Câu chuyện của anh Trình Tĩnh , 28 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) , khiến nhiều người rùng mình. Sinh ra trong gia đình nghèo, anh sớm nghỉ học từ cấp hai để đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Sau nhiều năm bươn chải, anh dành dụm mở được tiệm cắt tóc nhỏ, thành quả đầu tiên của một đời cố gắng. Thế nhưng, chỉ một thói quen tưởng vô hại trong công việc đã khiến cuộc sống anh rẽ sang bi kịch.

Đầu tháng 3/2016, Trình Tĩnh tỉnh dậy trong tình trạng sốt cao, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi. Anh nghĩ chỉ là cảm cúm nhẹ nên ra tiệm thuốc mua vài viên hạ sốt. Đến chiều, cơn sốt giảm, anh lại quay về làm việc như thường.

Một tuần sau, trên người anh bắt đầu nổi mẩn đỏ, kèm theo ngứa và đau rát. Tiếp đó là các cơn đau khớp dữ dội , khiến anh khó lòng cầm kéo. Rồi đến khi tiêu chảy liên tục nhiều ngày , anh mới đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm máu và phân ban đầu đều bình thường, bác sĩ chỉ định anh làm thêm xét nghiệm “bộ tứ bệnh truyền nhiễm” gồm viêm gan B, viêm gan C, giang mai và HIV. Nghe đến HIV, Trình Tĩnh lập tức phản đối: “Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng quan hệ, sao phải xét nghiệm bệnh đó?”. Nhưng sau khi được giải thích, anh miễn cưỡng đồng ý.

Vài tuần sau, kết quả kiểm tra khiến anh chết lặng: HIV dương tính . Anh bật khóc giữa bệnh viện, liên tục lặp lại: “Không thể nào, chắc chắn là nhầm rồi! Tôi sống lành mạnh, chưa từng chơi bời, sao lại như thế được?”.

Bác sĩ thở dài: “HIV không chỉ lây qua đường tình dục, mà còn qua máu và từ mẹ sang con . Anh thử nhớ lại xem, có từng bị thương khi làm việc, hay tiếp xúc với vật có dính máu của người khác không?”.

Nghe vậy, Trình Tĩnh sững người. Anh nhớ lại một buổi làm việc vào tháng 2, hôm đó khách quá đông, trong lúc cắt tóc anh vô tình bị lưỡi kéo cứa trúng tay , chảy máu nhưng chỉ rửa sơ rồi dán băng cá nhân. Cùng làm với anh có một người thợ tên Tiểu Lý , thường xuyên ho, xanh xao và có nhiều vết thương nhỏ ở tay. Cả tiệm thường dùng chung kéo, tông đơ, lược mà không khử trùng kỹ. Có khi dụng cụ còn dính tóc, da đầu hoặc vết máu, chỉ lau qua rồi tiếp tục dùng cho khách khác.

Bác sĩ xác định chính sự chủ quan với khâu vệ sinh dụng cụ đã khiến Trình Tĩnh bị nhiễm virus HIV qua đường máu gián tiếp, con đường lây mà nhiều người vẫn coi thường.

Trong các tiệm tóc, dụng cụ như kéo, dao cạo, tông đơ, thậm chí khăn trùm đều có thể vô tình tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể. Nếu không được khử khuẩn đúng cách , virus có thể tồn tại và xâm nhập vào vết thương hở của người khác.

Theo chuyên gia y tế, HIV không thể tồn tại lâu trong không khí , nhưng nếu máu nhiễm virus dính trên vật sắc nhọn và tiếp xúc với vết thương hở, khả năng lây truyền hoàn toàn có thể xảy ra. Đây chính là lý do nhiều nước siết chặt quy định vệ sinh trong các cơ sở làm đẹp, cắt tóc, xăm mình hoặc chăm sóc móng.

Những thói quen có thể khiến bạn nhiễm HIV mà không hay biết

Các chuyên gia cảnh báo, ngoài quan hệ tình dục không an toàn, còn nhiều hành động hằng ngày tiềm ẩn nguy cơ lây HIV:

- Dùng chung dao cạo, kéo, kềm cắt móng hoặc dụng cụ có thể gây xước da.

- Làm móng, xăm hình, châm cứu, bấm huyệt ở những cơ sở không đảm bảo vệ sinh.

- Không sử dụng đồ bảo hộ y tế khi xử lý vết thương có máu.

Để phòng tránh lây nhiễm HIV, mỗi người cần:

- Chỉ chọn những cơ sở làm đẹp, tiệm tóc, phòng khám uy tín , có quy trình tiệt trùng dụng cụ rõ ràng.

- Không dùng chung dao cạo, bàn chải, kềm, kéo với người khác.

- Với các thủ thuật có chảy máu như xăm, xỏ khuyên, làm móng , phải yêu cầu dùng dụng cụ vô trùng hoặc dùng một lần .

- Nếu nghi ngờ phơi nhiễm HIV, hãy đến cơ sở y tế kiểm tra sớm nhất có thể , vì phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, kéo dài tuổi thọ và ngăn lây nhiễm cho người khác.

Câu chuyện của Trình Tĩnh là lời cảnh báo đắt giá . Một vết xước nhỏ, một phút chủ quan, cũng có thể khiến cả cuộc đời thay đổi. Trong xã hội ngày nay, hiểu biết về HIV không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ cộng đồng khỏi những bi kịch có thể tránh được.

Nguồn và ảnh: Baidu