Estrogen là “nữ hoàng” trong thế giới hormone của phụ nữ. Nó giúp làn da căng mịn, vòng một đầy đặn, tóc, xương chắc khỏe và tâm trạng ổn định. Đồng thời hạn chế nguy cơ bệnh tim mạch, duy trì kinh nguyệt và sức khỏe sinh sản. Khi estrogen suy giảm, mọi dấu hiệu lão hóa đều đến cùng lúc: da khô, nhăn, dễ tăng cân, mất ngủ và bốc hỏa. Điều này càng rõ rệt ở phụ nữ tiền mãn kinh, khi nội tiết tố bắt đầu thất thường và khó cân bằng.

Thế nhưng, bên cạnh suy giảm tự nhiên theo tuổi tác thì còn có có những thực phẩm tưởng chừng vô hại lại đang “rút cạn” lượng estrogen tự nhiên mỗi ngày. Dưới đây là 7 cái tên phụ nữ nên kiểm soát để giữ được sự trẻ trung và khỏe mạnh:

1. Thực phẩm giàu đường

Ảnh minh họa

Bánh ngọt, trà sữa, kẹo, nước ngọt hay ngũ cốc ăn liền đều khiến đường huyết tăng nhanh. Khi lượng insulin tăng cao, cơ thể phản ứng bằng cách ức chế quá trình sản sinh estrogen tự nhiên. Ngoài ra, đường làm tăng viêm và đẩy nhanh lão hóa tế bào da. Phụ nữ nên giới hạn dưới 25g đường mỗi ngày, chọn ngọt từ trái cây tươi hoặc sữa chua không đường để vừa đẹp da vừa giữ hormone ổn định.

2. Tinh bột tinh chế

Cơm trắng, bún, mì, bánh mì trắng hay bánh quy đều đã bị loại bỏ chất xơ và vitamin. Ăn nhiều tinh bột tinh chế khiến đường huyết dao động mạnh, gây mất cân bằng hormone. Với phụ nữ tiền mãn kinh, sự mất ổn định này còn khiến tâm trạng thay đổi thất thường, dễ mệt và tăng mỡ bụng. Hãy thay bằng gạo lứt, yến mạch, khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám, chúng giúp ổn định năng lượng và duy trì estrogen bền vững.

3. Đồ chiên rán

Dầu ăn bị đun nóng nhiều lần tạo ra chất oxy hóa, khiến cơ thể tăng gốc tự do và làm suy yếu khả năng sản xuất hormone. Đồ chiên rán còn chứa chất béo bão hòa gây viêm mạn tính, ảnh hưởng xấu đến buồng trứng. Chị em nên hạn chế ăn quá 2 lần mỗi tuần, ưu tiên nướng, hấp hoặc luộc. Nếu chiên, hãy dùng dầu oliu hoặc dầu bơ và không tái sử dụng dầu cũ.

Ảnh minh họa

4. Thực phẩm chứa caffeine

Cà phê, trà đặc, nước tăng lực hay socola đen có thể giúp tỉnh táo tạm thời nhưng lại làm hormone nữ rối loạn. Caffeine kích thích tuyến thượng thận tiết ra cortisol - hormone căng thẳng có khả năng ức chế sản xuất estrogen. Phụ nữ tiền mãn kinh nên giữ ở mức dưới 200mg caffeine mỗi ngày (tương đương 1 ly cà phê nhỏ). Uống sau bữa sáng, tránh khi đói hoặc buổi chiều để không làm rối loạn giấc ngủ.

5. Thịt đỏ

Thịt bò, thịt heo mỡ hay cừu là nguồn protein tốt nhưng ăn nhiều lại khiến cơ thể tăng estrogen “xấu”. Loại estrogen này dễ tích tụ trong mô mỡ, gây mụn nội tiết và làm rối loạn kinh nguyệt. Phụ nữ nên ăn không quá 3 bữa thịt đỏ mỗi tuần, mỗi bữa khoảng 100g, kết hợp với cá, đậu phụ và trứng để cân bằng dinh dưỡng và hormone.

6. Đồ uống có cồn

Rượu và bia khiến gan phải làm việc quá sức để đào thải độc chất, trong khi gan là nơi chuyển hóa estrogen. Khi gan quá tải, hormone bị tích tụ và rối loạn, kéo theo các vấn đề như khô hạn, mất ngủ, bốc hỏa. Nếu không thể kiêng hẳn, nên giới hạn 1 ly vang nhỏ mỗi tuần, uống cùng bữa ăn và tăng nước lọc để hỗ trợ gan thải độc.

Ảnh minh họa

7. Thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn

Pizza, mì gói, xúc xích, thịt nguội hay bánh snack chứa nhiều chất béo trans, muối và phụ gia. Những chất này không chỉ gây tăng cân mà còn làm giảm độ nhạy của hormone, khiến estrogen hoạt động kém hiệu quả. Phụ nữ tiền mãn kinh ăn nhiều nhóm này dễ gặp tình trạng tích mỡ bụng, mụn hormon và da sạm. Nên ưu tiên thực phẩm tươi, nấu tại nhà, và hạn chế ăn sẵn dưới 1 lần mỗi tuần.

Hạn chế thực phẩm “rút cạn” estrogen là bước đầu, quan trọng hơn là bổ sung nhóm giàu phytoestrogen như đậu nành, hạt lanh, mè đen, rau cải xanh, bơ và cá béo. Kết hợp ngủ đủ giấc, vận động nhẹ mỗi ngày và kiểm soát căng thẳng, cơ thể sẽ tự điều hòa nội tiết tốt hơn. Khi estrogen cân bằng, phụ nữ dù ở tuổi nào cũng có thể giữ được nhan sắc, năng lượng và sự tự tin của mình.

Nguồn và ảnh: Top Beauty, EDH