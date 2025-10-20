Không khó để điều trị bệnh “khó nói” nhiều người đang mắc

Chị Nguyệt Thị Nguyệt (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) hỏi: Tôi năm nay 34 tuổi, làm công việc văn phòng. Khoảng 3 tháng nay, tôi thấy mình có tình trạng là đi cầu khó và đau, có lẫn máu, có cảm giác có búi ở hậu môn. Mỗi khi đi cầu xong, có khi phải dùng tay đẩy búi lên. Xin hỏi BS là tôi có phải đi mổ trĩ không?

BS Nguyễn Nhật Phùn - Chuyên khoa Hậu môn - Trực tràng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM), trả lời: Việc có cần cắt/mổ trĩ hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ bệnh, triệu chứng lâm sàng và đáp ứng với điều trị nội khoa, thủ thuật. Phân độ bệnh trĩ nội (theo Goligher): Độ I: trĩ chỉ phình to trong lòng ống hậu môn, không sa ra ngoài. Độ II: Sa khi rặn nhưng tự co lên. Độ III: Sa khi rặn, phải dùng tay đẩy lên. Độ IV: Sa thường xuyên, không đẩy lên được.

BS Nguyễn Nhật Phùn- Chuyên khoa Hậu môn- Trực tràng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, tư vấn cho bệnh nhân

BS thường chỉ định phẫu thuật trĩ độ III và độ IV. Trĩ độ II, nếu điều trị nội khoa, thắt vòng cao su, tiêm xơ thất bại hoặc tái phát nhiều lần có thể cân nhắc mổ. Trĩ ngoại to, huyết khối, gây đau nhiều hoặc ảnh hưởng sinh hoạt cũng có thể chỉ định mổ. Còn Trĩ độ I – II, chủ yếu điều trị nội khoa và thay đổi lối sống, thủ thuật ít xâm lấn (thắt vòng cao su, chích xơ), không mổ ngay trừ khi có biến chứng đặc biệt.

Xu hướng mổ trĩ hiện nay là sử dụng các phương pháp ít xâm lấn, ít đau, nhanh hồi phục. Các phương pháp này tập trung vào việc loại bỏ búi trĩ, hạn chế tổn thương và bảo vệ cơ vòng hậu môn, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng và giảm nguy cơ tái phát.

Hiện nay, nhiều bệnh viện mổ trĩ bằng Laser là phương pháp mổ trĩ hiện đại đựơc áp dụng rất thành công. Đây là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cao, giúp ít đau, ít chảy máu, thời gian nằm viện ngắn chỉ 1 đến 2 ngày và khả năng bảo tồn chức năng hậu môn tối đa, giảm nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp phù hợp cần dựa vào tình trạng bệnh, vị trí búi trĩ và được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa.