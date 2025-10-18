Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) . Anh Châu, 35 tuổi, làm nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Tháng trước, anh Châu bắt đầu thấy ngón chân cái bên phải ngứa rát dữ dội, thậm chí kéo dài cả tuần không khỏi. Nhìn kỹ, anh phát hiện trên da mọc hai cục nhỏ màu đỏ nhạt, dạng như mụn thịt, sờ vào rớm máu.

Không chịu nổi cơn ngứa, anh tới bệnh viện da liễu khám thì choáng váng khi nghe bác sĩ thông báo: “Anh mắc sùi mào gà ”. Điều khiến anh càng bối rối là bản thân sống rất lành mạnh, không có quan hệ ngoài luồng, vậy virus này đến từ đâu?

Sau khi thăm khám kỹ, bác sĩ nhận thấy vùng kín của anh Châu hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương. Lúc này, anh mới kể mình có thói quen đi rửa chân ở tiệm gần như đều đặn hai năm nay. Bác sĩ nghe vậy liền gật đầu: “Rất có thể virus đến từ đó”.

Theo bác sĩ, để virus lây từ người này sang người khác cần có 3 yếu tố “hội đủ điều kiện” :

- Da bàn chân người đi rửa có vết thương nhỏ hoặc bị tổn thương do lực chà xát mạnh.

- Người đó có sức đề kháng yếu , hệ miễn dịch suy giảm.

- Dụng cụ hoặc bàn tay của nhân viên có mang virus, chưa được khử trùng kỹ.

Khi cả ba yếu tố này cùng xuất hiện, nguy cơ lây nhiễm virus, kể cả virus gây sùi mào gà, là hoàn toàn có thể xảy ra. “Thậm chí, dù da chân không có vết thương rõ rệt, nhưng nếu trong lúc massage, nhân viên dùng lực quá mạnh hoặc dụng cụ không đảm bảo, da vẫn có thể bị rách vi mô, mắt thường không nhìn thấy, và đây chính là ‘cửa ngõ’ để virus xâm nhập”, bác sĩ nói thêm.

Không chỉ sùi mào gà, nhiều bệnh khác cũng có thể lây qua rửa chân

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn tiệm rửa chân chỉ lau dụng cụ bằng cồn hoặc nước sát khuẩn thông thường , trong khi tiêu chuẩn y tế yêu cầu phải tiệt trùng bằng máy chuyên dụng như trong bệnh viện.

“Những dụng cụ cắt móng, lấy da, dao sửa chân là nguy cơ lớn nhất vì chúng dễ gây trầy xước da”, bác sĩ nói. “Chỉ cần dùng chung giữa hai khách mà không khử trùng đúng cách, virus có thể truyền ngay".

Ngoài sùi mào gà, các bệnh giang mai, viêm gan, thậm chí HIV cũng có thể lây qua đường này, dù khả năng thấp hơn. Tuy vậy, bác sĩ cho biết, những trường hợp như anh Châu “hiếm gặp”, trung bình 3-4 năm mới có một ca.

Đa số người đi rửa chân nếu mắc bệnh da liễu thì thường là mụn cóc ở lòng bàn chân (mụn cơm, mụn gai), cũng do virus gây ra nhưng mức độ nhẹ, dễ điều trị hơn.

Có vết thương ở chân, tuyệt đối không nên đi rửa chân

Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài rửa chân, việc lấy ráy tai, làm tóc, làm móng ở những cơ sở không đảm bảo vệ sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự, bởi các dụng cụ này đều có thể gây trầy xước da.

Đặc biệt, nếu trên chân có vết xước, mụn nước hoặc da bị nứt nẻ thì tuyệt đối không nên đi rửa chân. Khi rửa, nếu nhân viên phát hiện có nốt phồng hoặc mụn nước và đề nghị “chích ra cho nhanh lành”, hãy từ chối ngay. Vì khi lớp da bảo vệ bị phá vỡ, vết thương sẽ trở thành “cửa ngõ” hoàn hảo cho virus xâm nhập.

Để phòng bệnh, nên chọn tiệm rửa chân hoặc spa uy tín , nơi có quy trình khử trùng dụng cụ bằng tia cực tím hoặc máy hấp chuyên dụng. Nếu da bàn chân bị tổn thương, hãy đợi lành hoàn toàn rồi mới đi rửa. Và hơn hết, đừng chủ quan nghĩ rằng chỉ những hành vi “nhạy cảm” mới dẫn tới bệnh lây qua đường tình dục, đôi khi, chỉ một lần rửa chân sai chỗ cũng đủ khiến bạn phải “ôm bệnh” vào người.

