (máu chảy từ vòm xuống mũi/họng) và ung thư xoang mũi.

Còn dịch mủ chảy ra từ mũi không chỉ là mủ xoang thông thường mà còn có mùi hôi thối, tanh tưởi rất khó chịu. Mùi hôi này xuất phát từ việc khối u ác tính lớn bị hoại tử, hoặc viêm nhiễm nặng và thường liên quan đến ung thư xoang mũi hoặc ung thư hốc mũi.

3. Biến dạng sống mũi, gốc mũi sưng to bất thường

Ung thư không chỉ dừng lại ở việc bít tắc bên trong. Khi khối u phát triển, nó có thể gây ra những thay đổi về mặt hình thái ngay tại mũi mà bạn có thể nhìn thấy. Sưng nề, biến dạng: Khối u trong xoang (nhất là xoang hàm) sẽ phá hủy các vách xương, khiến vùng gò má hoặc gốc mũi bị sưng to, nề cứng một cách bất thường so với bên còn lại, gây ra sự biến dạng rõ rệt.

Hay sống mũi có thể bị đẩy lệch. Đây là dấu hiệu cho thấy khối u đã xâm lấn ra ngoài các vách xoang, lấn chiếm không gian vùng mặt. Dấu hiệu này thường liên quan trực tiếp đến ung thư xoang mũi – một loại ung thư tiến triển nhanh và có thể xâm lấn hốc mắt nếu không được kiểm soát.

4. Rối loạn cảm giác niêm mạc mũi (tê bì bên trong)

Đây là bất thường tinh vi và ít gặp, nhưng lại là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư đã bắt đầu xâm lấn thần kinh vùng mũi xoang.

Người bệnh có thể cảm thấy tê bì, như kiến bò hoặc mất cảm giác ở niêm mạc bên trong mũi hoặc vùng da bên ngoài cánh mũi/môi trên cùng bên bị nghẹt. Hãy cảnh giác vì triệu chứng này cảnh báo khối u ở mũi xoang đã bắt đầu xâm lấn trực tiếp vào các dây thần kinh cảm giác chi phối khu vực đó. Dấu hiệu này thường liên quan đến ung thư xoang mũi.

Lời khuyên cuối cùng: Bất kỳ bất thường nào tại mũi mà không phải là cảm lạnh thông thường và/hoặc kéo dài hơn 2 tuần đều cần được kiểm tra. Hãy hành động ngay!