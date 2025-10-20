5 loại quả giàu vitamin B6 giúp ghi nhớ tốt

Vitamin B6, còn được gọi là pyridoxine, là chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần mỗi ngày. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho bộ não của bạn minh mẫn, tâm trạng cân bằng và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Vitamin B6 đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho trí óc minh mẫn (Ảnh: Time of India)

Thiếu hụt vitamin B6 có thể khiến cơ thể dễ mệt mỏi, giảm tập trung, hay quên và thậm chí gây rối loạn giấc ngủ. Theo Time of India , dưới đây là 5 loại quả giàu vitamin B6 bạn có thể thêm vào thực đơn ăn uống của mình.

Chuối

Chuối là loại trái cây nổi tiếng nhất về hàm lượng B6. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp cho chúng ta khoảng 20% -25% nhu cầu vitamin B6 mỗi ngày. Ngoài ra, quả chuối là nguồn cung cấp hoàn hảo các chất dinh dưỡng như kali và chất xơ, tốt cho sức khỏe tiêu hóa.

Bạn có thể thưởng thức chuối như một bữa ăn nhẹ nhanh chóng, xay chúng trong sinh tố hoặc chỉ cần cắt lát lên ngũ cốc để bổ sung vitamin một cách lành mạnh. Bạn nên ăn chuối chín vừa, tránh chuối quá chín để hạn chế lượng đường tự nhiên.

Quả bơ

Quả bơ là loại quả được nhiều người ưa chuộng, không chỉ vì hương vị tuyệt vời mà còn vì hàm lượng dinh dưỡng quý giá. Mỗi quả bơ cung cấp khoảng 0,4mg Vitamin B6.

Vitamin B6 dồi dào cùng với các vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh khác giúp bơ trở thành một “siêu thực phẩm” có lợi cho sức khỏe. Khi được tiêu thụ thường xuyên và đúng cách, bơ có tác dụng đặc biệt trong việc hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lý thần kinh, ổn định huyết áp và giúp người dùng giải tỏa stress.

Đu đủ

Đu đủ chín là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Trái cây này cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất béo, đường và caroten rất tốt cho cơ thể, trong đó có vitamin B6.

Chất chống oxy hóa lycopene cùng vitamin C dồi dào trong sinh tố đu đủ sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ thành mạch trước những bệnh lý như xơ vữa động mạch, cao huyết áp.

Quả dứa

Một cốc dứa cắt miếng chứa khoảng 0,1 mg vitamin B6. Dứa cũng rất giàu bromelain, một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa và được biết đến với đặc tính chống viêm. Bạn hãy thêm dứa vào sinh tố, hoặc thưởng thức chúng như một món ăn vặt giúp cấp nước và giàu dinh dưỡng.

Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước rất cao, khoảng 92% nên có thể giúp hỗ trợ hydrat hóa, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng khi lượng nước bị mất qua mồ hôi tăng lên. Mất nước có thể gây ra tình trạng mất cân bằng điện giải và một loạt các vấn đề sức khỏe, bao gồm mệt mỏi, chuột rút cơ, yếu cơ...

Bổ sung lượng nước uống bằng dưa hấu có thể giúp cơ thể duy trì sự cân bằng. Ngoài ra, trong dưa hấu còn chứa vitamin B6, giúp hỗ trợ chức năng não và sức khỏe miễn dịch.

