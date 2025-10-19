Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng 4 loại nước này

Ông Trương, 65 tuổi, vốn là người khỏe mạnh, siêng thể dục, ăn uống điều độ. Sáng nào ông cũng dậy sớm chạy bộ, tối ngủ đúng giờ, ai nhìn cũng khen “ông lão khỏe như thanh niên”. Thế nhưng, trong một lần khám sức khỏe gần đây, kết quả khiến ông bàng hoàng chức năng thận suy giảm nghiêm trọng , chỉ số xét nghiệm vượt ngưỡng cho phép.

Bác sĩ cho biết, thận là cơ quan rất dễ tổn thương , nhất là khi tuổi tác cao. Nhiều người chủ quan, đến khi phát hiện thì bệnh đã nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Sau khi tìm hiểu, bác sĩ phát hiện “thủ phạm” khiến thận ông Trương yếu đi lại nằm ở… thói quen uống nước hằng ngày, cụ thể là 4 loại nước mà ông vẫn nghĩ là “tốt cho sức khỏe”.

1. Nước ngọt, nước có đường

Mỗi sáng, ông Trương thường uống một chai nước ngọt có gas để “nạp năng lượng”. Thế nhưng, chính thói quen này âm thầm bào mòn sức khỏe. Theo bác sĩ, đồ uống có đường, nhất là nước ngọt có gas, nước trái cây đóng chai … chứa lượng đường và chất tạo ngọt nhân tạo rất cao.

Đường làm rối loạn chuyển hóa, tăng gánh nặng cho tụy và thận. Về lâu dài, dễ dẫn đến tiểu đường, béo phì, hai nguyên nhân hàng đầu gây suy thận . Khi đường huyết cao kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận bị phá hủy, khiến cơ quan này dần mất khả năng lọc độc tố.

2. Cà phê và trà đặc

Với nhiều người, cà phê và trà đặc là “năng lượng buổi sáng” , nhưng ít ai biết uống quá nhiều lại khiến thận phải làm việc quá sức. Caffeine trong cà phê và trà có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy bài tiết nước tiểu, tưởng tốt nhưng thực ra khiến cơ thể mất nước, làm rối loạn điện giải.

Nếu nạp quá nhiều, các ống thận bị kích thích liên tục , lâu dần dẫn đến tổn thương, giảm khả năng lọc máu. Đặc biệt, với người cao tuổi hoặc đã có vấn đề về thận, cà phê và trà đặc nên được hạn chế tối đa , thay bằng nước ấm hoặc nước lọc tinh khiết.

3. Nước khoáng nhiều natri

Không ít người tin rằng uống nước khoáng “giàu khoáng chất” giúp bồi bổ cơ thể. Nhưng thực tế, một số loại nước khoáng chứa quá nhiều natri, canxi, magiê hoặc sunfat , uống lâu dài lại khiến thận phải “gồng mình” lọc.

Đặc biệt với người có chức năng thận yếu hoặc cao huyết áp , uống loại nước này thường xuyên dễ khiến mất cân bằng muối - nước , làm bệnh nặng thêm. Bác sĩ khuyên nên đọc kỹ nhãn mác, chọn loại nước khoáng có hàm lượng khoáng chất thấp, hoặc tốt nhất là uống nước lọc tinh khiết .

4. Nước chứa chất bảo quản, không rõ nguồn gốc

Thị trường hiện nay tràn ngập nước đóng chai, nước có hương vị, nước không đường hoặc nước năng lượng . Dù quảng cáo “thanh lọc cơ thể, bổ sung khoáng”, nhưng phần lớn chứa chất bảo quản, hương liệu, chất tạo ngọt nhân tạo đều là gánh nặng cho thận.

Các nghiên cứu cho thấy, một số chất tạo ngọt nhân tạo có thể gây tổn thương mạn tính cho thận , làm giảm chức năng lọc của cầu thận nếu sử dụng lâu dài. Vì vậy, đừng quá tin vào những nhãn hiệu “healthy” , nước tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Bảo vệ thận bắt đầu từ… cốc nước mỗi ngày

Suy thận không đến trong một sớm một chiều. Ở giai đoạn đầu, người bệnh gần như không có triệu chứng , chỉ đến khi mệt mỏi, sưng phù, nước tiểu bất thường mới phát hiện ra thì đã muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo, duy trì thói quen uống đủ nước, chọn nước sạch và tránh bốn loại nước trên chính là “liều thuốc bảo vệ thận” hiệu quả nhất. Khi có dấu hiệu bất thường như tiểu ít, tiểu đêm nhiều, sưng phù tay chân… cần đi khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa thận để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

