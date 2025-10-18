Bé trai 3 tuổi đi học liên tục khóc đòi về, cô giáo lập tức báo công an

Một tình huống dở khóc dở cười vừa xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Theo thông tin từ phía nhà trường, buổi sáng hôm đó, một người đàn ông trung niên đưa bé trai đến gửi, nhưng khi cô giáo hỏi thông tin phụ huynh thì bé chỉ biết khóc, không nói rõ tên bố mẹ hay địa chỉ. Liên hệ với gia đình không được, nhà trường lập tức trình báo công an vì nghi ngờ có bất thường.

Khi lực lượng chức năng có mặt, bé trai vẫn khóc nức nở, miệng liên tục nói “con muốn về nhà” . Các chiến sĩ công an sau đó đã đưa bé về trụ sở để trấn an, đồng thời rà soát hệ thống camera quanh khu vực.

Qua kiểm tra, công an nhanh chóng xác định người đưa bé đến trường là ông Thẩm, cậu ruột của cháu bé . Khi được mời đến trụ sở làm việc, ông Thẩm vừa thở phào vừa xấu hổ giải thích: “Sáng nay bố mẹ cháu bận việc, nhờ tôi đưa cháu đến trường. Cháu mới vào lớp mẫu giáo bé, vừa đến nơi đã khóc ầm lên. Tôi tưởng cháu sợ đi học, nên chỉ dỗ vài câu rồi vội đi làm, không ngờ… gửi nhầm trường”.

Hóa ra, ông Thẩm vì quá vội lại thêm chứng đãng trí đã rẽ nhầm vào một trường mầm non có tên gần giống trường cháu học thật , khiến giáo viên lẫn công an đều một phen hoang mang.

Rất may, sau khi xác minh rõ sự việc, công an đã liên hệ với bố mẹ bé và đưa cháu về an toàn. Nhà trường cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra thông tin phụ huynh khi nhận trẻ , tránh để những “sự cố hài hước nhưng nguy hiểm” như vậy lặp lại.

Còn ông cậu sau vụ việc chỉ biết cười trừ: “Lần sau tôi sẽ tra kỹ tên trường, không dám chủ quan nữa!”.

Chứng đãng trí là gì? Đãng trí là tình trạng người bệnh thường xuyên quên các sự việc, chi tiết hoặc công việc cần làm, dù vừa mới xảy ra hoặc vừa được nhắc đến. Đây là một rối loạn liên quan đến khả năng ghi nhớ, tập trung và xử lý thông tin. Đãng trí không phải lúc nào cũng là bệnh lý, nhưng nếu xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt thì có thể là dấu hiệu cảnh báo của các rối loạn về thần kinh như suy giảm trí nhớ, trầm cảm hoặc thậm chí là giai đoạn sớm của chứng sa sút trí tuệ (Alzheimer). Ai dễ bị đãng trí? Những người lớn tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất do quá trình lão hóa khiến tế bào thần kinh dần suy giảm. Ngoài ra, người làm việc trí óc cường độ cao, người bị căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, phụ nữ sau sinh, người có chế độ dinh dưỡng nghèo nàn (thiếu vitamin B12, omega-3, sắt…) hoặc thường xuyên sử dụng rượu, bia, thuốc an thần cũng dễ mắc chứng đãng trí. Cách phòng ngừa đãng trí Để bảo vệ trí nhớ và hạn chế tình trạng đãng trí, cần duy trì lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya giúp não được nghỉ ngơi và phục hồi. Thường xuyên tập luyện thể thao giúp tăng tuần hoàn máu lên não. Duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, cá béo, trứng, sữa, các loại hạt và thực phẩm giàu omega-3, vitamin nhóm B. Bên cạnh đó, nên luyện trí nhớ hằng ngày bằng cách đọc sách, ghi chép, học ngoại ngữ hoặc chơi trò chơi trí tuệ. Giữ tinh thần thoải mái, tránh stress kéo dài cũng là “chìa khóa” quan trọng giúp não bộ luôn minh mẫn và ngăn ngừa chứng đãng trí hiệu quả.

