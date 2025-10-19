Trong đời sống vợ chồng, thời gian “lâm trận” của nam giới không chỉ phản ánh bản lĩnh phái mạnh mà còn phần nào tiết lộ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc cương cứng quá ngắn hoặc kéo dài bất thường đều có thể là dấu hiệu cảnh báo rối loạn cần được điều trị sớm.

Thời gian “lâm trận” bao nhiêu là bình thường?

Bác sĩ Jay Simhan, Phó Chủ tịch Khoa Tiết niệu tại Mạng lưới chăm sóc sức khỏe Einstein (Mỹ), cho biết thời gian cương cứng trung bình của một người đàn ông khỏe mạnh là khoảng 10 phút, nếu không dùng thuốc hỗ trợ. Tuy nhiên, mức này có thể thay đổi tùy thể trạng và tâm lý từng người.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, thời gian "lâm trận" bình thường ở nam giới là từ 3-7 phút, tuy nhiên, khoảng 7-13 phút được xem là lý tưởng để cả hai có thể đạt được sự thỏa mãn.

Trả lời phỏng vấn trên VnExpress, bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, Khoa Nam học – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho hay nếu nam giới xuất tinh dưới 2 phút kể từ khi chính thức “lâm trận”, và tình trạng này diễn ra thường xuyên, đó được xem là xuất tinh sớm, cần thăm khám để tìm nguyên nhân.

Ngược lại, nếu “cậu nhỏ” cương cứng kéo dài trên 4 giờ, người bệnh phải đến bệnh viện ngay vì có nguy cơ thiếu máu cục bộ, hoại tử bộ phận này. Đây là một cấp cứu nam khoa được ghi nhận trong nhiều báo cáo lâm sàng. Mới đây nhất là vụ việc của một người đàn ông 41 tuổi tại Gia Lai, bị cương cứng tới 10 ngày. Khi được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), các bác sĩ nhận định tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị của bệnh nhân này rất hạn chế.

“Trên bảo dưới không nghe” - cảnh báo nhiều bệnh lý

Những vấn đề xung quanh chuyện "lâm trận" phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe của nam giới (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ VnExpress, các chuyên gia cho rằng thời gian “chinh chiến” của quý ông chịu ảnh hưởng bởi cả tâm lý, thể chất lẫn bệnh lý nền. Stress, mâu thuẫn trong mối quan hệ, hoặc sự tự ti với cơ thể đều có thể làm giảm hưng phấn và rút ngắn thời gian cương dương. Mặt khác, rượu bia, thuốc lá, thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp, béo phì, tiểu đường hay tim mạch cũng làm suy yếu chức năng sinh lý.

Hai yếu tố quan trọng điều khiển quá trình cương là testosterone và nitric oxide. Testosterone tạo ra ham muốn, còn nitric oxide giúp giãn mạch, bơm máu về “cậu nhỏ”. Khi tuổi tác, stress hay lối sống thiếu vận động khiến hai hoạt chất này giảm, nam giới dễ gặp rối loạn cương hoặc “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Các chuyên gia cho rằng, tập thể dục thường xuyên giúp tăng sản sinh testosterone và nitric oxide nội sinh, cải thiện độ bền bỉ và giảm nguy cơ rối loạn cương. Chế độ ăn giàu hải sản, cá béo, rau lá xanh, chocolate đen và các loại hạt cũng hỗ trợ tăng lưu thông máu và cân bằng nội tiết.

Các chuyên gia nhấn mạnh, thời gian “lâm trận” không phải thước đo duy nhất của phong độ, mà điều quan trọng hơn là sự hòa hợp và sức khỏe bền vững. Khi có dấu hiệu bất thường, nam giới nên đến khám tại chuyên khoa nam học thay vì tự ý dùng thuốc.