Theo một nghiên cứu năm 2021 về tần suất quan hệ tình dục của các cặp đôi, kết quả cho thấy thông thường các cặp đôi làm “chuyện ấy” một lần một tuần hoặc ít hơn, theo chuyên trang y tế Mỹ Very Well Health.

Thế nhưng, trên thực tế, không có quy chuẩn nào về tần suất quan hệ “tối ưu” cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có những nhu cầu, khả năng và mong muốn khác nhau. Và các yếu tố như tuổi tác, căng thẳng, thời gian quen nhau trong mối quan hệ, và ham muốn tình dục cá nhân đều ảnh hưởng đến tần suất quan hệ. Cần nhớ rằng tình dục có thể giúp củng cố mối liên kết cảm xúc và giảm căng thẳng, nhưng giao tiếp, sự hài lòng và mức độ thân mật cảm xúc còn quan trọng hơn tần suất quan hệ tình dục.

Theo một khảo sát khác được thực hiện từ năm 1989 đến 2014, sự sụt giảm lớn nhất trong tần suất quan hệ tình dục xảy ra ở những người ở độ tuổi 50. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Ireland phát hiện rằng 75% những người từ 50 đến 64 tuổi vẫn còn hoạt động tình dục, so với chỉ 23% ở nhóm tuổi từ 75 trở lên.

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tần suất làm "chuyện ấy". (Ảnh minh họa)

Tần suất quan hệ tình dục trung bình có vẻ như là khoảng một lần mỗi tuần cho tất cả các giới và nhóm tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, các nghiên cứu từ Đức, Úc, Nhật Bản, Vương quốc Anh cũng như Hoa Kỳ đều cho thấy sự sụt giảm chung của hoạt động “tình dục hai người”. Đồng thời, các mô hình “tình dục một mình” đang có xu hướng gia tăng, với nhiều người “tự sướng” hoặc sử dụng đồ chơi tình dục.

Cần lưu ý rằng việc một người quan hệ tình dục nhiều hơn hoặc ít hơn người khác là điều hoàn toàn bình thường. Nghiên cứu ở Ireland cho thấy 36% người trưởng thành quan hệ một đến hai lần mỗi tháng, và 33% quan hệ một đến hai lần mỗi tuần.

Thế nào là đời sống tình dục lành mạnh?

Các dấu hiệu của một đời sống tình dục lành mạnh bao gồm:

- Sự hài lòng từ cả hai phía: Dù là một lần một năm hay một lần một ngày, cả hai đối tác đều hài lòng với tần suất và chất lượng của đời sống tình dục.

- Giao tiếp cởi mở: Cả hai có thể thoải mái nói chuyện về mong muốn, nhu cầu và ranh giới của mình — cả trong và ngoài phòng ngủ — mà không sợ bị phán xét.

- Kết nối cảm xúc: Các đối tác có mối liên kết tình cảm và sự thân mật vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả trong những giai đoạn ít quan hệ.

- Sự đồng thuận và tôn trọng: Bất kỳ hoạt động tình dục nào xảy ra đều phải dựa trên sự đồng thuận, và cả hai tôn trọng giới hạn, ranh giới và sở thích của nhau.

- Cân bằng: Nếu có sự khác biệt về ham muốn hoặc sở thích, các đối tác có thể thảo luận và tìm ra sự cân bằng phù hợp với cả hai.

Quan hệ tình dục thường xuyên có tốt cho các cặp đôi không?

Các cặp đôi quan hệ tình dục ít nhất một lần một tuần thường báo cáo mức độ hạnh phúc và hài lòng trong mối quan hệ cao hơn — nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Nhiều nghiên cứu quy mô lớn đã chỉ ra rằng các cặp đôi quan hệ nhiều hơn một lần mỗi tuần không đạt được lợi ích bổ sung nào thêm về mặt hạnh phúc hay sự hài lòng trong mối quan hệ.

Kết luận

Tần suất quan hệ tình dục không nhất thiết phản ánh cảm nhận của mỗi người về mối quan hệ, tuy nhiên sự không thỏa mãn tình dục có thể phản ánh điều đó. Điều quan trọng hơn là chất lượng của cuộc “yêu”, khả năng giao tiếp của các cặp đôi, và sự tôn trọng đối với ranh giới và sở thích của nhau.

(Theo Very Well Health)