Nguy cơ tiểu đường, đột quỵ tăng cao chỉ vì 1 thói quen buổi sáng: Rất nhiều người trẻ mắc

Một nghiên cứu lớn được công bố trên một tạp chí y khoa danh tiếng đã tiết lộ mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc bỏ bữa sáng và gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Nhấn mạnh lợi ích sức khỏe của việc ăn sáng, các chuyên gia đăng bài trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology đã kêu gọi mọi người đừng bỏ qua bữa ăn có thể là quan trọng nhất trong ngày.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu sức khỏe từ 6.550 người trưởng thành trong độ tuổi từ 40 đến 75, được thu thập như một phần của Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia lần thứ ba tại Mỹ, được tiến hành từ năm 1988 đến 1994. Những người tham gia được theo dõi cho đến năm 2011 thông qua Chỉ số Tử vong Quốc gia Mỹ để đánh giá kết quả sức khỏe dài hạn.

Những người tham gia được chia thành các nhóm:

Không bao giờ ăn sáng (5,1%) Hiếm khi ăn sáng (10,9%) Ăn sáng một vài ngày (25%) Ăn sáng mỗi ngày (59%)

Nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ cao hơn mắc một số vấn đề sức khỏe, bao gồm thừa cân hoặc béo phì, rối loạn mỡ máu, huyết áp cao, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa, bệnh động mạch vành và đột quỵ.

Bỏ ăn sáng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Trong kết luận của mình, các chuyên gia cho biết: "Nghiên cứu cho thấy việc bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng đáng kể. Nghiên cứu của chúng tôi ủng hộ lợi ích của việc ăn sáng trong việc thúc đẩy sức khỏe tim mạch."

Đây không phải là nghiên cứu duy nhất khẳng định rằng ăn sáng là điều nên làm và không nên bỏ qua. Theo các chuyên gia từ chuyên trang y tế Healthline: "Những người ăn sáng có xu hướng khỏe mạnh và thon gọn hơn so với những người bỏ bữa sáng. Điều này có thể là do những người ăn sáng có các thói quen sống lành mạnh khác."

Bỏ ăn sáng - “thủ phạm” làm tăng adrenaline

Không chỉ vậy, bác sĩ Lopez-Jimenez tại hệ thống y tế Mỹ Mayo Clinic cho biết: "Lịch sử cho thấy việc bỏ bữa sáng không hẳn là điều có lợi cho sức khỏe. Có nhiều nghiên cứu cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim và nhiều bệnh lý khác cao hơn." Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy các cơn đau tim có xu hướng xảy ra nhiều hơn vào buổi sáng, bác sĩ Lopez bổ sung.

Ông giải thích: "Một phần nguyên nhân là do tình trạng adrenaline cao xảy ra vào đầu buổi sáng. Nếu bạn kết hợp điều đó với việc không ăn gì, không nạp calo, thì cơ thể sẽ nghĩ rằng: 'Không có thức ăn, mình có thể chết vì đói, nên phải làm điều gì đó để chống lại.'"

"Và những điều đó về cơ bản lại kích thích sản xuất adrenaline. Khi đó, cơ thể bước vào một trạng thái dồn dập adrenaline."

Đáng lo ngại, các chuyên gia nhận thấy rằng ngày càng nhiều người thường xuyên bỏ bữa sáng — một thói quen đã trở nên phổ biến hơn tại Mỹ trong 50 năm qua. Thực tế, có đến 23,8% người trẻ được cho là bỏ bữa sáng hằng ngày.

Nguồn: The Mirror