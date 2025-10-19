Ai không nên gội đầu thường xuyên?

Mới đây, một người đàn ông 43 tuổi ở Trung Quốc đột ngột tử vong ngay sau khi gội đầu, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Theo các bác sĩ, việc gội đầu tưởng chừng vô hại này có thể gây nguy hiểm chết người với một số nhóm người nhất định nếu không chú ý đúng cách.

Bốn nhóm người cần đặc biệt cẩn trọng khi gội đầu

- Người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao: Khi nước quá lạnh hoặc quá nóng chạm vào da đầu, mạch máu sẽ co lại đột ngột , gây dao động huyết áp mạnh. Với người có bệnh tim hoặc mạch máu não, điều này có thể kích hoạt cơn đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, đặc biệt là buổi sáng, khi huyết áp đang ở mức cao nhất trong ngày.

- Người bị thoái hóa đốt sống cổ: Tư thế ngửa đầu lâu khi gội đầu ở tiệm hoặc tại nhà có thể chèn ép động mạch đốt sống , làm giảm lượng máu lên não. Hệ quả là người bệnh dễ bị chóng mặt, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu ngay trong lúc gội.

- Người bị viêm tai giữa hoặc có bệnh lý về tai: Khi nước lọt vào tai, vi khuẩn dễ xâm nhập và làm nặng thêm tình trạng viêm , thậm chí gây nhiễm trùng nội sọ . Với người từng bị viêm tai, gội đầu cần hết sức nhẹ nhàng, tránh để nước tràn vào ống tai.

- Người có da đầu yếu, bị tổn thương hoặc viêm da: Gội đầu quá thường xuyên hoặc dùng dầu gội mạnh sẽ phá vỡ lớp bảo vệ tự nhiên của da đầu , khiến tình trạng rụng tóc, gàu, viêm da tiết bã thêm nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyên chỉ nên gội 2- 3 ngày/lần .

Gội đầu an toàn: Bác sĩ hướng dẫn 4 nguyên tắc cần nhớ

- Giữ nước ở mức 38 độ C nước quá nóng hay quá lạnh đều gây co mạch, dễ choáng. Có thể thử nước bằng khuỷu tay để kiểm tra nhiệt độ an toàn.

- Chọn thời điểm buổi chiều để gội, khi huyết áp ổn định hơn buổi sáng, đồng thời tránh gội ngay sau bữa ăn no.

- Ưu tiên cúi đầu gội, không ngửa đầu lâu, tư thế ngửa sẽ dễ làm thiếu máu lên não. Nếu gội ở tiệm, nên chọn loại ghế hỗ trợ cổ.

- Rút ngắn thời gian gội trong 10 phút, tránh ở lâu trong môi trường kín, ẩm, dễ khiến cơ thể mất nhiệt và tụt huyết áp.

Cảnh giác với 4 dấu hiệu nguy hiểm sau khi gội đầu

- Chóng mặt, hoa mắt kéo dài: Dấu hiệu thiếu máu lên não, cần ngồi nghỉ hoặc đến bệnh viện ngay.

- Cảm giác ù tai, nặng tai: Có thể do nước lọt vào ống tai, cần lau khô và theo dõi.

- Rát, châm chích da đầu: Có thể do dầu gội gây kích ứng hoặc nước quá nóng.

- Nhìn mờ, mất thăng bằng: Đây là cảnh báo nghiêm trọng, cần đi khám gấp vì có thể liên quan đến mạch máu não.

Lời khuyên cho từng đối tượng đặc biệt

- Người cao tuổi: Nên ngồi khi gội đầu , tránh đứng lâu hoặc ngửa cổ. Có thể dùng dầu gội khô thay thế khi thời tiết lạnh.

- Người vừa phẫu thuật hoặc có vết thương: Tránh để nước dính vào vết mổ, nên dùng miếng dán chống nước khi cần.

- Trẻ sơ sinh: Trong 3 tháng đầu, chỉ cần lau đầu bằng nước ấm , không cần dầu gội.

- Người có cơ địa dị ứng: Ưu tiên sản phẩm không hương liệu, không silicon , và nên thử trước trên da.

Gội đầu là việc ai cũng làm, nhưng nếu chủ quan, hậu quả có thể khôn lường . Đặc biệt vào mùa lạnh, cơ thể dễ nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ một hành động nhỏ sai cách cũng có thể gây ra sự cố đáng tiếc.

Nguồn và ảnh: Aboluowang