Tại sao nên đi bộ vào buổi sáng?

Việc bắt đầu ngày mới bằng đi bộ sẽ tạo ra một trạng thái tích cực, tăng cường năng lượng và tư duy của bạn trong suốt cả ngày. Đi bộ được coi là một trong những cách hiệu quả và dễ tiếp cận nhất để khởi động buổi sáng của bạn.

Việc bắt đầu ngày mới bằng đi bộ sẽ tạo ra một trạng thái tích cực cho cơ thể (Ảnh: Time of India)

Đi bộ không yêu cầu thiết bị đặc biệt nào, chỉ cần một đôi giày thoải mái và thêm vài phút rảnh rỗi trong lịch trình của bạn. Đi bộ nhẹ nhàng đánh thức cơ thể, tăng lưu lượng máu và kích thích giải phóng endorphin - hormone giúp cải thiện tâm trạng một cách tự nhiên.

5 lý do nên đi bộ vào buổi sáng

Theo Time of India , dưới đây là 5 lý do bạn nên bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ.

Tăng cường trao đổi chất

Một buổi đi bộ sáng sớm giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể bạn đốt cháy calo hiệu quả suốt cả ngày, kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Thiết lập tinh thần khỏe mạnh

Đi bộ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tập trung và có động lực để đưa ra những lựa chọn lành mạnh, bắt đầu ngày mới một cách tích cực. Khi bạn bắt đầu ngày mới với tâm thế tích cực này sẽ giúp tăng năng suất làm việc.

Giúp hạ và ổn định huyết áp một cách tự nhiên

Vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường lưu thông máu và cải thiện chức năng tim mạch, từ đó làm giảm áp lực lên thành động mạch. Duy trì 30 phút đi bộ mỗi sáng là cách an toàn giúp giảm gánh nặng cho tim mà không cần tập luyện cường độ cao.

Tăng cường Vitamin D

Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng hỗ trợ tổng hợp vitamin D, điều này rất quan trọng cho sức khỏe xương và chức năng miễn dịch.

Giúp kiểm soát đường huyết

Đi bộ thường xuyên vào buổi sáng là phương pháp hiệu quả để kiểm soát đường huyết. Hoạt động này điều chỉnh hormone insulin và glucagon, giúp cơ bắp tăng cường sử dụng glucose và đốt cháy mỡ thừa. Nhờ vậy, chỉ số khối cơ thể (BMI) cũng được cải thiện.

Khung giờ đi bộ tốt nhất vào buổi sáng

Mỗi người có thể tự quyết định khung giờ đi bộ vào buổi sáng để phù hợp với lịch trình của cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích dành thời gian trong môi trường yên bình cùng với không khí trong lành, bạn nên đi bộ trước 6:30 sáng, khi mặt trời chưa xuất hiện.

Ngoài ra, khoảng thời gian từ 6:30 sáng đến 8:00 sáng cũng có thể được coi là một trong những khung giờ hợp lý cho việc đi bộ. Bởi vì, khung giờ này giúp cơ thể được tiếp xúc với ánh nắng sớm để tổng hợp vitamin D, kích thích trao đổi chất và cung cấp năng lượng cho một ngày dài.

(Nguồn Time of India)